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Все про:Єрмак Андрій (189) Офіс Президента (292)

 Брифінг голови ОП Єрмака. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак у вівторок, 31 березня, проводить онлайн-брифінг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також: Флешку із записами брата Єрмака отримав 27 березня. Інформатора розкрию після рішення НАБУ, - "слуга народу" Лерос

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185721
 
 
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У меня только от заголовка рвотный рефлекс сработал))))
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Засцыкать глаза вышел, все по кремлевским методичкам
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Нуну. Давай, рассказывай, как Лерос по наущению Порошенко переоделся в твоего убиенного брата, снял видео и опорочил твое честное имя.
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Кто-то слушает его? Чего он там с таким умным лицом рассказывает?)
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Господи яке ж воно ТУПЕ!!! Це просто ЖАХ!!!
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Та ні - він виконує свою роботу засланця, а от бидлоелекторат - то дісно тупі...
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чого перл в лапках? Василій справжні висококласні перли видає - факт!
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Тому що тут це слово застосовується не в прямому, а в переносному сенсі... А, згідно з українським правописом, це вимагає застосування "лапок"...
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Почему етот предатель, коллаборант и вор еще не в тюрьме а рассказывает нам как жить? Брифінг голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 9484
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где сбу? почему дЕрмак не в наручниках?!
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А разве он - президент ?
Его работа - столы протирать, помещение проветривать, за туалетом следить.

Народ, а где Бубочка-то сам ? Неужели тю-тю ?
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Вопрос главе ОПг Ермаку: на кичу когда собираетесь?
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Расскажет о чуде воскрешения брата, которого из за Пороха убили?
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В нормальной стране этот ***** был бы уволен максимум через час после обнародывания видео. Но у нас же цырк шапито!
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Кто то етой падле верит? Если ему не верят то значит и не верят всему правительству. Или ету сепарскую тварь гнать в шею или у Украины нет будущего
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задали вопрос про Леруса...съехал на Минск )))))))
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Дно знову пробито!!! Єрмаком відповідає на питання з фейсбука😃😃😃 А питання хто йому писав?😃😃😃 Чувак сам себе питає і сам собі відповідає)))
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У нас опять убитые и раненные а етот скот продолжает настаивать на проведении переговоров в том же формате
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Дермака и зелепута за госизмену - на Луну к кобзону. Ублюдки!
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Зеленский, похоже решил, что шум от принятия «земельных законов» заставит всех забыть о скандале с братьями Ермаками. Но это вряд ли.

Уж слишком серьезный скандал, который обрушит не только рейтинг Зеленского, но и поставит под вопрос его легитимность как Президента.

Ведь факт того, что одно из самых близких к Зеленскому лиц «барыжил» должностями чуть ли не с момента инаугурации заставляет задуматься о том…
https://ord-ua.com/
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Там журналисты есть ?Или это для тех кто еще верит
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Коррупционный схемотозник,лгать оно уже научилось складно,Зеля должен его выгнать нафиг ! Рашка один хрен ни грамма не уступит и все его разговоры о минских договоренностей бессмысленны,а больше пользы от него-ноль, только коррупцию разводить будет !
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