 100 тис. ПЛР-тестів, які прибули напередодні літаком з Південної Кореї, вже розподіляються між регіонами, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на селекторній нараді Президента України Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств, залучених до запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

"Ми маємо зробити все, щоб у кожній лікарні та кожній аптеці були засоби захисту як для спеціалістів, так і для населення. Ми просто мусимо це зробити", – наголосив Зеленський.

В ОП підкреслили, що доставлений вантаж уже розподіляється по аптеках, і навіть якщо вони не забезпечені на 100%, паніки немає.

1 тис. коробок ПЛР-тестів на 100 тис. тестувань, які прибули напередодні літаком з Південної Кореї, уже розподіляються між регіонами. Додатково прибуде ще 100 тис. таких тестів, 40 тис. окулярів багаторазового використання та респіратори високого ступеня захисту.

"Респіратори, рукавички, витратне обладнання для ШВЛ постійно направляються до лікарень. Ми також додатково роздаємо ці засоби військовим, Міністерству охорони здоров’я та прикордонникам", – зазначив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.

Додатково українське підприємство виготовляє 8 тис. спецкостюмів, 4 тис. захисних халатів та 18 тис. рукавичок багаторазового використання, і сьогодні розпочнеться їхнє відвантаження та відправлення в регіони представникам швидкої допомоги та інфекційних відділень.

"Ми закриємо всі потреби в захисті тих, хто на передовій – лікарів "швидких допомог" та інфекціоністів, – тобто лікарів, які безпосередньо контактують та допомагають хворим на COVID-19", – зауважив Тимошенко.

Він також наголосив, що до лабораторій буде направлено 12 спеціальних машин для проведення тестування, доставка яких в Україну очікується сьогодні. Крім того, розглядається можливість закупівлі вхідних рамок з неспиртовим дезінфектором для місць з великим скупченням людей.

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