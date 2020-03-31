 Записи Лероса з'явилися напередодні засідання Ради: робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, - глава ОП Єрмак

Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Перше, що я зробив - це звернувся в правоохоронні органи. Ці заяви зареєстровані в ДБР, СБУ. Також я знаю, що справу порушено САП. Я щасливий, що президенту і нашій команді вдалося побудувати незалежні правоохоронні органи. Це абсолютно інші органи, ніж ті, що існували до цього. Я вважаю, що ці органи проведуть повне, об'єктивне, відкрите розслідування всіх фактів, які пов'язані з цими плівками: хто це робив, на чиє замовлення, що там на цих плівках? Я гарантую вам, що влада жодним чином не впливатиме на це", - заявив Єрмак.
"Я розглядаю появу цих плівок у неділю, за день до того, як в парламенті розглядалися дуже важливі питання. Вчора, я думаю, ви всі спостерігали, ви бачили, що там відбувалося. Як розумні люди, ви розумієте, хто і як там діяв, хто робив все, щоб цього не сталося. Робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, для того, щоб Україна ніколи не ухвалила дуже важливі для неї закони", - акцентував Єрмак.
"Цей пан, який називає себе Гео Лерос, але я хочу сказати його справжнє прізвище. Це громадянин України Корехян Георг Багратович. Якщо. Хтось не знає. Дійсно, я вважаю, що його дії ... Він є інструментом, його використовують люди, які сьогодні борються не тільки зі мною, борються також з українською владою, вони борються з командою президента. Я дійсно зупинив (це відбувалося тут в Офісі Президента, тому є свідки) спроби цього пана, який є депутатом партії "Слуга народу" обманним шляхом призначити в одному з Міністертсв на посаду заступника міністра людини з минулої влади, яка працювала в КМДА. Спочатку цю людину нам пропонували призначити в КМДА. Потім ця людина з'явилася. Це було останнє рішення Кабміну Гончарука. Я зупинив це. Безумовно, у пана Лероса після цього до мене відповідне ставлення. Я вважаю, що найправильнішим буде дочекатися висновків правоохоронних органів", - додав Єрмак.
"Спроби демонізувати мене, як керівника Офісу Президента, як це відбувалося ... я сказав на першому брифінгу, що моєю метою є зробити Офіс президента не демонічним місцем, яке вирішує телефонним правом тощо, а Офісом експертів, які допомагають президенту ефективно проводити совю політику, працювати на благо країни. Що я і роблю 24 години 7 днів на тиждень", - резюмував Єрмак.
"Я вважаю, що це була цілеспрямована акція. Вони працюють як по методичке. Займаючи посаду керівника Офісу Президента я вважаю, що це є національна безпека. Це не буде, як з Гончаруком", - пояснив Єрмак, чому звернувся з заявами саме в СБУ і ДБР.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
ваш ирмак...
21 век - Малороссийский поход Ермака.
Главное, что цели у обеих Ермаков одни - поднести на блюде Москве соседнее государство.
Единственная логика в этом утверждение Ермака - это принципиальное отсутствие всякой логики, и просто пёрднуть в лужу.
3 год ·
ПРОРОЧЕСТВО...
Ведь весь тот паноптикум или цирк уродов, который мы наблюдали в парламенте затевался для получения денег МВФ по схеме 8 (программа ЕFF)+2 (антикоронавирусный займ).
Последний нам бы предоставили в любом случае, даже без предварительных условий иначе это была бы уже жесткая дискриминация по страновому признаку.
Что касается 8 млрд., давайте прикинем, кто их получит, ведь считать будет, естественно, главный "Бендер" страны.
Ежегодно наши ФПГ и ТНК, работающие в Украине, выводят из страны примерно 8 млрд. дол. (данные платежного баланса). Да, большой бизнес у нас не патриотичен: это трудовые мигранты - деньги в страну, а ФПГ - деньги из страны.
То есть 8 млрд. дол. МВФ - это как раз для них. Ближайшее погашение внешних кредитов и выход нерезидентов из пирамиды ОВГЗ - опять выходит 8 млрд. дол. в ближайшее время. Отток наличной валюты за пределы банковской системы - здесь примерно 5 млрд. дол.
Это коррупционные ренты провластных "элит" и теневая экономика.
То есть в ближайшее время, разгорится нешуточная борьба за те самые 8 млрд. дол. фонда между олигархами, финансовыми спекулянтами, иностранными компаниями, коррупционерами и теневиками.
Эти деньги нужны им для конвертации своих доходов, высосанных из страны по приемлемому курсу. Как будет происходить дележ? С помощью давления на НБУ в части проведения валютных аукционов и интервенций. Например, когда ЗВР регулятора будут прикрывать выход нерезидентов, сторонники остальных групп влияния будут подымать хайп о том, что "дебилы палят резервы".
Когда кеш нужен будет им, возопиют о том, "почему НБУ не сдерживает девальвацию продажей валюты". И наоборот. Населения на этом празднике жизни лишнее - у него закончились все деньги и с учетом карантина, люди будут тратить депозиты не на валюту, а на выживание.
Так что "шестой Остап Ибрагимович" нашей страны будет эффективно "командовать последним парадом". Ему в спину будут кричать: "а ты кто такой", но ему пофиг.
Его ждут "бранзулетки" и румынская граница. Ну или шведская. Или оманская. Или огни Голливуда. Не суть важно.
Важно другое - после нынешней власти страна опять превратится в разоренное гнездо.
(с) Алексей Кущ
Ты-то к этому какое отношение имеешь?
Почему по этому поводу молчат ЕС и США? Или они наоборот поддерживают коррупцию в Украине?
Разные лещенки и найомы тому пример.
Шо Єрмак крєатура Путіна?
И гибель зря стремилась в волны,
Своей могучею рукой
Он рассекал седые волны,
Иртыш волнуется сильней,
Но далеко от брега чёлны.
Тяжелый панцырь - дар царя
Стал гибели его виною.
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали,
Вдали чуть слышно гром гремел,
То Ермака уже не стало.😅
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Г-н Зеленский поведение вашего главы ОПУ начинает вызывать сомнения в вашей адекватности и вменяемости. Вам не кажется, что ваш Ермак давит на следствие ? Разве входят в должностные обязанности главы ОПУ, адвокатские услуги своему родственнику?
Можно ли главе ОПУ в рабочее время заниматься делами своей семьи? Впрочем кому мы это говорим... Главе государства, которому отдых оплачивает другое государство ?
Сегодня в рабочее время (15-00) г-н Ермак будет в Фейсе рассказывать о том, какой он хороший При этой влЯсти так принято...
Понимает гнида, что Путин - хромая утка, и что не стоит опираються на Россию с нефтью 20 дол.за баррель...
В 21 веке Ермак способствует захвату Россией Малороссии.
Каким образом пленки с его коррумпированным и проворовавшимся брательником могли способствовать дефолту? Может и купленный ермаковым накануне дорогущий Мерс оздоровил финансовую систему Украины?
Уже даже, блд, не смешно! КАК МОГУТ ТАКИЕ БЫТЬ НА ТАКИХ ДОЛЖНОСТЯХ?!
Сомали отдыхает...
Тепер порада всім бомжам , заховатися . Щоби не впіймали і не призначили директором ОП .
ой, кто это все сделал, враги, которые хотят дефолта ))))))))
поскорее бы вы, жабы друг-друга позжирали.
Перечитал эту прелесть три раза и тоже счастлив. Мы строили, строили и наконец построили, Аваков подтвердит. Ведь это уже совсем не тот Аваков, что был год назад...
Какая нахрен разница!!!???
Я не топ политик и меня миллионы не слушают - дефолт неизбежен ... Его уже 5 раз объявил ЗЕ , Пор , вот Ермак . Даже Юля , которая справедливо заметила , что дефолт не допустят кредиторы ... и то подливает масло в огонь .
Это слово табу для политиков такого уровня . Юля хотя б для народа могла пояснить почему и что дефолт для народа и бюджета как глоток свежего воздуха в припадке удушия . А вот для кредиторов -- финасовый крах . Это они сразу теряют бабосы .
А страна после дефолта может отдышаться и немножко пожить , другой вопрос , что чем дальше тем хуже . И опять же зависит от специфики страны , от её инвестиционной привлекательности до дефолта . Если страна инвестиционный эдем , до через два года ей крышка после дефолта .
А если это склад металлопроката и химсырья , как Украина , то металл всё равно купят и химию . Вон в ********** Киндерсюрприз Кириеенко истерил за дефолт , а цена на нефть с 12 баксов за бочку выросла за 3 года до 100 и для ***** тот дефолт вышел как для француза трипак ... Как горят ********* , их страна не только с лужи поднялась на колени , но ещё и подскочила прадва низко-низко ... Но ***** у них сейчас спаситель , а начинал ещё при дефолте !
Станет предателем Украины.
Уже все понимает кто эта гнида.
тогда ясно с чего ты всполошился.
Жопа тебе.
Єрмакові можна відповісти його ж словами: "Так совпало."