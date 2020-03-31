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 Усі експертизи в справі Шеремета були призначені ще до 12 лютого. Продовження досудового розслідування порушує розумні терміни, - Маслов

У продовженні термінів досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета не було необхідності, оскільки всі процесуальні дії були призначені ще до 12 лютого і їх проведення вже мало відбутися.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив юрист, залучений як спеціаліст адвокатами Андрія Антоненка, колишній військовослужбовець Леонід Маслов, інформує Цензор.НЕТ.

Маслов зокрема зазначає, що в тексті клопотання прокурора Зузака про продовження термінів досудового розслідування зазначено, "що всі перераховані в ньому експертизи були призначені до 12.02.2020, тобто до закінчення звичайного двомісячного терміну досудового розслідування, передбаченого ч. 1 ст. 219 КПК Україна. Для цих слідчих дій не було необхідності продовжувати цей термін навіть до 4-х місяців (до квітня. - Ред.), як це було зроблено в лютому".

Крім того, за словами Маслова, захист просив взяти до уваги вкрай обмежений обсяг доказів, які безпосередньо стосуються підозрюваних, - це повністю завершені експертизи про присутність на місці злочину і матеріали прослуховування телефонних розмов. "Інші докази, що стосуються складу злочину, характеру пошкоджень, типу зброї тощо, давно зібрані за майже 4 роки розслідування", - наголошує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство Шеремета: суд над Антоненком перенесли на 2 квітня, в СІЗО відмовили в організації відеоконференції

Крім того, адвокати просили генерального прокурора вивчити матеріали досудового розслідування з метою визначення обґрунтованості підозри, звернувши увагу на те, що:

- відсутня яка-небудь більш-менш розумна версія мотиву злочину;
- відсутні будь-які об’єктивні дані, які дають підстави для припущень про знайомство підозрюваного пана Антоненка з пані Дугар, про знайомство пані Кузьменко та пані Дугар до 2019 року, про причетність до інших злочинів, про кульгання пана Антоненка, про зв’язок його майна зі знаряддями злочину;
- аналіз ходи не є точним ідентифікуючим методом і не відноситься до галузі психології, а висновки британського експерта містера Бірча зроблені з великою кількістю застережень, відсутня англомовна версія британського висновку;
- зріст пана Антоненка (180 см) не відповідає зросту особи на відео з місця злочину (170+-5 см, встановленому експертизою №9-2/56Ф від 25.08.2016).

"Очевидно Офіс Генерального прокурора зазначені аргументи проігнорував", - резюмує Маслов.

Як відомо, вчора терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Усі експертизи в справі Шеремета були призначені ще до 12 лютого. Продовження досудового розслідування порушує розумні терміни, - Маслов 01
Усі експертизи в справі Шеремета були призначені ще до 12 лютого. Продовження досудового розслідування порушує розумні терміни, - Маслов 02
Усі експертизи в справі Шеремета були призначені ще до 12 лютого. Продовження досудового розслідування порушує розумні терміни, - Маслов 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185713
 
 
 Топ коментарі
 
Влада відверто обісралась із цією справою і Аваков класично підставив Янелоха.
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Интересно, есть здесь хоть один, который верит в ту мотивацию убийства, про которую рассказывает следствие... Все экспертизы в деле Шеремета были назначены еще до 12 февраля. Продление досудебного расследования нарушает разумные сроки, - Маслов - Цензор.НЕТ 2328
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Клоун ,запроданец кремблядский хочет впихнуть невпихуемое Свободу Героям Украины
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Интересно, есть здесь хоть один, который верит в ту мотивацию убийства, про которую рассказывает следствие... Все экспертизы в деле Шеремета были назначены еще до 12 февраля. Продление досудебного расследования нарушает разумные сроки, - Маслов - Цензор.НЕТ 2328
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Такую мотивацию ни на трезвую ни на пьяную голову, только на йо.....ю.
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Про "атавізми".... - в розумінні влади
-Колись мужність була рушійною силою звитяг
-Колись совість була у більшості "піплів"...
-Колись розум був основою для успіху...
-Колись порядність була основою взаємин...
-Колись самопожертва високо цінувалася.,.
-Колись патріотизм не піддавався дискримінації від влади...
-Колись честь .... була в пошані...
-Колись жадібність і безчесність - були пороком...
-Колись правдивість - шанувалася...
-Колись брехня зустрічала осуд...
-Колись за мародерство судили...
-Колись за зраду страчували...
-Колись, все перелічене -було іманентним тим, хто "йшов у владу"...
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Евфемізми.... **********...:
-Єслі би мой брат нє продал еті должності , то на ніх попалі би случайниє люді...- Єрмак...
-Єслі би ми нє захватілі Крим, то там ужє давно билі би солдати НАТО... - Путін
-Єй повєзло што імєнно я єйо ізнасіловал, іначє єто сдєлал би какой -нібудь подлєц... - підсудний гвалтівник
-Україна - братскій народ, но ми защіщаєм от нейо рускіх - Путін...
-Доказів у справі Шеремета недостатньо, але АТОвці мають "сидіти" -Ряба Шапка...
І не дивно, що евфемізми - хоча й дика, але "оборонна ініціатива" саме злочинців.... Як і те, що найбільше їх серед антиукраїнців...
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Влада відверто обісралась із цією справою і Аваков класично підставив Янелоха.
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Клоун ,запроданец ************ хочет впихнуть невпихуемое Свободу Героям Украины
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Против брифинга не попрёшь. Судебная машина запущена в прямом и переносном смыслах.
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Цю справу затягують, бо розуміють чим все закінчиться в суді, а потім у суспільстві!
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А Антоненко и Кузьменко вообще живы ?
Вы же знаете что менты ни перед чем не остановятся, если что-то идёт не по-ихнему.
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может афаков боится снова выйти на самого себя ? Все экспертизы в деле Шеремета были назначены еще до 12 февраля. Продление досудебного расследования нарушает разумные сроки, - Маслов - Цензор.НЕТ 7388 А пенитенциарная система у нас может человека десятилетиями держать в сизо просто так
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У нас люди годами сидят в сизо до суда, а потом бывает, их оправдывают, ну и что. Всем пофиг. Не ту страну назвали гондурасом.
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Пока не посадят таких прокуроров судом присяжных ОПГ от влады будет беспредельничать .
Новый суспильный договор все податки и прокуроры с судьями и ментами нанимаются по договору на местах и увольняются тоже в громадах.
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Покажите Антоненко и Кузьменко живыми.
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Самое позорное "дело" из всех, "раскрытых" зелено-антиукраинскими не совсем вменяемыми правоохранителями...
Теперь не знают - что с ЭТИМ делать! Думаю, что обвинительный акт в суд никогда передан не будет. Если ОНИ не дебилы, конечно, форменные. Хотя, судя по юридической "грамотности" Ген.прокурора, все может быть.
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