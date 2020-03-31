 Записи Лероса з'явилися напередодні засідання Ради: робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, - глава ОП Єрмак

Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Перше, що я зробив - це звернувся в правоохоронні органи. Ці заяви зареєстровані в ДБР, СБУ. Також я знаю, що справу порушено САП. Я щасливий, що президенту і нашій команді вдалося побудувати незалежні правоохоронні органи. Це абсолютно інші органи, ніж ті, що існували до цього. Я вважаю, що ці органи проведуть повне, об'єктивне, відкрите розслідування всіх фактів, які пов'язані з цими плівками: хто це робив, на чиє замовлення, що там на цих плівках? Я гарантую вам, що влада жодним чином не впливатиме на це", - заявив Єрмак.

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"Я розглядаю появу цих плівок у неділю, за день до того, як в парламенті розглядалися дуже важливі питання. Вчора, я думаю, ви всі спостерігали, ви бачили, що там відбувалося. Як розумні люди, ви розумієте, хто і як там діяв, хто робив все, щоб цього не сталося. Робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, для того, щоб Україна ніколи не ухвалила дуже важливі для неї закони", - акцентував Єрмак.

"Цей пан, який називає себе Гео Лерос, але я хочу сказати його справжнє прізвище. Це громадянин України Корехян Георг Багратович. Якщо. Хтось не знає. Дійсно, я вважаю, що його дії ... Він є інструментом, його використовують люди, які сьогодні борються не тільки зі мною, борються також з українською владою, вони борються з командою президента. Я дійсно зупинив (це відбувалося тут в Офісі Президента, тому є свідки) спроби цього пана, який є депутатом партії "Слуга народу" обманним шляхом призначити в одному з Міністертсв на посаду заступника міністра людини з минулої влади, яка працювала в КМДА. Спочатку цю людину нам пропонували призначити в КМДА. Потім ця людина з'явилася. Це було останнє рішення Кабміну Гончарука. Я зупинив це. Безумовно, у пана Лероса після цього до мене відповідне ставлення. Я вважаю, що найправильнішим буде дочекатися висновків правоохоронних органів", - додав Єрмак.

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"Спроби демонізувати мене, як керівника Офісу Президента, як це відбувалося ... я сказав на першому брифінгу, що моєю метою є зробити Офіс президента не демонічним місцем, яке вирішує телефонним правом тощо, а Офісом експертів, які допомагають президенту ефективно проводити совю політику, працювати на благо країни. Що я і роблю 24 години 7 днів на тиждень", - резюмував Єрмак.

"Я вважаю, що це була цілеспрямована акція. Вони працюють як по методичке. Займаючи посаду керівника Офісу Президента я вважаю, що це є національна безпека. Це не буде, як з Гончаруком", - пояснив Єрмак, чому звернувся з заявами саме в СБУ і ДБР.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.