 Українські водоканали заявили про можливі перебої в роботі через недоотримання коштів унаслідок карантину. Звернулися до Разумкова і Шмигаля

Про це йдеться в заяві асоціації. Як розповів у коментарі Цензор.НЕТ віцепрезидент асоціації "Укрводоканалекологія" Андрій Нікітін, водоканали не зможуть працювати безперебійно в разі недоотримання коштів.

"Неможливо одному й тому ж органу казати "Не платіть за комунальні послуги", в тому числі за водопостачання, і водночас говорити "об'єкти критичної інфраструктури мають працювати цілодобово, надаючи свої послуги". Адже зрозуміло, що наші підприємства мають забезпечувати своїх співробітників заробітною платою регулярно, ми купуємо колосальну кількість електроенергії і реагентів. І ці три чинники становлять приблизно до 90% структури наших витрат і структури нашого тарифу. Отримуючи кошти в середньому за березень приблизно у 70% - ми не можемо покрити ці витрати. І питання про безперебійне забезпечення людей водою і очищення стоків буде неможливим", - сказав Нікітін.

"На сьогодні ми зіткнулися з двома проблемами: нездатністю людей оплатити за послуги. А друга, велика проблема, - недореалізація води у зв'язку з тим, що багато підприємств перебувають у стані простою і не користуються водою для виробництва будь-яких товарів", - додав віцепрезидент асоціації.

У зверненні асоціації до ВР та уряду йдеться, що у підприємств водоканалів з'явилися додаткові витрати на доставку працівників, дезінфекцію приміщень та закупівлю засобів індивідуального захисту.

Крім того, більшість підприємств "вже спостерігає суттєве зменшення використання послуг громадянами та бізнесом, що неминуче призведе до зниження реалізації наданих послуг з водопостачання та водовідведення найближчим часом на 10-15%".

"У березні спостерігається зниження платіжної дисципліни, надходження коштів вже зменшилося на 30% і ця тенденція триває. Розвитку зазначеної ситуації сприяє і поширення ЗМІ неправдивої інформації про те, що можна не платити комунальні послуги в період карантину", - йдеться у зверненні асоціації.

Зазначається, що "ухвалені Верховною Радою України закони щодо стабілізації фінансового стану суб'єктів господарювання в частині підприємств водопостачання та водовідведення не передбачають реальних фінансових інструментів для мінімізації касових розривів та сталого функціонування підприємств".

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Крім того, наголошується, що через зменшення обсягу надання послуг і недоотримання частини коштів, "більшість підприємств не зможуть закуповувати енергоносії для безперебійної роботи системи водопостачання та водовідведення".

"З огляду на зазначені чинники, прогнозується дефіцит оборотних коштів підприємств галузі на суму майже 1 млрд грн на місяць", - наголошується в листі.

Для "запобігання припиненню надання послуг підприємствами галузі" "Укрводоканалекологія" висунула низку пропозицій для Верховної Ради і уряду.









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