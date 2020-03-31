 COVID-19: в Іспанії за добу померло 849 осіб, кількість нових заражень перевищила 9 тис.

Про це повідомляє Euronews, інформує Цензор.НЕТ.
Кількість нових заражень за останню добу стала найбільшою з початку епідемії - 9222, що на 3000 більше, ніж за попередній день.
Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків перевищила 94 000.
На цей момент понад 5600 пацієнтів із коронавірусом в Іспанії перебувають у реанімації.
Від початку епідемії одужали і виписані з лікарень понад 19 000 осіб.
И что еще интересно, испанка распространилась везде кроме одного острова в Бразилии.
За 30 лет жизни в Австралии мы заплатили примерно 100 тысяч доларов частной страховки.
Примерно - потому что больше, я платила страховку и за родителей.
С одной стороны я рада: частным медицинским фондам не просто дали по харю, а с размаху в нее плюнули, с другой стороны, деньги эти плачены впустую.
Также плюнули смачно в лица врачам высшей квалификации, особенно хирургам.
Сейчас Порши подешевеют, хирурги их массово сдавать будут, пересядут на велосипеды.
Администрация частных госпиталей надеялась, что к ним богатые китайские "буратины" будут приезжать лечиться, а оно вон оно как, к ним зашлют уголовников.
Мне странно только одно: а те, кто такие решения принимают, не боятся, что хирурги их во время операции, как бы это помягче сказать, в благодарность... Частные хирурги и в гос. госпиталях оперируют ведь...
Границы то закрыты, в Швейцарию и австрию к хозяевам лечиться не уедешь, да и Нью-Йорк тоже.
По лезвию ходят, по тонкому.
Впрочем это же им лечться у бывших частных хирургов, которые будут на велосипедах.
не понял
Именно там были надписи на китайском языке, и построили целое крыло для лечения богатеньких китайцев, которые оппа - и не материализовались.
Видать, деньги у госпиталя закончились совсем.
Лично я в одном госпитале с коронавирусными пациентами лечиться не буду, тем более с уголовниками, тем более в Кабрини, в котором моего мужа после операции поместили с другими проперираванными в одну палату с больным пневмонией (да-да, именно пневмонией).
Они там экономят, сливки с г*вна снимают.
Успеха им.
Статья была в прессе.
Жители Австралии, заплатившие под 100 тысач баксов частной медицинской страховки (это я), теперь должны лечиться в одном госпитале с уголовниками, зараженными коронавирусом, да еще в в госпиталях, в которых всегда столь экономили на расходниках и такой "высокий" уровень санитарии, что моего мужа после операции вместе с другими прооперированными пациентами положили в одну палату с болным пневмноией (это госпиталь Кабрини), а в другом госпитале - Эпворс - уровен санитарии был столь высок, что лет 10 назад несколько пациентов умерли, заразившись в госпитале болезнью легионеров.
Очереди будут выстраиваться к хирургов на операции в частные госпиталя из частных, платящих пациентов, реклама - "получи коронавирус после операции бесплатно".
Прямо и не знаю, как теперь хирурги будут платить за свои Порши, и сколько народав бросят сои частные страховки разом.
Частной медицине - хана.
Частным медицинским фондам - хана.
Хирургам - банкротство, их образ жизни не позволяет им отказаться от частных пациентов.
В госпитали после "коронавирса" никто оперироваться еще долго не пойдет, если вообще рискнет.
Впрочем, если они шриллед", то и ладушки.