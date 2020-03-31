 Захворілого на коронавірус жителя Житомирщини виписали на самоізоляцію: стан покращився, температура 36,6, - ОДА

Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Пацієнт, який перебував у першій міській лікарні, сьогодні виписаний на самоізоляцію на 20 днів у власний будинок. Його будуть контролювати як правоохоронні органи, так і сімейна медицина", - наголосив Суслик.

Як уточнив прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник, пацієнта виписали з лікарні, оскільки стан його здоров’я покращився.

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"У нього зараз температура 36,5 – 36,6 градусів. За 10-15 днів йому проведуть повторний тест на коронавірус", - зауважив Мельник.

Щодо 39-річного пацієнта, який наразі лікується у Бердичеві, то його стан важкий, але стабільний. Хворий із Малина 1964 року народження наразі перебуває у стані, що наближений до середньої тяжкості.

Про пацієнта з СOVID-19 із Радомишля, який контактував із хворою на коронавірус жінкою, що померла від цієї хвороби, в ОДА не розповіли.

Раніше повідомлялося, що в Житомирі з корнавірусом госпіталізували 49-річного чоловіка, який повернувся з Австрії. Згодом поліція відкрила проти нього кримінальне провадження через приховування інформації про те, що він возив за кордон групу туристів.

Зараз на Житомирщині 5 лабораторно підтверджених випадків коронавируса, один з яких летальний.