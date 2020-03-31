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Все про:Єрмак Андрій (189) Лерос Гео (45) Єрмак Денис (16)

 Записи Лероса з'явилися напередодні засідання Ради: робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, - глава ОП Єрмак

Правоохоронні органи проведуть об'єктивне розслідування плівок, оприлюднених Гео Леросом (СН).

Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Перше, що я зробив - це звернувся в правоохоронні органи. Ці заяви зареєстровані в ДБР, СБУ. Також я знаю, що справу порушено САП. Я щасливий, що президенту і нашій команді вдалося побудувати незалежні правоохоронні органи. Це абсолютно інші органи, ніж ті, що існували до цього. Я вважаю, що ці органи проведуть повне, об'єктивне, відкрите розслідування всіх фактів, які пов'язані з цими плівками: хто це робив, на чиє замовлення, що там на цих плівках? Я гарантую вам, що влада жодним чином не впливатиме на це", - заявив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ направила в ДБР рапорт про вчинення Леросом злочину, - адвокат Найєм

"Я розглядаю появу цих плівок у неділю, за день до того, як в парламенті розглядалися дуже важливі питання. Вчора, я думаю, ви всі спостерігали, ви бачили, що там відбувалося. Як розумні люди, ви розумієте, хто і як там діяв, хто робив все, щоб цього не сталося. Робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, для того, щоб Україна ніколи не ухвалила дуже важливі для неї закони", - акцентував Єрмак.

"Цей пан, який називає себе Гео Лерос, але я хочу сказати його справжнє прізвище. Це громадянин України Корехян Георг Багратович. Якщо. Хтось не знає. Дійсно, я вважаю, що його дії ... Він є інструментом, його використовують люди, які сьогодні борються не тільки зі мною, борються також з українською владою, вони борються з командою президента. Я дійсно зупинив (це відбувалося тут в Офісі Президента, тому є свідки) спроби цього пана, який є депутатом партії "Слуга народу" обманним шляхом призначити в одному з Міністертсв на посаду заступника міністра людини з минулої влади, яка працювала в КМДА. Спочатку цю людину нам пропонували призначити в КМДА. Потім ця людина з'явилася. Це було останнє рішення Кабміну Гончарука. Я зупинив це. Безумовно, у пана Лероса після цього до мене відповідне ставлення. Я вважаю, що найправильнішим буде дочекатися висновків правоохоронних органів", - додав Єрмак.

Також читайте: Флешку із записами брата Єрмака отримав 27 березня. Інформатора розкрию після рішення НАБУ, - "слуга народу" Лерос

"Спроби демонізувати мене, як керівника Офісу Президента, як це відбувалося ... я сказав на першому брифінгу, що моєю метою є зробити Офіс президента не демонічним місцем, яке вирішує телефонним правом тощо, а Офісом експертів, які допомагають президенту ефективно проводити совю політику, працювати на благо країни. Що я і роблю 24 години 7 днів на тиждень", - резюмував Єрмак.

"Я вважаю, що це була цілеспрямована акція. Вони працюють як по методичке. Займаючи посаду керівника Офісу Президента я вважаю, що це є національна безпека. Це не буде, як з Гончаруком", - пояснив Єрмак, чому звернувся з заявами саме в СБУ і ДБР.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185736
 
 
 Топ коментарі
 
Boris Borisenko

Кому ще щось не зрозуміло??? Глава офісу президента Андрій Єрмак, користується гелікоптером кума Путіна - Медведчука!

https://kraina.biz.ua/editor3/133723/?fbclid=IwAR2puAaUuDEq0PjNVa5cku9j568ZRWzrIhE2a5qVxiaj-kbN3P5I0Jsi6C8

Записи Лероса появились накануне заседания Рады: делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 4114
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Ви цілий рік заганяли країну в цей Стан Записи Лероса появились накануне заседания Рады: делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 6164 Записи Лероса появились накануне заседания Рады: делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 9670
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а какая связь, между воскресшим братом Ермака, который торгует гос посадами, и выполнением обязательств перед МВФ для получения транша?!..
короче, Ермак соединил не соединяемое, и впихнул невпихуемое..
врет как дышит, сцуко..
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"Записи появились накануне заседания в Раде. Мой брат тоже воскрес накануне заседания в Раде."
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так пленки это правда если дермак не отрицает, то почему не под арестом этот клоун?????????
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служил, слугу и и слугать буду...
ваш ирмак...
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Каким боком этот Ермак к дефолту Украины?К сдаче Украины *****,да причастен
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16 век - Сибирский поход Ермака.
21 век - Малороссийский поход Ермака.
Главное, что цели у обеих Ермаков одни - поднести на блюде Москве соседнее государство.
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А что его премьером поставят? Он так лихо кадровые вопросы решает.
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та мало ли гавна в Украине? - мы найдем - нам нада!
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Судя по зелиным тенденциям могут рабиновича поставить )))
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Лерос и остальная патриотическая часть "слуг народа" были категорически настроены на недопущение дефолта Украины. Причем здесь эти плёнки? Что ты несёшь?
Единственная логика в этом утверждение Ермака - это принципиальное отсутствие всякой логики, и просто пёрднуть в лужу.
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А почему Украина оказалась на грани дефолта??? Не можете управлять государствам, уходите. Сегодня пошли на поводу МВФ, а завтра кредит растранжирите и что опять дефолт. В кого еще брать деньги для спасения страны будете. Следующий кредит наверное россия предложит. Тогда что?
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Миха Чаплыга
3 год ·

ПРОРОЧЕСТВО...
Ведь весь тот паноптикум или цирк уродов, который мы наблюдали в парламенте затевался для получения денег МВФ по схеме 8 (программа ЕFF)+2 (антикоронавирусный займ).
Последний нам бы предоставили в любом случае, даже без предварительных условий иначе это была бы уже жесткая дискриминация по страновому признаку.

Что касается 8 млрд., давайте прикинем, кто их получит, ведь считать будет, естественно, главный "Бендер" страны.
Ежегодно наши ФПГ и ТНК, работающие в Украине, выводят из страны примерно 8 млрд. дол. (данные платежного баланса). Да, большой бизнес у нас не патриотичен: это трудовые мигранты - деньги в страну, а ФПГ - деньги из страны.
То есть 8 млрд. дол. МВФ - это как раз для них. Ближайшее погашение внешних кредитов и выход нерезидентов из пирамиды ОВГЗ - опять выходит 8 млрд. дол. в ближайшее время. Отток наличной валюты за пределы банковской системы - здесь примерно 5 млрд. дол.
Это коррупционные ренты провластных "элит" и теневая экономика.
То есть в ближайшее время, разгорится нешуточная борьба за те самые 8 млрд. дол. фонда между олигархами, финансовыми спекулянтами, иностранными компаниями, коррупционерами и теневиками.
Эти деньги нужны им для конвертации своих доходов, высосанных из страны по приемлемому курсу. Как будет происходить дележ? С помощью давления на НБУ в части проведения валютных аукционов и интервенций. Например, когда ЗВР регулятора будут прикрывать выход нерезидентов, сторонники остальных групп влияния будут подымать хайп о том, что "дебилы палят резервы".
Когда кеш нужен будет им, возопиют о том, "почему НБУ не сдерживает девальвацию продажей валюты". И наоборот. Населения на этом празднике жизни лишнее - у него закончились все деньги и с учетом карантина, люди будут тратить депозиты не на валюту, а на выживание.
Так что "шестой Остап Ибрагимович" нашей страны будет эффективно "командовать последним парадом". Ему в спину будут кричать: "а ты кто такой", но ему пофиг.
Его ждут "бранзулетки" и румынская граница. Ну или шведская. Или оманская. Или огни Голливуда. Не суть важно.
Важно другое - после нынешней власти страна опять превратится в разоренное гнездо.
(с) Алексей Кущ

Записи Лероса з'явилися напередодні засідання Ради: робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, - глава ОП Єрмак - Цензор.НЕТ 7833
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Делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, для того, чтобы Украина никогда не приняла очень важные для нее законы", - акцентировал Ермак. Источник: https://censor.net.ua/n3185736
Ты-то к этому какое отношение имеешь?
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Он доворовался, до такой степени что у него всё хорошо, вот авто купил новое, а у страны дефолт.
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В нормальной стране он бы подал в отставку, иначе был принудительно отстранен.
Почему по этому поводу молчат ЕС и США? Или они наоборот поддерживают коррупцию в Украине?
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Да, поддерживают.
Разные лещенки и найомы тому пример.
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Анекдот. Все ж воруют, почему не нельзя? Рефреном вынести в заглавие интервью.
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Дебильный комментарий для дебилов! Эту продажную сволочь нужно гнать за поребрик! Записи Лероса з'явилися напередодні засідання Ради: робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, - глава ОП Єрмак - Цензор.НЕТ 1806
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и я скажу даже больше: ету продажную сволочь Ермака нужно сначала на гиляку,а потом ,вперед капытами -за поребрик!
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"...удалось создать независимые правоохранительные органы"-верх цинизма
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Политический дефолт в Украине уже есть во всей красе, но его Ермак не боится
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Воно обгадилося з братком по самі вуха, а тепер відкриває свого ванючого рота.
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Виключіть цей брехливий зелений гучномовець шо не фраза то брехня
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А у чому "державна таємниця" розкрита?
Шо Єрмак крєатура Путіна?
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т.е записи аутентичные, только появились не вовремя
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Ермак воспрянул ото сна.
И гибель зря стремилась в волны,
Своей могучею рукой
Он рассекал седые волны,
Иртыш волнуется сильней,
Но далеко от брега чёлны.
Тяжелый панцырь - дар царя
Стал гибели его виною.
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали,
Вдали чуть слышно гром гремел,
То Ермака уже не стало.😅
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Если не утонет, то на всякий случай расстрелять.
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Мать Тереза ты наша! Камень с души снял, а то я уж подумал что "кто-то кое-где у нас порой". Ты ж, бедолага, 24 часа в сутки 7 дней в неделю о нас, людишках бестолковых, печешься! Не ешь (по фейсу видно), не спишь, на последние 5 копеек Мерс купил... И ладно если бы один державу спасал, так еще и брательника воскресшего подключил. В общем, полный абзац.
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Самі довели країну до дефолту, а тепер дурака включають. Зебіли, млять...
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Ой блин...как же соевые высеры радуют остроумием
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***** очередной ниувинаватый ***** да и рожа неувинаватая, сразу видно...
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tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Г-н Зеленский поведение вашего главы ОПУ начинает вызывать сомнения в вашей адекватности и вменяемости. Вам не кажется, что ваш Ермак давит на следствие ? Разве входят в должностные обязанности главы ОПУ, адвокатские услуги своему родственнику?

Можно ли главе ОПУ в рабочее время заниматься делами своей семьи? Впрочем кому мы это говорим... Главе государства, которому отдых оплачивает другое государство ?

Сегодня в рабочее время (15-00) г-н Ермак будет в Фейсе рассказывать о том, какой он хороший При этой влЯсти так принято...
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Пішов ти на *** разом з зеленським. Вороюги, гниди і піздоболи.
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Какие пленки, дурик : 21 век на дворе - цифровые носители: чмпы, флешки. Чмо в совке застряло
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Нехай ще засліпить нас словом "ФОТОШОП" Записи Лероса з'явилися напередодні засідання Ради: робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, - глава ОП Єрмак - Цензор.НЕТ 9054
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Фсбэшный сученок спрыгивает с темы оманской истории с Патрушевым и мартовской зрады в Минске... переводя стрелки на историю с дефолтом...

Понимает гнида, что Путин - хромая утка, и что не стоит опираються на Россию с нефтью 20 дол.за баррель...
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То есть брат Ермака продавал госдолжности, чтобы заработать денег и спасти Украину от дефолта? Акуеть, эта отмазка заслуживает того, чтобы отлить ее на бронзовой доске и установить перед Офисом президента.
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Мне по..й когда появились записи! Если Ермак -мудак , то безразлично когда это выясняется , от этого он не перестает быть мудаком! Поэтому Андрюша - пошел на..й ! Ермака - на мыло!
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И правильно. Как сами сливали разный компромат на Порошенко перед выборами, то не думали ни о каких дефолтах и о том что Украине будет пи#дец, если выберут клоуна. А как на них слили, то аврал и дефолт. Какие заботливые об Украине.Видать ещё не все указания Кремля выполнили. Надо продержаться ещё чуть-чуть.А там, как Украина покатится на паРашу, то уже не остановит никто.
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Які гнилі відмазки в цього кацапського лайна! Негайний арешт!
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В 16 веке Ермак способствовал захвату Россией Сибири.
В 21 веке Ермак способствует захвату Россией Малороссии.
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Оно совсем всех за идиотов держит? С больной головы - на здоровую...
Каким образом пленки с его коррумпированным и проворовавшимся брательником могли способствовать дефолту? Может и купленный ермаковым накануне дорогущий Мерс оздоровил финансовую систему Украины?
Уже даже, блд, не смешно! КАК МОГУТ ТАКИЕ БЫТЬ НА ТАКИХ ДОЛЖНОСТЯХ?!
Сомали отдыхает...
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якщо твій брат таким займається,то в любому випадку йди у відставку
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Подскажите Зе , что энтого Ермака ещё вчера выгнать было надобно . А лишняя шумиха с Леросом , только прибавит зашкваров . За это дело ухватятся все ,,доброзичливці ". Не поможет даже и сделка с сывочолым гетьманом . Порох теж при першій ліпшій нагоді переверне кожуха (перевзується) .
Тепер порада всім бомжам , заховатися . Щоби не впіймали і не призначили директором ОП .
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З такими місцевими "ПЄСКОВИМИ" ми точно будемо в дефолті. Ох і специ! Гончарук в економіці не шарить. Цей вже МВФ приплів до торгівлі посадами. Треба об"єктивно розбиратися. Але! Чи зможуть це зробити наші підконтрольні САПИ , НАБИ?
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кто маски продал во время эпидемии, кто подписывался с террористами, кто себе мерина купил, кто за бабки должностя продавал?

ой, кто это все сделал, враги, которые хотят дефолта ))))))))
поскорее бы вы, жабы друг-друга позжирали.
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А мы такие честные! А мы не продавали! Негодяй, раскачивает лодку! Но, на сцыте пацаны, у Президента всегда есть ВТОРОЙ ШАНС!!! У Гончарука проканало!
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Що воно несе? Є відео з аудіо, чи знову будуть скиглити "монтаж"? А як ще можливо зафіксувати такого роду корупцію? Ну, давай, влаштовуй експертизу достовірності записів. Доводь, що це "монтаж". Окрім того, а чому старший брат щось белькоче? Де сам фігурант? Нє, бл@дь, вони Лєросу вже "розголошення держтаємниці" шиють - яка "держтаємниця"? Що ви такі ж бариги, як і пєця, тільки масштабом дрібніші? Ну, точно - ГНИДИЗаписи Лероса з'явилися напередодні засідання Ради: робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, - глава ОП Єрмак - Цензор.НЕТ 4161
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...Я счастлив, что президенту и нашей команде удалось построить независимые правоохранительные органы. Это абсолютно другие органы, чем те, что существовали до этого. Я считаю, что эти органы проведут полное, объективное, открытое расследование всех фактов...

Перечитал эту прелесть три раза и тоже счастлив. Мы строили, строили и наконец построили, Аваков подтвердит. Ведь это уже совсем не тот Аваков, что был год назад...
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Коли в Америці дослідили склад так званої російської мафії, виявилось, що 70-80% - євреї. Частково, тому що за часів сєрєсєру найбільше емігрували у штати саме богоізбранниє, але частково, що саме вони мали до цього хист - хист відкупатися та викручуватись. Ну, а грабувати - згадайте Адєссу-маму з її "легендарними" нальотчиками, в основному, жидами та напівкровками. Ще є запитанняЗаписи Лероса з'явилися напередодні засідання Ради: робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, - глава ОП Єрмак - Цензор.НЕТ 6784
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Ага,создавал прямо в офисе лекарство для коронавируса,что бы спасти человечество и тут эти записи...
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Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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ты свое ватно-Пид....ое Рыло видел в зеркало??? ты Убогий перепутал Украину с ПИД,,,,рашенским фекалистаном откуда тебя прислали, это там отупевшим мокшам будешь рассказывать какой ты "святой"!!!
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Брехло гавнистое, засунь все эти свои гарантии в свою же оппу, это самый верный способ будет.
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Ух ты!? Так же эфективно, как пленочки Гонгадзе?
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Да с вами, антиукраинскими ******* , не бороться надо, вас УНИЧТОЖАТЬ надо.
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"кто это делал, по чьему заказу"

Какая нахрен разница!!!???
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Не поняли. А как это оправдывает барыжничество конторы "Ермак и К"? От даты опрелюднення зависит считать это преступлением или нет? Дебил.
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То есть суть разговоров , Ермака не тревожит ? Его больше беспокоит как же он так лоханулся .
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Вообще-то из теории по экономике за 1 курс . Дефолт начинается с того , что топ-политики на всю страну объявляют войну дефолту и повторяют это слово и шантажируют оппозицию этим словом . Не было в истории ещё ни одного дефолта , который бы так не начинался .

Я не топ политик и меня миллионы не слушают - дефолт неизбежен ... Его уже 5 раз объявил ЗЕ , Пор , вот Ермак . Даже Юля , которая справедливо заметила , что дефолт не допустят кредиторы ... и то подливает масло в огонь .
Это слово табу для политиков такого уровня . Юля хотя б для народа могла пояснить почему и что дефолт для народа и бюджета как глоток свежего воздуха в припадке удушия . А вот для кредиторов -- финасовый крах . Это они сразу теряют бабосы .
А страна после дефолта может отдышаться и немножко пожить , другой вопрос , что чем дальше тем хуже . И опять же зависит от специфики страны , от её инвестиционной привлекательности до дефолта . Если страна инвестиционный эдем , до через два года ей крышка после дефолта .
А если это склад металлопроката и химсырья , как Украина , то металл всё равно купят и химию . Вон в ********** Киндерсюрприз Кириеенко истерил за дефолт , а цена на нефть с 12 баксов за бочку выросла за 3 года до 100 и для ***** тот дефолт вышел как для француза трипак ... Как горят ********* , их страна не только с лужи поднялась на колени , но ещё и подскочила прадва низко-низко ... Но ***** у них сейчас спаситель , а начинал ещё при дефолте !
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Ермак продает места во власти и продает Украинские территории!!! Ермак - это настоящий враг народа и государства!!!
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Лерос голосовал за оба закона, которые хотел МВФ. Ермак крутится, как уж на сковороде. Теперь ему не просто политику х**ла протолкнуть не удастся, а замаячила реальная перспектива попасть за решетку вместе с погибшим героем-братом
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Та гнида, что выполняет задачи крнмля: поставить воду в Крым, поменять конституцию Украины с особыми статусами днр+лнр, перевести россию из статуса оккупанта в наблюдателя миротворца, получит тайно звезду героя росссии.
Станет предателем Украины.



Уже все понимает кто эта гнида.
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в смысле ты хотел назначить своего человеча за бабки, а Лерос хотел тебя бабок лишить, назначит своего человека?
тогда ясно с чего ты всполошился.
Жопа тебе.
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Бла бла бла....Одна стаття про розголошення вже показує ступінь брехні. Записи Лероса з'явилися напередодні засідання Ради: робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, - глава ОП Єрмак - Цензор.НЕТ 9882Мальдівська курить в сторонці....
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Пдрс Єрмак вали із України нах*й - ти вже обіс.рався по повній!!!
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Выступление Ермака - сплошной вой с рефреном "невиноватая я"... Щас смахну слезу.
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Журналистам собрать пресс- конференцию Гео Лерос и показать по всем каналам.
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"Записи Лероса появились накануне заседания Рады"
Єрмакові можна відповісти його ж словами: "Так совпало."
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Одни Лоху говорят - Надо работать , экономить, думать - возможно через 5 лет ты станешь лучше жить. Другие говорят Лоху - ничего не надо делать , выбери нас и у тебя все будет. Лох выбирает вторых . Вторые ему говорят - Теперь кушай вафлю. Те кто не выбирал вторых и половина Лохов свергают вторых и выбирают первых. Через время все повторяется. Это история Украины кратко.
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нибуя ниче не понял) но во всех бедах виновата московия , путин и ермак.....*****, уроды..зае
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