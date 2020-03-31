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 Забороняється припиняти електропостачання громадянам на час карантину, - Держенергонагляд

Держенергонагляд звернувся до операторів систем розподілу електричної енергії й електропостачальних організацій та наголосив на необхідності дотримання вимог законодавства і відповідно до нього не обмежувати та/або не припиняти постачання електричної енергії споживачам на період дії карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Такі норми прописано у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)"...на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби, та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється нараховувати та стягувати неустойки (штрафи або пеню) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, а також припиняти/зупиняти надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

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В умовах карантину та надзвичайної ситуації, яку 25 березня було запроваджено на всій території країни, чимало громадян не зможуть вчасно та у повному обсязі оплатити комунальні платежі.

Держенергонагляд закликав ліцензіатів з розподілу електроенергії та електропостачальників з розумінням та відповідальністю поставитись до ситуації, що склалась.

"Послуги з постачання електричної енергії мають надаватись споживачам безперервно. Перерви у постачанні можуть виникати у випадку ремонтних та профілактичних робіт, а також робіт з ліквідації аварій", - зазначають у Держенергонагляді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185716
 
 
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Замечательно.
Если граждане не будут платить за электроэнергию, то обанкротятся компании поставщики.
Если заставят платить граждан (когда у них нет денег, потому что не ходят на работу из-за коронавируса) - то обанкротятся граждане.
Диалектика.
А вы монетку киньте, кого банкротить.
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Однозначно банкротить барыжных поставщиков и их прокладки, жажравшие твари должны получить сполна из-за своей неуемной жадности и наглости.
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Кстати, многие особенно одаренные наши сограждане поняли это так, как-будто на период карантина за электроэнергию можно не платить.
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При том что промышленность и все полуработает сейчас переизбыток ээ, то цены вообще должны были быть снижены.
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