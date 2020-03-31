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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
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Все про:Зеленський (4957) карантин (1680) Тимошенко_Кирило (26) Офіс Президента (292) COVID-19 (2491) коронавірус (1210)

 100 тис. ПЛР-тестів, які прибули напередодні літаком з Південної Кореї, вже розподіляються між регіонами, - ОП

Додатково прибуде ще 100 тис. таких тестів, 40 тис. окулярів багаторазового використання і респіратори високого ступеня захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на селекторній нараді Президента України Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств, залучених до запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

"Ми маємо зробити все, щоб у кожній лікарні та кожній аптеці були засоби захисту як для спеціалістів, так і для населення. Ми просто мусимо це зробити", – наголосив Зеленський.

В ОП підкреслили, що доставлений вантаж уже розподіляється по аптеках, і навіть якщо вони не забезпечені на 100%, паніки немає.

1 тис. коробок ПЛР-тестів на 100 тис. тестувань, які прибули напередодні літаком з Південної Кореї, уже розподіляються між регіонами. Додатково прибуде ще 100 тис. таких тестів, 40 тис. окулярів багаторазового використання та респіратори високого ступеня захисту.

"Респіратори, рукавички, витратне обладнання для ШВЛ постійно направляються до лікарень. Ми також додатково роздаємо ці засоби військовим, Міністерству охорони здоров’я та прикордонникам", – зазначив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.

Додатково українське підприємство виготовляє 8 тис. спецкостюмів, 4 тис. захисних халатів та 18 тис. рукавичок багаторазового використання, і сьогодні розпочнеться їхнє відвантаження та відправлення в регіони представникам швидкої допомоги та інфекційних відділень.

"Ми закриємо всі потреби в захисті тих, хто на передовій – лікарів "швидких допомог" та інфекціоністів, – тобто лікарів, які безпосередньо контактують та допомагають хворим на COVID-19", – зауважив Тимошенко.

Він також наголосив, що до лабораторій буде направлено 12 спеціальних машин для проведення тестування, доставка яких в Україну очікується сьогодні. Крім того, розглядається можливість закупівлі вхідних рамок з неспиртовим дезінфектором для місць з великим скупченням людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцям на обсервації робитимуть ПЛР-тести на 5-6-й день: у разі негативного результату відправлятимуть на самоізоляцію додому, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185726
 
   
 Топ коментарі
 
А простейших МАСОК как не было в аптеках, так до сих пор и НЕТ!
Одно балобольство и ВРАНЬЕ от "слуг"!
100 тыс. ПЦР-тестов, которые прибыли накануне самолетом из Южной Кореи, уже распределяются между регионами, - ОП - Цензор.НЕТ 7953
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Гуманитарку в аптеки на продажу молодцы конченная власть
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уже так на распределяли шо если за границей не был значит не заражен, идиоты.
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Все тесты ПЦР на условные 10 коронавирусов, которые циркулируют в человеческой популяции - группоспецифичны. Невозможно посредством ПЦР отличить один штамм "короновируса" от другого, а также невозможно одним тестом ПЦР доказать существует или нет конкретный штамм. Эти "коронавирусы" официально являются причиной 30% всех ОРВИ уже много десятилетий. Тесты ПЦР на виртуальный (никак не доказано, что он существует) сарс-ков-2 еще и дают минимум 50% ложнопозитивного срабатывания, а это означает, что такое ложнопозитивное срабатывание будет при любом из условных 10 штаммов.

То есть любой здоровый человек после такого "теста" с 50% вероятностью будет записан в "инфицированных сарс-ков-2", а любой, у кого был недавно насморк или простуда, с почти 100% вероятностью.
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, а любой, у кого был недавно насморк или простуда, с почти 100% вероятностью.

Чем больше шума, тем дороже можно закупить маски, тесты - аптека " Благодiя" в государственном масштабе!
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нехай віруси підлаштовуються під тести! - в них немає вибору!
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та слышали мы, как они "распределяются"........
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А простейших МАСОК как не было в аптеках, так до сих пор и НЕТ!
Одно балобольство и ВРАНЬЕ от "слуг"!

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трепач ляшко обещает каждый день, но до аптек ничего не доезжает.
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брехня - "простейших МАСОК" вже скрізь повно !
А головне - від вірусу вони все одно не захищають !
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ЛОЖЬ!
Час назад был в ближайшей аптеке:
Масок - НЕТ, НЕ БЫЛО и НЕ ОЖИДАЕТСЯ.
Или ты предлагаешь мне по всему городу пешком накручивать в поисках аптеки, где может быть есть маски?
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уже так на распределяли шо если за границей не был значит не заражен, идиоты.
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Гуманитарку в аптеки на продажу молодцы конченная власть
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Где электронные Карты - как и куда распределяют ?
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В Одессе вспышка необъяснимой пневмонии: тесты на коронавирус делать запретили5.9т14:59, 31.03.2020Обновлено: 15:30, 31.03.2020Читать материал на украинскомМедицинские учреждения Одесской области переполнены пациентами с пневмонией, которым не делают анализы на коронавирус.
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Получили 50 тыс тестов, получили 100 тыс тестов... А в реальности "За сутки в Украине сделано 296 ПЦР тестов". А зачем накупили сотни тысяч если делают меньше трех сотен тестов в сутки?
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Все респираторы и защитные очки нужно передать медикам. Население обойдется. Самим можно маски шить и дома сидеть. В Италии 59 врачей погибло. 100 тис. ПЛР-тестів, які прибули напередодні літаком з Південної Кореї, вже розподіляються між регіонами, - ОП - Цензор.НЕТ 3256 Если начнут умирать медики, нам всем хана. Это как в самолете - сначала надень кислородную маску на себя, потом на ребенка.
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