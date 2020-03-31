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 Політика України
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Все про:Єрмак Андрій (189) Офіс Президента (292)

 Брифінг голови ОП Єрмака. ВIДЕО

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак у вівторок, 31 березня, проводить онлайн-брифінг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185721
 
 
 Топ коментарі
 
Разойдись море!
дерьмо плывет!
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Ермака в отставку . Хватит позорить Украину
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Еще один Леха миномьетчик, на колчаковских фронтах раненый.
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ваЗЕлин, сАбаков, билетер 95 квартала баканов, тупая, ручная винидиктова почему эта ватная Крыса еще на свободе или слабо закрыть ПИД,,,рашенского ставленника???
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Чего он постоянно "мыкает"? Кто такие эти "мы"? "Мы" - он себя с братом так называет?
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Я уже смотрел с ним интервью как-то. Там одна вода и лапша. Этот крысёнышь врёт как дышит. Так что нечего его вообще смотреть.
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Цілком вірно. Достатньо згадати "вбитого брата". І це на міжнародному рівні.
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"фінансуються списки (полонених)" - "президент" Єрмак
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Після позорного брифінгу Єрмаків я б на місці Зе підвісив його за яййця...
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От клятый Лерос, спецом пленки вывалил. А СБУ и ДБР чисто случайно через два дня завели на него дела. Кругом враги и интервенты!
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И о чем этот брифинг? Ни о чем.Где про пленки????????????????!!!!!!!!!!!!!
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Він намагається злякати Лероса кількістю статей, за якими відкриті кримінальні провадження, притулив навіть розголошення державної таємниці. А я впевнений, що опридюднені далеко не всі записи. Йому дають забрехатися, щоб потім викласти козирі.
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Сделал вид, что ничего не случилось???????
Но начто он рассчитывает после того как вся Украина увидела эти пленки?
И неужели кто-то из приличных людей из любой страны подаст ему руку и будет вести с ним переговоры кроме расиян?
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Таким чудаком язык в жопу надо засовывать что бы не брехали!
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И Зюзя тоже прикинулся слепоглухонемым? Если оне будут так реагировать на такие громкие скандалы, то скандалы точно не прекратятся и их уже будут ждать мегаскандалы, пока они окончательно не обосруться по полной
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Президент молчит. Я делаю вывод, что он в доле... Чемоданчики наличных собирает, он же не лох...
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В суспільства зовсім інші питання до Єрмака, і точно не про коронавірус.
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А кто нибудь знает куда подевался Константин Гризодубо? Мне кажется,что он мог бы разобраться с этим чучелом.
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порохоботам бросили кость и потекло дерьмо по трубам.
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Втирай в глаза. Это единственное,что ты получиш от своей власти
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Деревянная морда вместо брифинга устроила дешевый спектакль, и народ окончательно убедился, что мы имеем дело с отьявленым негодяем и агентом беса путлера, сложилось впечатление, что эта деревянная морда командует паяцем, и его надо спасать.
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Нiбито , якобы присутствует мой брат , Брифінг голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 4716 Ну действительно его ж Убили Брифінг голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 9375 И четыре раза сказал , я честный и открытый человек Брифінг голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 4716 Есть такой сериал Теория лжи , ему туда Брифінг голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 4716
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Сплошное лицемерие и уход от сути вопросов. Господин Ермак, ответьте:
- Какой смысл имеют консультации с жителями, проживающими на окупированных территориях? Разве они могут что-либо решить или, например, помочь в обмене пленными? Разве не всё зависит только от Путина?
- Что конкретно вы понимаете под словами "закончить войну"?
- Прчему вы замалчиваете, игнорируете тот факт, что ВСЕ члены Совета Безопасноти ООН, кроме России, резко и однозначно заявили: Россия не выполнила НИ ОДНОГО пункта Минских соглашений?
- Где обещанный вами иск в суд против журналистов "Свободы" за якобы ложь о встрече президента Зеленского с Патрушевым?
Или встреча / контакт / тайные договорённости - были?
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Посмотрел этот видеобрехинг и понял что люди президентом выбрали не Зеленского а Ермака. Понял, что он все решает и решит.Обычно, если затронут твой вопрос то ты уходишь от дел и даешь возможность правоохранителям разобраться по сути и не влияешь на ход рассмотрения. А он высказывает свое мнение.Плохо, что совпадений много получается нехороших. С кадрами у президента плохо. Одни проколы. Трудно будет ему.
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Видно Зеля крупно засрался, если вместо него брифинг ведет Ермак.
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