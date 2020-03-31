 Чоловікові з пневмонією, який помер від серцевого нападу на Волині, діагноз СOVID-19 поставили посмертно, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.
Один випадок виявлено посмертно. Зокрема, у волинянина, який помер 29 березня, 30 березня 2020 року лабораторні дослідження підтвердили коронавірус.
Чоловік перебував на лікуванні в інфекційній лікарні з діагнозом "пневмонія", почувався задовільно. Смерть настала внаслідок серцевого нападу.
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 10 осіб. Зразки біологічного матеріалу від цих осіб перебувають на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України"
без бронхитов, сразу воспаление легких
А то пенсионеры и люди предпенсионного возраста нужны государству? Очень сильно сомневаюсь...
Пневмония, вирус, инфекция может давать осложнения на многие органы, втч на почки, сердце, лёгкие...
Идет ограбление народа- принятие закона о продаже земли, взвинчивание цен на продукты, медицинские товары,подавление конкурентов и любого здравомыслящего человека. Нужны только невменяемые дебилы в масках с перепуганными глазами...
31.03.2020
Согласно официальной информации, в Одесской области Лабораторный центр Минздрава уже подтвердил 11 случаев заболевания COVID-19.
После сообщения о заболевшем мужчине в Южном, диагноз был подтвержден также у мужчины 1960 г.р. из села Нерубайское и женщины 1947 г.р. из Одессы.
Оба границу не выезжали и, по их словам, с больными COVID-19 не контактировали. До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на городские рынки. Больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице, сообщил губернатор Максим Куцый.
Вирус COVID-19 обнаружен у жителя Южного
По состоянию на утро 31 марта в городской клинической инфекционной больнице находятся 44 пациента с симптомами острой респираторной инфекции, которым проводится обследование на коронавирус, сообщили в Одесской мэрии и добавили,что из них у шести пациентов диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден с помощью ПЦР-диагностики.
Тем временем Катерина Ножевникова - глава группы волонтеров "Корпорация Монстров", которые закупают средства защиты для медиков области, прикладывая огромные усилия и средства для обеспечения больниц области, бьет тревогу.
Одесские волонтеры помогают обеспечить медиков защитным "обмундированием" (ФОТО)
"Я получила за сегодняшний день десятки сообщений от врачей.
О пневмониях, неясной этиологии, которые заполняют больницы города и области.
О том, что не разрешают делать тестирование согласно приказа 663 при отсутствии у пациента эпидемиологического анализа и пребывания в контактной стране.
О том, что скорой помощи запретили выкладывать фотографии в соцсети и сообщать о том, чем и как они обеспечены.
О том, что в областную привезли женщину с двухсторонней полисегментарной пневмонией, которую отказались госпитализировать и тестировать в инфекционке, потому что «она не была за границей».
О мужчине в районной больнице, у которого вечером поднялась температура а уже утром сатурация была 56 процентов и через час остановка сердца . Реанимировали 11 человек. Все врачи теперь по сути контактные. Но кто же знает чем болен пациент- тестов как не было так и нет..
В 10 больнице женщина с пневмонией лежала 8 дней. Переведена в инфекционку подтверждён ковид-19. Вопрос что с врачами в десятой? Сколько смен контактировали с пациентом? Кто их изолировал?Ответов нет…", - пишет Ножевникова и просит врачей выходить в эфир чтобы говорить вслух, не бояться и говорить правду.
Также она обратилась к представителям власти с призывом навести порядок в процессе, включить всю силу административной машины и начать действовать. Иначе…
"Я обращусь к бизнесу с предложением выйти из процесса. А ведь каждый из них, в состоянии себе личную больницу обустроить.. но они пытаются сейчас спасти максимальное количество простых людей, выполняя вашу работу", - пишет Ножевникова.
В приоритете - медики: Одесский горсовет обращается к представителям бизнеса
Напомним, ранее в Одесской мэрии обратились к представителям бизнеса с призывом помочь в покупке необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты для медиков.
Разумеется! Что народ,не возмущался ситуацией и работой правительства , а тихо дышал под маской и радовался тому, что живой...
- Да, кое-где скорость диагностики у нас несколько хромает. - Зе.