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 COVID-19: в Іспанії за добу померло 849 осіб, кількість нових заражень перевищила 9 тис.

В Іспанії за останню добу від коронавірусу померло 849 осіб, загалом зафіксовано 8189 смертей у країні від початку епідемії.

Про це повідомляє Euronews, інформує Цензор.НЕТ.

Кількість нових заражень за останню добу стала найбільшою з початку епідемії - 9222, що на 3000 більше, ніж за попередній день.

Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків перевищила 94 000.

На цей момент понад 5600 пацієнтів із коронавірусом в Іспанії перебувають у реанімації.

Від початку епідемії одужали і виписані з лікарень понад 19 000 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12-річна дівчинка померла від коронавірусу в Бельгії. Вона стала наймолодшою ​​жертвою COVID-19 у Європі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185720
 
 
 Топ коментарі
 
Трамп порешает. И не нада за США переживать, там розберуться. Переживайте лучше за Украину...
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И как теперь устраивать ежегодную корриду? Убить просто так в ни в чом не повинных животных... COVID-19: в Испании за сутки умерло 849 человек, число новых заражений превысило 9 тыс. - Цензор.НЕТ 9836
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Где там идиоты которые продолжают утверждать что ето обычная ежедневная естественная смертность населения?
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И как теперь устраивать ежегодную корриду? Убить просто так в ни в чом не повинных животных... COVID-19: в Испании за сутки умерло 849 человек, число новых заражений превысило 9 тыс. - Цензор.НЕТ 9836
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31,03,20-6461 новые случаи, 473 умерших, вчера-7846 и 913. и да-94,417 случаев, 8,189 умерших, 19,259 выздоров, 61,362 средней тяжести и 5,607 тяжелые-это с испанского сайта здрав.
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Испания это еще цветочки, в США там уже 150к+ зараженных, скоро будет по 1-2к смертей в день=(
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Трамп порешает. И не нада за США переживать, там розберуться. Переживайте лучше за Украину...
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Говорят что число умерших может достигать пяти тысяч в день в США, но это худшие прогнозы.
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"Испанка" была в 1919 - 1920 годах т.е. ровно сто лет назад...сопадение? Не думаю. Погибло 50 млн. человек!
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Что интересно, испанка пришла неизвестно откуда, выкосила миллионы и сама исчезла
И что еще интересно, испанка распространилась везде кроме одного острова в Бразилии.
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Когда была испанка тоже наверно стадо упортых дебилов бегало и кричало что это масонский заговор, а смертность испанки как у гриппа
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когда была испанка стадо упоротых бегало и кричало: "Леволюция, леволюция, с сифилитическим чмом у руля" COVID-19: в Испании за сутки умерло 849 человек, число новых заражений превысило 9 тыс. - Цензор.НЕТ 7549 COVID-19: в Испании за сутки умерло 849 человек, число новых заражений превысило 9 тыс. - Цензор.НЕТ 7740
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Когда была испанка как раз таки на территории бывшей РИ было на нее совсем начхать - там дохли от тифа, холеры, голода, а основным занятием и интересом было крошить друг друга
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ну- до "іспанки" це ще як пішком до Китаю- і це ще в час "літаків" та інтернет технологій
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нет, просто написали данные не подтвержденные самой Испанией, а вот график говорит, что это не так.
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О Господи, як людей косить, невже їм не роблять тести чи аналізи, в Іспанії напевно є тести, це ж не Україна...
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зрозуміло, тести можуть показати захворювання і лікувати людину на ранній стадії
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Если заразившихся миллионы и они на разной стадии инкубационного периода какие тесты им уже помогут. За голову нужно было хвататься когда заболевших было десяток-два и перекрывать границы и внутренний жосткий карантин
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Где там идиоты которые продолжают утверждать что ето обычная ежедневная естественная смертность населения?
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а где стата по общей смертности от всего о чего можна умереть за прошлые сутки? И для сравнения где стата с выборкой ежегодно в тот же период времени хотябы за 5 последних лет? Просто пужатса цыфор это как-то не репрезентативно...
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Новости нашего городка: практически ликвидируется система частных гспиталей.
За 30 лет жизни в Австралии мы заплатили примерно 100 тысяч доларов частной страховки.
Примерно - потому что больше, я платила страховку и за родителей.

С одной стороны я рада: частным медицинским фондам не просто дали по харю, а с размаху в нее плюнули, с другой стороны, деньги эти плачены впустую.

Также плюнули смачно в лица врачам высшей квалификации, особенно хирургам.
Сейчас Порши подешевеют, хирурги их массово сдавать будут, пересядут на велосипеды.

Администрация частных госпиталей надеялась, что к ним богатые китайские "буратины" будут приезжать лечиться, а оно вон оно как, к ним зашлют уголовников.

Мне странно только одно: а те, кто такие решения принимают, не боятся, что хирурги их во время операции, как бы это помягче сказать, в благодарность... Частные хирурги и в гос. госпиталях оперируют ведь...

Границы то закрыты, в Швейцарию и австрию к хозяевам лечиться не уедешь, да и Нью-Йорк тоже.
По лезвию ходят, по тонкому.
Впрочем это же им лечться у бывших частных хирургов, которые будут на велосипедах.
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что к ним богатые китайские "буратины" будут приезжать лечиться, а оно вон оно как, к ним зашлют уголовников.

не понял
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В статье приведен в пример госпитал Кабрини.
Именно там были надписи на китайском языке, и построили целое крыло для лечения богатеньких китайцев, которые оппа - и не материализовались.
Видать, деньги у госпиталя закончились совсем.

Лично я в одном госпитале с коронавирусными пациентами лечиться не буду, тем более с уголовниками, тем более в Кабрини, в котором моего мужа после операции поместили с другими проперираванными в одну палату с больным пневмонией (да-да, именно пневмонией).
Они там экономят, сливки с г*вна снимают.
Успеха им.
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Уголовников с короновирусом предложено лечить в частных госпиталях.
Статья была в прессе.

Жители Австралии, заплатившие под 100 тысач баксов частной медицинской страховки (это я), теперь должны лечиться в одном госпитале с уголовниками, зараженными коронавирусом, да еще в в госпиталях, в которых всегда столь экономили на расходниках и такой "высокий" уровень санитарии, что моего мужа после операции вместе с другими прооперированными пациентами положили в одну палату с болным пневмноией (это госпиталь Кабрини), а в другом госпитале - Эпворс - уровен санитарии был столь высок, что лет 10 назад несколько пациентов умерли, заразившись в госпитале болезнью легионеров.
Очереди будут выстраиваться к хирургов на операции в частные госпиталя из частных, платящих пациентов, реклама - "получи коронавирус после операции бесплатно".

Прямо и не знаю, как теперь хирурги будут платить за свои Порши, и сколько народав бросят сои частные страховки разом.
Частной медицине - хана.
Частным медицинским фондам - хана.
Хирургам - банкротство, их образ жизни не позволяет им отказаться от частных пациентов.
В госпитали после "коронавирса" никто оперироваться еще долго не пойдет, если вообще рискнет.
Впрочем, если они шриллед", то и ладушки.
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