 COVID-19: в Іспанії за добу померло 849 осіб, кількість нових заражень перевищила 9 тис.

Про це повідомляє Euronews, інформує Цензор.НЕТ.

Кількість нових заражень за останню добу стала найбільшою з початку епідемії - 9222, що на 3000 більше, ніж за попередній день.

Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків перевищила 94 000.

На цей момент понад 5600 пацієнтів із коронавірусом в Іспанії перебувають у реанімації.

Від початку епідемії одужали і виписані з лікарень понад 19 000 осіб.

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