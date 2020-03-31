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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Отримала десятки повідомлень від лікарів про те, що не дозволяють робити тести пацієнтам. Час медикам прямо сказати правду, - одеська волонтерка Ножевнікова

В Одеській області критична ситуація з тестуванням на коронавірус, а також захистом медиків.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці засновниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова, передає Цензор.НЕТ.

"Я отримала за сьогоднішній день десятки повідомлень від лікарів. Про пневмонії неясної етіології, які заповнюють лікарні міста та області. Про те, що не дозволяють робити тестування (ПЛР та експрес) згідно з наказом 663 за відсутності в пацієнта епідеміологічного аналізу та перебування в контактній країні. Про те, що швидкій допомозі заборонили викладати фотографії в соцмережі і повідомляти про те, чим і як вони забезпечені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще двох інфікованих COVID-19 виявили на Одещині, обидва за кордон не виїжджали і з хворими не контактували, - голова ОДА Куций

Про те, що в обласну привезли жінку з двосторонньою полісегментарною пневмонією, яку відмовилися госпіталізувати і тестувати в інфекціонці, бо "вона не була за кордоном".

Про чоловіка в районній лікарні, у якого ввечері піднялася температура, а вже вранці сатурація була 56 відсотків і через годину зупинка серця. Реанімували 11 осіб. Усі лікарі тепер по суті контактні. Але хто ж знає, на що хворий пацієнт, - тестів як не було, так і немає.

У 10 лікарні жінка з пневмонією лежала 8 днів. Переведена в інфекційне, підтверджено ковід-19. Питання що з лікарями в десятій? Скільки змін контактували з пацієнтом? Хто їх ізолював? Відповідей немає", - розповіла Ножевнікова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 тисяч ПЛР-тестів прибуло в Україну з Південної Кореї, - ОП

"Дорогі наші лікарі. Виходьте в ефір, будь ласка, так, як зробила ваша Колега з лікарні номер 5. Пора говорити вголос. Зараз і ваше життя, і наше залежить від вашої мужності прямо сказати правду і не боятися!!! Так вийшло, що тепер все залежить від вас. І Ми не впораємося без вашої підтримки. Але ви досі не зрозуміли, що боротися потрібно і за себе теж. Самим. А ті, хто має вас забезпечити всім, досі не зрозуміли, що полетіти літаком лікуєватися в іншу країну не вийде", - закликала вона.

"А тепер звернення до влади. Якщо ви не наведете лад у процесі, не увімкнете всю силу адміністративної машини і не почнете щось робити - всі наші зусилля будуть марні. І тоді я розповім докладно про всі ваші наради і метання. Про штаби, які не можуть узгодити жодне питання у справі, про всі обіцянки губернатора і команди, жодна з яких не була виконана, і про провал повний нашої комунікації з Владою. Про десятки людей, які намагаються як колись зайняти нове крісло під виглядом порятунку "всієї русі", і про тих, хто за своє крісло так тримається, що забуває про свої прямі Функції. Про те, що, крім запитів, скільки чого ми відвезли для звітів президенту, вся наша комунікація скоро зведеться до нуля", - заявила Ножевнікова.

"Я звернуся до Бізнесу, який зараз вкладає колосальні гроші, щоб закрити ваші проблеми і ваші помилки. Ваші і ваших попередників. Бізнесу, який купує дорогі ШВЛ, робить Ремонти у відділеннях за тиждень, тягне на своїх літаках засоби Захисту з-за кордону, встановлює цистерни і кисневі станції у ваші лікарні, а ви повідомляєте мені "це не входить в процедуру швидкої закупівлі". До Всіх бізнесменів, які готові навіть видавати преміальні лікарям і які виділяють суми, що перевищують в рази суму, виділену вами на всю нашу багатостраждальну область. До Всім містян і жителів області, які витрачають свій час, гроші і нервову систему, поки ви наказ один не можете видати за два тижні. До речі, передаю привіт з опікового відділення лікарні Водників, який опинився в середині опорної лікарні. Пацієнти якого досі не виведені з Відділення. На момент 17:00 вчорашнього дня наказу так і не було. У четвер на останньому штабі сказали - завтра буде наказ. Минуло 5 днів. Я звернуся до бізнесу з пропозицією вийти з процесу. Адже Кожен з них може собі особисту лікарню облаштувати. Але вони намагаються зараз врятувати максимальну кількість простих людей, виконуючи вашу роботу. Шукайте захист, Апарати, медикаменти самі. Вишукуйте постачальників, цілодобово вивчайте ціни китайських заводів, спілкуйтеся з посольствами, щоб випустили вантаж і Мінсоц, щоб впустили. Вантажте, купуйте, розвозьте по місту і області, думайте як облаштувати гуртожитки для лікарів – завезти апаратуру, Меблі, продукти, побутову техніку і засоби особистої гігієни та як умовити лікарів залишитися тощо. Спілкуйтеся з лікарями ЦРЛ, підстанцій, амбулаторій, центрів здоров'я та слухайте самі їхні благання про допомогу. Ну або можна замовити Меблі чарівно дорого, як зробили в інфекційній лікарні. і від цього факту просто хочеться під землю провалиться. Замовили вони, а соромно нам. Меблі чомусь можна замовити, а кисневу станцію не можна. А ще можна замовити пам'ятник собі. Як тим, хто готується покласти сотні життів громадян цього міста і області через власні політичні та особисті амбіції. Максим Куций, на жаль, частина вашої команди, саботує процес і робить все, щоб дискредитувати дії влади в цілому. З дурості чи спеціально - не беруся судити, але прошу вас негайно почати діяти і особисто очолити реально штаб області, інакше ми Всі стрімко опинимося на дні. Один спільний штаб, а не три на різних поверхах", - резюмувала Ножевнікова.

Отримала десятки повідомлень від лікарів про те, що не дозволяють робити тести пацієнтам. Час медикам прямо сказати правду, - одеська волонтерка Ножевнікова 01

На фото "респиратор маска", яку видали лікарям на швидкій. Одеса 2020.

Отримала десятки повідомлень від лікарів про те, що не дозволяють робити тести пацієнтам. Час медикам прямо сказати правду, - одеська волонтерка Ножевнікова 02
Отримала десятки повідомлень від лікарів про те, що не дозволяють робити тести пацієнтам. Час медикам прямо сказати правду, - одеська волонтерка Ножевнікова 03
Отримала десятки повідомлень від лікарів про те, що не дозволяють робити тести пацієнтам. Час медикам прямо сказати правду, - одеська волонтерка Ножевнікова 04
Отримала десятки повідомлень від лікарів про те, що не дозволяють робити тести пацієнтам. Час медикам прямо сказати правду, - одеська волонтерка Ножевнікова 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185711
 
   
 Топ коментарі
 
Вообще то, мы и так знали что жопа.. Но спасибо, подтверждаете.
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В смысле - чтобы тебе сделали тест на коронавирус и согласили госпитализировать - нужно смотаться за границу?? И кто это придумал?
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А ты вроде другого ожидал?
Сейчас начальнички из облздравов будут соревноваться у кого меньше случаев заражения и у кого быстрее выздоравливают.
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Ви цього не знали? А так є майже всюди. Ви не думали, чого у Києві виявлено так багато інфікованих? Одна з причин - наявність тестів. Кюу районних лікарнях тестів немає, медпермонал без захисних костюмів. Саме тому у Монастириськах інфіковані 24 медпрацівники. І їх виявили лише тому, що у Монастириська, як у вогнище епідемії, були спрямовані мінімум необхідних засобів. А як інші райони? А ніяк. Ось людина пише про Одесу. І ця область - на видноті. Тому я схильний вірити, що у Миколаївській області інфікованих нема тому, що виявити немає чим.
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Можу добавити. В Миколаївській області не захворів жоден Чиновник або Господар життя.
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В смысле - чтобы тебе сделали тест на коронавирус и согласили госпитализировать - нужно смотаться за границу?? И кто это придумал?
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какой-нибудь гигант мысли с сертификатом, выданным на одном из греческих островов... в зеко-манде все такие... Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 2436
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Кто не хочет кормить свою медицину, будет кормить свои ритуальные услуги. Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 6089
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Вообще то, мы и так знали что жопа.. Но спасибо, подтверждаете.
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такой же совок как и китай , с его запрещать и не пущать , а в конечном итоге усугублять ситуацию
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а что значить ЗАПРЕЩАЮТ ? у нас медики что, военными резко стали, неукоснительно выполняющие приказ ? пишите, выкладывайте , кричите и будете услышанными …
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Лерос Гео Багратович уже докричался...услышали таки узеленскава...
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ну на данном этапе ВРАЧ , причём любой, на вес золота. Так что к ним это не применят.
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Ее закрывают для простых людей, под видом закрытия там будут лечить только высшие чины области!
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Ну так выбрали же по приколу. Теперь будем болеть по приколу. Ваще все прикольна Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 6203 А давеча писали, что правило бумеранга ниразу не работает. Думай ТЕ
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расстрелять мародеров, которые продали маски, халаты,
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и шо?тут же появятся маски и халаты?може заставить их работать?заставить закупить все необходимое?
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Так тут на цензор была история про депутатку из слуг народа, которой сказали, что тесты делают после совещания всех врачей больницы. В итоге она, уже будучи больной сделала его за свой счёт по блату где-то в частной клинике и COVID 19 подтвердили.
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Лепесток 40...защита 1/40 по аэрозолю 0,34мкм (самый проникаемый...меньшие частицы задерживаются за счет электростатики, а более крупные решеткой волокна) но положено не 40, 200 1/200...
Если выпущен недавно (2 месяца), то он лучше всего красивого говна которое невозможно продохнуть ибо очень высокое сопротивление при той же фильтрации...
Если пролежал более 5 тлет лет то это уже говно...
Ну очки нужны обязательно...ведь аэрозоль может попасть на слизистую глаз тоже...
Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 1031
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странно, я прогнозировал начало апокалипсиса дня через 4, а получается больницы уже наполняются, но если заграницей не был, значит вируса нет, бедные врачи радуцкую шоблу наверно вспоминают каждый день глядя на выданную маску.
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Ну вообще-то в Германии тоже не делают тесты на коронавирус всем подряд. Хоть конечно уверен что ситация с консорциумом в Германии отличается от Украины
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А кто говорит что надо делать всем подряд? Разница есть между делать всем подряд и запрещено делать тем кто не был за границей?
Кстати в Южной Корее делают почти всем подряд.
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Просто надо продать землю, срали они на людей.
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Дезорієнтування населення й міжнародної спільноти - елементи геноциду...!
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То есть:
1) Сколько на самом деле людей больны коронавирусом, сказать нельзя, т. к. большую часть больных пневмонией не тестируют (не говоря уж о тех, кто с ними контактировал)
2) Здоровых медиков в инфекционных отделениях скоро не останется.Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 3922
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Ця влада намагається приховати справжні масштаби епідемії ,щоб не б до видно того зашквару ,який вони зробили завдяки своєї бездіяльності .Но біда в тому ,що це призведе ще до більш руйнівних наслідків.
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В кращих традиціях рускага міра і савєцкой медіціни! Пілять, таке враження що гомосовєтіко то якесь генетичне захворювання.
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Так и есть. Этих людей выводили поколениями. Раболепных, послушных, готовых исполнять любые абсурдные и преступные указания « сверху», гнобить тех кто «снизу» и главное МОЛЧАТЬ.
Так что да, это генетическое.
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Пишите в Спортлото... Ибо ЭТИ пришли Украину обобрать и убить. Плакаться им глупо есть!
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Надо быстрее землю продавать, пусть потом те кто скупит земли, те и борятся с эпидемией.
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Моё уважение волонтёрам и бизнесменам , за все что они делают ! А что до властей то с.., просто нет слов ! ((
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Спорим Елка и Новый Год в этом году будет до лета? Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 744
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Будет, два месяца карантина люди не выдержат. А у наших людей деньги заканчиваются не послезавтра и не завтра, а вчера. К кому они придут кушать просить?
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Це теж Одеса.
Як гадаєте - в інших лікарнях України ситуація ліпша?
https://www.facebook.com/danny.pepperocci/videos/2524584371190943/
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Какая-то истеричка. Что кому запрещают? Врачи что, скованы грифом секретности?
Пусть выкладывают если есть что. В наше время когда в стране безвласти и хаос, слухи о том что кому-то что-то запрещают, выглядят как анекдот.
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Я общался с учителями, а учителя как и врачи, те же самые тупые бюджетники, так там директор школы всех строит раком и ни дай бог кто то что то звезданет не в тему. И каждое чмо боится потерять свою работу на 5000 грн.
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ну тогда смысл за них впрягаться? Пусть так и живут раком. Если людям не нужна свобода, нет смысла за них бороться.
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Это неблагодарное занятие, я просто общаюсь.
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На превеликий жаль це схоже на правду. Я про те саме вже давно писав - забанили але правда рано чи пізно вилізе і вона буде дуже гіркою. Так що не обзивайте людей - час покаже хто був правий при чому дуже скоро. Вчора була Тернопільщина де вже цілі села ізольовані в Монастирському районі і де 25!!! лікарів заразились коронавірусом а сьогодні Одеса - далі буде повторюсь на превеликий жаль.
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то что у врачей нет защиты и на них все положили - это факт.
Но то что врачам якобы запрещают брать анализы на коронавирус - это дичь. Если это правда, почему врачи молчат? Врач взял анализ на вирус, и что его расстреляют? Или уволят? Где сканы распоряжени? Если письменных распоряжений нет, только устные, так пусть расскажут об этом, а не плачут в жилетку волонтерке.
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Ні їх не розстріляють - їх просто звільнять а не захочуть звільнятись посадять.
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...попробуй заговорить, завтра работу искать будешь...это та еще шобла засела в урядники.. Отримала десятки повідомлень від лікарів про те, що не дозволяють робити тести пацієнтам. Час медикам прямо сказати правду, - одеська волонтерка Ножевнікова - Цензор.НЕТ 3890
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тесты не работают, помогая задирать и завышать фальшивую статистику
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Слуги дьявола заняты, им не до вируса, они на базаре, Украину продают. Приходите попИзже.
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А то мы не знаем о сознательности наших граждан,которые по прибытии из-за границы ну никак не спешат на карантин и по ходу успевают заразить других. Тут надо наоборот,тестировать тех кто пребывал дома,а прибывших только после карантина.
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К рабам в белых халатах аппелировать бесполезно, ничтожества. Какая-бы власть не была , возили их всегда как шлюх на митинги, особенно при рыгах. Старые санитарки с 3 классами образования, привыкшие мыть полы зассаными тряпками, и врачи-барыги, живущие исключительно за взятки. Их всегда все устраивало и устраивает сейчас.
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