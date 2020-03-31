 Породілля з підозрою на коронавірус померла в Івано-Франківську, - гендиректор пологового будинку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Galka.if.ua.

Генеральний директор пологового будинку Юрій Павлушинський підтвердив факт смерті жінки. Попередньо відомо, що вона хворіла на пневмонію.

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"У неї взяли зразки аналізів на тест на коронавірус, проте результати очікують не раніше 17:00 31 березня або 1 квітня. Жінка народила дитину, яку ми перевели в реанімаційне відділення. Почувається малюк добре, загрози для життя немає", - говорить Павлушинський.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 31 березня підтверджені 549 випадків COVID-19 в Україні, 13 осіб померли, 8 - одужали, за добу надійшло 378 підозр.