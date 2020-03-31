 П'ять підозр на COVID-19 серед жителів Кіровоградщини не підтвердилися, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кіровоградської ОДА.
За останню добу в області фахівці лабораторного центру відпрацювали п’ять підозр на COVID-19 серед мешканців області.
Серед них одна підозра – у Долинському районі, дві – у Кропивницькому, одна – у Новоукраїнському районі, одна – у Маловисківському районі. Усі були перевірені методом ПЛР-реакції. Результати – негативні.
Сьогодні до обласного лабораторного центру надійшли матеріали для дослідження методом ПЛР-діагностики ще з двох підозр. Позитивний результат експрес-тесту виявили у жінки з Устинівського району, яка перебувала на самоізоляції, і у підлітка з Маловисківського району. До кінця дня будуть відомі результати ПЛР-тестування.