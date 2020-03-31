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 Суспільство
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Все про:Бахматюк (98) COVID-19 (2491)

 Підприємство Бахматюка виділило кошти на боротьбу з коронавірусом на Херсонщині

На невідкладні заходи із запобігання можливому поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Бериславському районі Херсонської області виділяє кошти не лише місцева влада, а й бізнес.

Так підприємство "ЮТС-Агропродукт", що входить до складу агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка, на підтримку місцевих медичних закладів виділило суму в 200 000 грн.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на газету "Новий день". Кошти, виділені "Укрлендфармінгом", підуть на термінове придбання витратних матеріалів для діагностики гострих вірусних захворювань, обладнання, засобів індивідуального захисту, транспортування хворих, проведення поточного ремонту кисневої системи інфекційного відділення ЦРЛ та інші потреби.

"Ми отримали фінансову допомогу від благодійників. 200 тисяч грн надало ТОВ "ЮТС-Агропродукт" і 150 тис. грн. – Благодійний фонд Ігоря Колихаєва. Ми їм дуже вдячні, і сподіваємось, що інші підприємці також підтягнуться і підтримають нас у цей непростий час", – розповів директор Бериславської ЦРЛ Север’ян Кардава.

В пресслужбі агрохолдингу "Укрлендфармінг" прокоментували, що таку допомогу підприємства "Укрлендфармінг" надають місцевим лікарням у багатьох регіонах України. Медичні заклади звертаються до підприємств агрохолдингу по допомогу у придбанні спеціалізованого лабораторного обладнання для проведення аналізів, дезинфікаторів, апаратів штучної вентиляції легень, ультразвукових інгаляторів, засобів індивідуального захисту для лікарів та витратних матеріалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185714
 
   
 Топ коментарі
 
Это смотря кому. пенсионерам - киприотам, таки да, и не плохо, а пенсионерам - украинцам х=..р на воротник.
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так а на кой пенсионерам-украинцам деньги? они же уже трупы....
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Это смотря кому. пенсионерам - киприотам, таки да, и не плохо, а пенсионерам - украинцам х=..р на воротник.
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так а на кой пенсионерам-украинцам деньги? они же уже трупы....
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Гыыы.
Этот урод чистой прибыли получило пять лярдов, а выделил 2000000
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тока Беня кловану отказал... и понеслааась - иудейские разборки... вплоть до антиколомойского закона... который, кстати, так и не принят... у иудеев так принято, поди... как гепа с фельдманом
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"выделения из предприятия" - звучит как диагноз у венеролога )))
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Джинса. Вкрасти лярд - віддати на псевдоблагодійність сто гривень з вкраденого.
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Ого, аж цельных 8 тыс у.е. от это шиканул. А дотаций получит миллиарды.
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Не, уже не получит.
Отполучался уже от пэтьюньки))
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Ворюга бахматюк, який завдав шкоди Україні не на кілька мільярдів доларів тепер такими жалюгідними подачками намагається відмитись.
Цей виродок має сидіти не зважаючи ні на що.
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Рада Національного банку затвердила прибуток регулятора за 2019 рік у розмірі 42,7 млрд грн для перерахування до держбюджету.
Про це повідомив у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин.
Рада НБУ затвердила розподіл прибутку у розмірі 43,3 млрд грн за такими напрямами:формування загальних резервів власного капіталу Національного банку України - 580,8 млн грн;зобов'язання НБУ перед Державним бюджетом України за 2019 рік - 42,7 млрд грн.
Раніше повідомлялось, що за підсумками 2019 року Національний банк планує направити до бюджету 42,7 млрд грн прибутку - це на 2 млрд грн біьше, ніж було закладено у держбюджеті-2020.
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