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Все про:Івано-Франківськ (152) карантин (1680) породілля (5) Івано-Франківська область (289) COVID-19 (2491) коронавірус (1210)

 Породілля з підозрою на коронавірус померла в Івано-Франківську, - гендиректор пологового будинку

30 березня в Івано-Франківську в обласному пологовому будинку померла породілля.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Galka.if.ua.

Генеральний директор пологового будинку Юрій Павлушинський підтвердив факт смерті жінки. Попередньо відомо, що вона хворіла на пневмонію.

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"У неї взяли зразки аналізів на тест на коронавірус, проте результати очікують не раніше 17:00 31 березня або 1 квітня. Жінка народила дитину, яку ми перевели в реанімаційне відділення. Почувається малюк добре, загрози для життя немає", - говорить Павлушинський.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 31 березня підтверджені 549 випадків COVID-19 в Україні, 13 осіб померли, 8 - одужали, за добу надійшло 378 підозр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185722
 
 
 Топ коментарі
 
Надо проаюверять всех кто болеет пневмонией, у меня подозрение, что у нас в стране задница.
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За сутки в Украине сделано 296 ПЦР тестов. Из низ 69 дали положительный результат.... Вопрос-задачка: А если таких тестов сделать в 100 раз больше, то сколько заражённых мы получим?! Роженица с подозрением на коронавирус умерла в Ивано-Франковске, - гендиректор роддома - Цензор.НЕТ 5543
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сейчас все на коронавирус будут спихивать..
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пздц....Как такое может быть !?!? У роженец иммунитет должен такой быть что мама не горюй...
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Кто там знает что у неё было с здоровьем? Хотя эти азиатские болезни не разберешь. Могут и молодых и сильных валить.
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У беременных и рожениц иммунитет слабенький, т.к. их организм воспринимает плод, как на 50% чужое тело. Вынашивается беременность благодаря ретровирусам, которые встроены в наше ДНК, они снижают иммунитет женщины для вынашивания плода.
Почему на 50%? - сперматозоид при оплодотворении яйцеклетки, является представителем чужого организма.
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Ви бачили в чому зараз молодь лазить. В березні ще доволі холодно ладно без шапок, а голі ноги, коли між джинсами і кросівками 20 см голих ніг. Це не призведе до захворювання!!! Який там в сраку коронавірус! Елементарно без мізків люди. Моя знайома працює в перинатальному центрі і говорить, що більшість туди потрапляє після купи абортів, раннього сексу і нехтуванням одягатись у холодну пору. Сьогодні здорово похолодало, ідеш вулицею і ці голі ноги: ВОНИ СИНІ. Або дівки в безрозмірних. Там можна собі повідморожувати все нафіг. Зате модно! Зате красиво. Кому ця краса всралась! Чому про це ніхто не говоре, а то коронавірус. Ой рятуйте. Закутайте свої ноги, перестаньте ходити в коротких куртках зимою і не нехтуйте своїм здоров"ям!
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Він їх і убиває. Погугли що таке імунодеприсант. І яке лікарство рекламував Трамп.
А потім гугли що викликає задишку при коронавірусі. І якщо є мозок та вмієш думати, то стане зрозуміло чому.
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сейчас все на коронавирус будут спихивать..
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Надо проаюверять всех кто болеет пневмонией, у меня подозрение, что у нас в стране задница.
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Да ладно, задница...
Очко полнейшее - так более близко к правде.
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За сутки в Украине сделано 296 ПЦР тестов. Из низ 69 дали положительный результат.... Вопрос-задачка: А если таких тестов сделать в 100 раз больше, то сколько заражённых мы получим?!
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у нас довольно таки высокий процент смертности, при нормальной медицине молодых должны спасать.
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вот вам и группа риска из пенсионеров тяжело больных...
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у нас перспектива даже не Италии с Испанией, там за стариков даже спасают, боюсь что у нас процент смертности будет повыше, даже если заболевших меньше будет.
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не думаю,що%смертності буде більшим.Менше9%точно
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До речі у нас і до коронавірусу породіллі помирали. Тут скорше недолугість медицини, а не коронавірус...
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Було, але моя близька родичка була лікарем-аркушеркою. Дуже багато років проробила у цій сфері та не допустила жодної смерті! Дійсно, що за цією породіллю не доглядали як слід.
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Непонятна причина смерти, от пневмонии или при родах.
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Что то мне подсказывает что коронавирус ето только начало Армагедона. Коронавирус заложил только фундамент в организме человека. Через некоторое время еще серьезнейшим вирусом уже мутировавшим накроет так что мало не покажется, даже тех кто перенес коронку в *легкой форме*.
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ті,хто перенесли коронку в легкій формі,мутований протягом 5 років перенесуть ще легше
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Что то я не слышал теории что те кто часто болел в детстве имеют очень хорошее здоровье и железный иммунитет и от них болезни отскакивают ка горох от стены
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Та вымрем **** как динозавры, а через 100 миллионов лет цивилизация пауков будет откапывать косточки людей и размышлять от чего они вымерли!
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Мне кажется или пора врачам выходить в ефир и говорить правду или начнется революция во время которой всех чиновников тупа развесят на столбах!
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Та шо ви все про революції мрієте? Ще не доконали країну?
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радуцкому покуй на всё происходящее, главное шо мама любит скорость и внучатам прибарахлился, а врачей жалко, за место химкостюма масочка в три марли и забитая больница с "неизвестной" болезнью.
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Та невже у неї не було ніяких ознак захворювання, але нікому це непотрібно, шкода... Царство небесне, а дитяткові здоров'я.
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Було запалення легенів, тому треба було приймати рішення.
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Вирус из Новосибирска
https://www.svoboda.org/a/30167061.html
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Цензор, о чём новость? О подозрении?
Вам не терпится написать хоть что-то за коронавирус?
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О каждой смерти сообщайте нам.
Это очень интересно.
Также не забудьте запретить автомобили, сколько в Украине гибнет в ДТП?
Также не забудьте отменить обогреватели; сколько в украинене гибнет от пожаров?
Также не забудьте закрыть нафиг все поукты обественного питания: сколько в Украине ежегодно пищевых отравлений?

Еще раз: еще пару месяцев 'самоизоляции" - и страны не будет, потому что денег в бюджете не будет. хотя я ХЗ, может, у кого другие какие страны есть, и там даже открыты границы на въезд.
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Сейчас на коронавирус все косяки врачебные можно списать
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Бактериальная пневмония - это уже осложнение от коронавируса.
Вторичная инфекция быстро распространяется в лёгких из-за нарушения кровообращения.
Но, понятно, что не лечили должным образом, т.к. эффективные антибиотики очень дорогие.
Очень жаль женщину.
PS. Когда бактериальная пневмония разгуляется, то никакой иммунитет не поможет...
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