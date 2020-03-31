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 Захворілого на коронавірус жителя Житомирщини виписали на самоізоляцію: стан покращився, температура 36,6, - ОДА

Оскільки стан здоров'я пацієнта з коронавірусом, який був в інфекційному відділенні Житомирської міської лікарні №1, покращився, його виписали і відправили на 20-денну домашню самоізоляцію.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Пацієнт, який перебував у першій міській лікарні, сьогодні виписаний на самоізоляцію на 20 днів у власний будинок. Його будуть контролювати як правоохоронні органи, так і сімейна медицина", - наголосив Суслик.

Як уточнив прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник, пацієнта виписали з лікарні, оскільки стан його здоров’я покращився.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Житомирщині облаштували 12 пунктів для тимчасового приймання інфікованих коронавірусом. ФОТО

"У нього зараз температура 36,5 – 36,6 градусів. За 10-15 днів йому проведуть повторний тест на коронавірус", - зауважив Мельник.

Щодо 39-річного пацієнта, який наразі лікується у Бердичеві, то його стан важкий, але стабільний. Хворий із Малина 1964 року народження наразі перебуває у стані, що наближений до середньої тяжкості.

Про пацієнта з СOVID-19 із Радомишля, який контактував із хворою на коронавірус жінкою, що померла від цієї хвороби, в ОДА не розповіли.

Раніше повідомлялося, що в Житомирі з корнавірусом госпіталізували 49-річного чоловіка, який повернувся з Австрії. Згодом поліція відкрила проти нього кримінальне провадження через приховування інформації про те, що він возив за кордон групу туристів.

Зараз на Житомирщині 5 лабораторно підтверджених випадків коронавируса, один з яких летальний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185735
 
   
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А меряли температуру нормальным ртутным термометром минут хотя бы 5-7, а не этим электронным говном - кулей в лоб так кулей лоб:
Заболевший коронавирусом житель Житомирщины выписан на самоизоляцию: состояние улучшилось, температура 36,6, - ОГА - Цензор.НЕТ 819
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Если высокая температура у пациента то ртутный сразу покажет минуты за три. Это если 36.9-37.2 долго держать нада. Кстати миф про товарищей которые напились парацетомола и сбили температуру - тоже херня. если у тебя больше 38 температура хоч пей, хоч не пей, пока ты не вылежишся и не пропотеешь как чорт, ты ее никак не собьешь. Это про мифы на кордоне...
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По стандартам ВОЗ температуру ртутным термометром измеряют 7-10 минут. Минимум - 7 минут при массовом измерении.
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Волонтер про COVID-19 в Одесі: Хворих з пневмонією багато, тестів немаєКорреспондент.net, Сьогодні, 14:5600ЧИТАТИ НОВИНУ РОСІЙСЬКОЮ575Заболевший коронавирусом житель Житомирщины выписан на самоизоляцию: состояние улучшилось, температура 36,6, - ОГА - Цензор.НЕТ 2891Фото: facebook.com/katherine.nozhevnikovaРеспіратор-маска, яку видали лікарям "швидкої" в ОдесіУ місті частині пацієнтам не дозволяють робити тестування на коронавірус (ПЛР та експрес).В Одеській області відсутні тести на COVID-19, і медицина регіону не готова до боротьби з епідемією. Про це заявила засновниця благодійного фонду Корпорація монстрів Катерина Ножевнікова у Facebook з посиланням на лікарів."Я отримала за сьогоднішній день (30 березня - ред.) десятки повідомлень від лікарів. Про пневмонії, незрозумілу етіологію, які заповнюють лікарні міста і області. Про те, що не дозволяють робити тестування (ПЛР та експрес) згідно з наказом 663 за відсутності у пацієнта епідеміологічного Аналізу та перебування в контактній країні. Про те, що швидкій допомозі заборонили викладати фотографії в соцмережі і повідомляти про те, чим і як вони забезпечені", - написала волонтер."Про те, що в обласну привезли жінку з двосторонньою полісегментарною пневмонією, яку відмовилися госпіталізувати і тестувати в інфекційку, тому що "вона не була за кордоном". Про чоловіка в районній лікарні, у якого ввечері піднялася температура, а вже вранці сатурація була 56% - і через годину зупинка серця. Реанімували 11 осіб. Усі лікарі тепер по суті контактні. Але хто ж знає, на що хворий пацієнт, - тестів як не було, так і немає. У 10 лікарні жінка з пневмонією лежала 8 днів. Переведена в інфекційку, підтверджений COVID-19. Питання, що з лікарями в десятій? Скільки змін контактували з пацієнтом? Хто їх ізолював? Відповідей немає", - додала вона.Ножевнікова закликала лікарів відкрито заявляти про проблеми та потреби лікарень, а представників влади - навести лад в процесах тестування і лікування хворих.
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кореспондент нет та ще помойка г-н кукареченка Заболевший коронавирусом житель Житомирщины выписан на самоизоляцию: состояние улучшилось, температура 36,6, - ОГА - Цензор.НЕТ 9142
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Во Львовской области на коронавирус проверят всех, кто недавно вернулся из-за границы
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