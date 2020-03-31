 Без доступу юросіб до ринку землі її через підставних осіб скуплять олігархи. Подібне вже було з ваучерною приватизацією в 90-х, - Милованов

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що рішення про відкриття ринку землі "політично і концептуально - історична подія і велика перемога прогресивних сил в Україні", однак обмеження, які залишаються на ринку землі, роблять його обрізаним і неефективним.

"Перші три роки юридичні особи - компанії - не зможуть купувати землю. Але економіка побудована на компаніях. Компанії більш ефективні. Найбільша інновація в економіці за історію людства, після винаходу торгівлі і грошей, - це компанії. Компанії дозволяють людям об’єднувати фінансові, інтелектуальні та технологічні ресурси і разом створювати більше доданої вартості. Виключення компаній з ринку землі - це удар по розвитку галузі", - вважає Милованов.

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Водночас, каже він, люди, які звикли до сірих схем і мають вільну готівку, зможуть скористатись новим ринком землі для накопичення великих обсягів землі. "Так само як в 1990 певні групи людей захопили підприємства через ваучери, скуповуючи їх за безцінь та використовуючи підставних осіб", - зазначив ексміністр.

"Цього разу землю можуть скупити через десятки чи сотні підставних осіб, кожна з яких придбає по 100 га. Ці схеми продовжать процес концентрації контролю над землею в Україні. А тому, що такі схеми не будуть використовуватись чесним бізнесом, на ринку буде обмежена конкуренція. Значить, сьогоднішні власники землі не отримають справедливу ціну і будуть знов обмануті. А громади отримають менше податків. Це несправедливо", - написав він і сказав, що в такому разі програють усі, крім тих, хто скупить землю через підставних осіб.

За словами Милованова, щоб не допустити цього, треба дозволити придбання землі фірмам і компаніям від самого початку ринку, з 2021-го, а не з 2024 року.

Нагадаємо, Рада проголосувала закон про продаж землі.



