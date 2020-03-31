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 Політика України, Економіка
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Все про:Милованов Тимофій (184) ринок землі (139)

 Без доступу юросіб до ринку землі її через підставних осіб скуплять олігархи. Подібне вже було з ваучерною приватизацією в 90-х, - Милованов

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що обмеження на продаж юридичним особам, які передбачає ухвалений закон про земельну реформу, призведе до того, що землю скуплять через підставних осіб великі компанії та олігархи.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що рішення про відкриття ринку землі "політично і концептуально - історична подія і велика перемога прогресивних сил в Україні", однак обмеження, які залишаються на ринку землі, роблять його обрізаним і неефективним.

"Перші три роки юридичні особи - компанії - не зможуть купувати землю. Але економіка побудована на компаніях. Компанії більш ефективні. Найбільша інновація в економіці за історію людства, після винаходу торгівлі і грошей, - це компанії. Компанії дозволяють людям об’єднувати фінансові, інтелектуальні та технологічні ресурси і разом створювати більше доданої вартості. Виключення компаній з ринку землі - це удар по розвитку галузі", - вважає Милованов.

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Водночас, каже він, люди, які звикли до сірих схем і мають вільну готівку, зможуть скористатись новим ринком землі для накопичення великих обсягів землі. "Так само як в 1990 певні групи людей захопили підприємства через ваучери, скуповуючи їх за безцінь та використовуючи підставних осіб", - зазначив ексміністр.

"Цього разу землю можуть скупити через десятки чи сотні підставних осіб, кожна з яких придбає по 100 га. Ці схеми продовжать процес концентрації контролю над землею в Україні. А тому, що такі схеми не будуть використовуватись чесним бізнесом, на ринку буде обмежена конкуренція. Значить, сьогоднішні власники землі не отримають справедливу ціну і будуть знов обмануті. А громади отримають менше податків. Це несправедливо", - написав він і сказав, що в такому разі програють усі, крім тих, хто скупить землю через підставних осіб.

За словами Милованова, щоб не допустити цього, треба дозволити придбання землі фірмам і компаніям від самого початку ринку, з 2021-го, а не з 2024 року.

Нагадаємо, Рада проголосувала закон про продаж землі.

Без доступу юросіб до ринку землі її через підставних осіб скуплять олігархи. Подібне вже було з ваучерною приватизацією в 90-х, - Милованов 01
Без доступу юросіб до ринку землі її через підставних осіб скуплять олігархи. Подібне вже було з ваучерною приватизацією в 90-х, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185728
 
 
 Топ коментарі
 
А с доступом юрлиц олигархи бы не скупали?
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а через подставных юрлиц ее не скупят олигархи?
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Миловано народ за лошков дердит. Юрлица смогут покупать по 10 000 га, а физ. лица - по 100. Вместо 1 юрлица теперь надо искать 100 бомжей и со всеми договариваться
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Олигархам она не нужна, существуют транснациональные корпорации типа Мансанто- стоит им зайти в Украину и тогда точно кирдык
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скорей кирдык нашим олигархам:-- платить копейки зп не выйдет. и продавать в три дорога тоже не выйдет
зайдут конкуренты.. предеться расщедриться

яркий пример ахметка. электрику в эс продавал дешевле чем нам.. ибо там раком поставят за завышеные цены.. а у нас нет

(из новостей 2017 Компания DTEK Trading, входящая в ДТЭК Рината Ахметова, продала электроэнергию в Молдавию по тарифу, который на 10$ ниже, чем на внутреннем рынке Украины, )
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Вы дети малые? Поройся про монсанту в бразилии индии итд в инете
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В смысле кирдык? Урожайность станет такой же низкой как в США?
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Урожайность будет очень высокой(может быть), но от этого ты и я не станем жить богаче, потому как всё выращенное будет вывозиться из страны, при этом не уплачивая налогов. Практически всё сельское население будет вынуждено выезжать из своих домов в города, так как они окажутся просто лишними в сельском хозяйстве. Что я тебе рассказываю - просто глянь в гугле (яндекс запрещён - демократия) как живут в Индии и Бразилии после прихода туда транснациональных корпораций.
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С доступом юрлиц, фирма "рога и копыта" купит 10000га, фирма "копыта с рогами" еще 100000, фирма "рога на копытах"еще 10000, а так не не скупят Без доступу юросіб до ринку землі її через підставних осіб скуплять олігархи. Подібне вже було з ваучерною приватизацією в 90-х, - Милованов - Цензор.НЕТ 5975.
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Нахер она им? Пусть покупают и платят налог на землю. В чем проблема?
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к сожалению, у них как у многодетных ветеранов куликовской битвы в чернобыльской зоне, будет льгота с 0 ставкой, а Вы как владелец дачного участка, гаража и даже квартиры в многоэтажке будете платить земельный налог согласно экспертной оценки, за которую Вас же и заставят заплатить.я помню лет 6-7 назад носились с тепловым или энэрго паспортом дома, хотели обязать ВСЕХ домовладелцев от мазанки в селе до жилкомплекса, вызывать хера с тепловизором, и если что то не так, утеплить дом и еще раз его вызвать,но к счастью это пока заглохло.
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а через подставных юрлиц ее не скупят олигархи?
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Миловано народ за лошков дердит. Юрлица смогут покупать по 10 000 га, а физ. лица - по 100. Вместо 1 юрлица теперь надо искать 100 бомжей и со всеми договариваться
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да-да..... а если бомж особо наглый попадется, то, при первом удобном случае, еще и на*й пошлет......
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а потом бомж обязан будет доказать свои источник дохода, за который он собирается приобрести 100 га. Без доступа юрлиц к рынку земли ее через подставных лиц скупят олигархи. Подобное уже было с ваучерной приватизацией в 90-х, - Милованов - Цензор.НЕТ 2761
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хозяин ему подскажет как себя вести и что кому говорить или писать..не вопрос Без доступа юрлиц к рынку земли ее через подставных лиц скупят олигархи. Подобное уже было с ваучерной приватизацией в 90-х, - Милованов - Цензор.НЕТ 14
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ЮЩЕНКО ОБІЗВАВ ТИМОШЕНКО БОМЖЕМ - Президент Віктор Ющенко заявляє, що реклама Юлії Тимошенко коштувала дорожче, ніж потрібно на боротьбу з епідемією грипу.
Про це він заявив під час "гарячої лінії" у "Комсомольській правді в Україні", відповідаючи на питання, де взяти 1 мільярд гривень на боротьбу з епідемією грипу.
"Якщо мова йде про кошти, то проведення майдану і рекламної агітації, яка сьогодні на кожному стовпі висить - і в місті, і в лісі - обійшлася дорожче, ніж витрати на боротьбу з епідемією", - зазначив президент.
"Ми говоримо про відкрите суспільство і чесну владу... Де беруться сотні мільйонів гривень на цю рекламу у прем'єра, у якого немає ні квартири, ні шматочка землі, ні машини? Бомж!", - обурився Ющенко.
"Як можна в 50 років бути бомжем у країні? Це все питання чеснот, і, боронь Боже, не сприйміть це як нападку на Юлію Володимирівну. Але якщо в 50 років у прем'єра немає ні кола, ні двора, то яку він хоче дати відповідь нації, як улаштувати майбутнє", - запитав президент.
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Зачем бомжей?

Банки теперь могут брать землю в залог под кредит без ограничений. Да хоть всю сразу.
Даже с куплей продажей возиться не надо. Срок прошёл и земля в банке например того же ахметова или пороха.
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"Это был мой провал". Милованов прокомментировал высказывание "не скрываю, что я дебил"
https://gordonua.com/news/politics/eto-byl-moy-proval-milovanov-prokommentiroval-vyskazyvanie-ne-skryvayu-chto-ya-debil-1493447.html

Раз в жизни человек сказал правду
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ну..., признавать свои ошибки так же трудно, как и подвиги совершать....
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У нас в прошлом году в Кабмине стартовал марафон таких вот. В этом калейдоскопе даже фамилии запоминать не успеваешь.
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согласен, человек просто не соответствует занимаемой должности..... но!, в данном случае я не стал бы путать профессионализм с чертами характера.... я считаю, что признавать свои поражения, это положительная черта характера...... а отсутствие этой черты можно наблюдать у плешивого за поребриком - очень наглядный пример....
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Чи з доступом чи без доступу але землю по любому у найбіднішій країні Європи скуплять олігархи - Україні просто "ПІСЕЦ"!!!
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ну скуплять ит скуплять - чо им делать с ней? жрать что ли?
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Иди нахер милованов.Не знаю как с рынком земли будет, но как ты поруководил экономикой я уже видел. Твоё мнение о любой проблеме -ноль.
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що таке підставна фізособа? це людина, на яку юридично оформляється земля і завтра вона може нахєр послати того, хто оформив на неї цю землю.... багато буде бажаючих оформляти таким чином?
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Так уже скупили все и вся. Только вот когда они поскупали подобным образом заводы то за них налог платить не надо, а за землю придется платить налог! Ну и пусть платят!
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Ну так в сейфе будет лежать расписка от этого физика что он должен N денег и т.д.
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О як поправки Порошенка їм не подобаються.
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ахахахаха - порошенко и тут лучший?????? ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
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А чи партія Порошенка голосувала за цю нелегітимну "реформу"?
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всеми 33 голосами и аж бегом, деньжатами нехилыми там запахло.. Без доступу юросіб до ринку землі її через підставних осіб скуплять олігархи. Подібне вже було з ваучерною приватизацією в 90-х, - Милованов - Цензор.НЕТ 1661..быстрее б уже выборы..и Пиночет наконец то дорогу сюда нашел..за*бало все это дерьмо продажное, мхом обросшее во властных кабинетах..
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Если государство не хочет модернизироваться, рано или поздно оно становиться бессмысленным
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Закон приняли это хорошо. А дальше ведь можно его улучшать. А не паниковать.
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Конечно!
Как, кстати, и все остальные законы.
Но паниковать не надо только, когда ЕС "ЗА".
В остальных случаях визжим и паникуем.
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Теперь нам будут здесь втирать, как это хорошо и правильно.
А еще вчера...
Концепция изменилась. Без доступа юрлиц к рынку земли ее через подставных лиц скупят олигархи. Подобное уже было с ваучерной приватизацией в 90-х, - Милованов - Цензор.НЕТ 1575
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Хтось сумнівався що так буде ? Недоумкуваті і аполітичні гої того варті. Ой, вей, а кому щас легко ?
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Дадут лошарам по пакету гречки, за подпись непонятно где
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Так стращали перед ринком нерухомості, а потім натовпи ломанулися приватизовувати її щоби не дай Боже)). А потім настав час, коли всі вони зрозуміли, що за своїм майном треба доглядати їм самим))
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бред сивой кобылы . А почему тогда через выкуп квартир , подъездов , домов у нас целые города не выкупаются ?
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Земля это средство производства, которое приносит стабильную прибыль.
Дома не есть средство производства они приносят только убытки
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это я имел ввиду посты в которых волают за "захват" Украины … А землю продадут процентов 6-8 собственников паёв .
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А ще знайдуть інший негатив у цьому законі. Саме тому треба було приймати через всеукраїнський референдум.
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Кому? 73% идиотов??? Какой референдум? Вон уже навыбирали....
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Предприятия приватизировали тоже с улыбкой на лице.
Сейчас маска позволяет не просто улыбаться, а ржать с народа.
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Земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля..............
Тьфу стадо баранов тупых! Да пусть покупают, нет *лять пусть сгниет и поростет бурьяном но лишь бы никому не досталось... гнилой народец!
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А вони і так вже давно забрали собі її "в оренду" фактично "за бесценок, и оцепили забором " - про агрохолдинги не чув ?!
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Ну воно й дурне!
Як на мене, я б дозволив лише продажу між фізичними особами. І лише громадянам України. А набуття цими громадянами громадянства інших країн (подвійного громадянства) має автоматично позбавляти їх права власності на землю на користь держави.
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сейчас, во время войны и экономического падения Украины - нельзя было открывать рынок земли.. это преступление))
голобородько - на нары!!
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громадянам останется тока воздух, шобы было где рассеять прах
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Продам землю НАТО! 😁 Страшний сон москалів😉
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Цей "проффесор" колись особисто пробував, щось придбати на підставну особу? а на 100, а на тисячі підставних осіб?
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Милофон выдал свой бред ! Чтоб не было подставных лиц и бомжей надо контролировать легальность денег у покупателей,чтоб они были в их декларациях до 2020 года ! Особенно если кто то 100 га покупает ,и эти покупателям государство должно выделить ресурсы для работы на этой земле,чтоб было выгодней работать на ней а не продавать.
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При попаданні у владу люди чомусь відразу стають дебілами та несуть якусь маячню... Як тільки втрачають владу - відразу стають адекватними та говорять розумні речі... Хз... Це так у всьому світі, чи тільки в Україні така біда?
На даний час найадекватнішою виглядає команда Януковича (Шуфричі, Медведчуки, Вілкули і т.д.) - вони ж уже 6 років не у владі... і наступного разу владу захватять знову вони...
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Какие нах юр лица. Это чтобы олигархи могли спокойно скупить землю областями. Как вариант. Создается одним олигархом 20, 30, да даже 100 юридических фирм. Под них покупаются по 10 000 га с/х земли. Ручными депутатами пишутся льготные законы для крупных производителей. И все, мелочь, мелкий фермер не конкурент, жители сельской местности на... с панской земли. О конкуренции можем забыть. После этого можно устанавливать любые цены на свою продукцию. А самое главное село умрет в ближайшие 5-7 лет. Никаких юр лиц. Юр лицам только аренда. Только физ конкретное лиц с возможностью владения не более 300 га. Никакого купил, потом придарили, забрал за долги и т.д. Одно лицо 300 га.
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С доступом или без доступа , ее все равно скупят олигархи .Д я к у э м о !
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Дождёмся.За мешок зерна и ведро картошки будут убивать.
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