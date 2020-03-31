 Породілля з підозрою на коронавірус померла в Івано-Франківську, - гендиректор пологового будинку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Galka.if.ua.
Генеральний директор пологового будинку Юрій Павлушинський підтвердив факт смерті жінки. Попередньо відомо, що вона хворіла на пневмонію.
"У неї взяли зразки аналізів на тест на коронавірус, проте результати очікують не раніше 17:00 31 березня або 1 квітня. Жінка народила дитину, яку ми перевели в реанімаційне відділення. Почувається малюк добре, загрози для життя немає", - говорить Павлушинський.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 31 березня підтверджені 549 випадків COVID-19 в Україні, 13 осіб померли, 8 - одужали, за добу надійшло 378 підозр.
Почему на 50%? - сперматозоид при оплодотворении яйцеклетки, является представителем чужого организма.
А потім гугли що викликає задишку при коронавірусі. І якщо є мозок та вмієш думати, то стане зрозуміло чому.
Очко полнейшее - так более близко к правде.
https://www.svoboda.org/a/30167061.html
Вам не терпится написать хоть что-то за коронавирус?
Это очень интересно.
Также не забудьте запретить автомобили, сколько в Украине гибнет в ДТП?
Также не забудьте отменить обогреватели; сколько в украинене гибнет от пожаров?
Также не забудьте закрыть нафиг все поукты обественного питания: сколько в Украине ежегодно пищевых отравлений?
Еще раз: еще пару месяцев 'самоизоляции" - и страны не будет, потому что денег в бюджете не будет. хотя я ХЗ, может, у кого другие какие страны есть, и там даже открыты границы на въезд.
Вторичная инфекция быстро распространяется в лёгких из-за нарушения кровообращения.
Но, понятно, что не лечили должным образом, т.к. эффективные антибиотики очень дорогие.
Очень жаль женщину.
PS. Когда бактериальная пневмония разгуляется, то никакой иммунитет не поможет...