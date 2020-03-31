 Брифінг голови ОП Єрмака. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Но начто он рассчитывает после того как вся Украина увидела эти пленки?
И неужели кто-то из приличных людей из любой страны подаст ему руку и будет вести с ним переговоры кроме расиян?
- Какой смысл имеют консультации с жителями, проживающими на окупированных территориях? Разве они могут что-либо решить или, например, помочь в обмене пленными? Разве не всё зависит только от Путина?
- Что конкретно вы понимаете под словами "закончить войну"?
- Прчему вы замалчиваете, игнорируете тот факт, что ВСЕ члены Совета Безопасноти ООН, кроме России, резко и однозначно заявили: Россия не выполнила НИ ОДНОГО пункта Минских соглашений?
- Где обещанный вами иск в суд против журналистов "Свободы" за якобы ложь о встрече президента Зеленского с Патрушевым?
Или встреча / контакт / тайные договорённости - были?