 Без доступу юросіб до ринку землі її через підставних осіб скуплять олігархи. Подібне вже було з ваучерною приватизацією в 90-х, - Милованов

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що рішення про відкриття ринку землі "політично і концептуально - історична подія і велика перемога прогресивних сил в Україні", однак обмеження, які залишаються на ринку землі, роблять його обрізаним і неефективним.
"Перші три роки юридичні особи - компанії - не зможуть купувати землю. Але економіка побудована на компаніях. Компанії більш ефективні. Найбільша інновація в економіці за історію людства, після винаходу торгівлі і грошей, - це компанії. Компанії дозволяють людям об’єднувати фінансові, інтелектуальні та технологічні ресурси і разом створювати більше доданої вартості. Виключення компаній з ринку землі - це удар по розвитку галузі", - вважає Милованов.
Водночас, каже він, люди, які звикли до сірих схем і мають вільну готівку, зможуть скористатись новим ринком землі для накопичення великих обсягів землі. "Так само як в 1990 певні групи людей захопили підприємства через ваучери, скуповуючи їх за безцінь та використовуючи підставних осіб", - зазначив ексміністр.
"Цього разу землю можуть скупити через десятки чи сотні підставних осіб, кожна з яких придбає по 100 га. Ці схеми продовжать процес концентрації контролю над землею в Україні. А тому, що такі схеми не будуть використовуватись чесним бізнесом, на ринку буде обмежена конкуренція. Значить, сьогоднішні власники землі не отримають справедливу ціну і будуть знов обмануті. А громади отримають менше податків. Це несправедливо", - написав він і сказав, що в такому разі програють усі, крім тих, хто скупить землю через підставних осіб.
За словами Милованова, щоб не допустити цього, треба дозволити придбання землі фірмам і компаніям від самого початку ринку, з 2021-го, а не з 2024 року.
Нагадаємо, Рада проголосувала закон про продаж землі.
зайдут конкуренты.. предеться расщедриться
яркий пример ахметка. электрику в эс продавал дешевле чем нам.. ибо там раком поставят за завышеные цены.. а у нас нет
(из новостей 2017 Компания DTEK Trading, входящая в ДТЭК Рината Ахметова, продала электроэнергию в Молдавию по тарифу, который на 10$ ниже, чем на внутреннем рынке Украины, )
Про це він заявив під час "гарячої лінії" у "Комсомольській правді в Україні", відповідаючи на питання, де взяти 1 мільярд гривень на боротьбу з епідемією грипу.
"Якщо мова йде про кошти, то проведення майдану і рекламної агітації, яка сьогодні на кожному стовпі висить - і в місті, і в лісі - обійшлася дорожче, ніж витрати на боротьбу з епідемією", - зазначив президент.
"Ми говоримо про відкрите суспільство і чесну владу... Де беруться сотні мільйонів гривень на цю рекламу у прем'єра, у якого немає ні квартири, ні шматочка землі, ні машини? Бомж!", - обурився Ющенко.
"Як можна в 50 років бути бомжем у країні? Це все питання чеснот, і, боронь Боже, не сприйміть це як нападку на Юлію Володимирівну. Але якщо в 50 років у прем'єра немає ні кола, ні двора, то яку він хоче дати відповідь нації, як улаштувати майбутнє", - запитав президент.
Банки теперь могут брать землю в залог под кредит без ограничений. Да хоть всю сразу.
Даже с куплей продажей возиться не надо. Срок прошёл и земля в банке например того же ахметова или пороха.
https://gordonua.com/news/politics/eto-byl-moy-proval-milovanov-prokommentiroval-vyskazyvanie-ne-skryvayu-chto-ya-debil-1493447.html
Раз в жизни человек сказал правду
Как, кстати, и все остальные законы.
Но паниковать не надо только, когда ЕС "ЗА".
В остальных случаях визжим и паникуем.
А еще вчера...
Концепция изменилась.
Милованов: Я не скрываю, что я дебил.
Дома не есть средство производства они приносят только убытки
Сейчас маска позволяет не просто улыбаться, а ржать с народа.
Тьфу стадо баранов тупых! Да пусть покупают, нет *лять пусть сгниет и поростет бурьяном но лишь бы никому не досталось... гнилой народец!
Як на мене, я б дозволив лише продажу між фізичними особами. І лише громадянам України. А набуття цими громадянами громадянства інших країн (подвійного громадянства) має автоматично позбавляти їх права власності на землю на користь держави.
голобородько - на нары!!
На даний час найадекватнішою виглядає команда Януковича (Шуфричі, Медведчуки, Вілкули і т.д.) - вони ж уже 6 років не у владі... і наступного разу владу захватять знову вони...