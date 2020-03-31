 12-річна дівчинка померла від коронавірусу в Бельгії. Вона стала наймолодшою ​​жертвою COVID-19 у Європі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RTBF.
"Це емоційно важкий момент, оскільки він стосується дитини, а також впливає на медичну та наукову спільноту. Ми особливо непокоїмося про її родину та близьких людей", - сказав представник уряду Бельгії.
Це наймолодша пацієнтка, яка померла від коронавірусу у Європі, зазначає Le Soir.
Загалом у Бельгії від коронавірусної хвороби померли 705 осіб.
На цей момент із симптомами госпіталізовано 4920 людей, з них 485 осіб госпіталізовані протягом останньої доби. 1021 особа перебуває в реанімації.
Кількість людей, які видужали, зросла до 1696.
Нагадаємо, Данія заявила про уповільнення темпів поширення коронавірусу.
В Бельгии в день умирает 6 детей от в возрасте до 5 лет. В США - 87.
Все в пределах естественной статистики.
140112 - от спида (AIDS)
Не боятся , потому что за 35 лет научились СПИД лечить.
От кори осложнения куда хуже, но при этом куча епанутых антипрививочников в Украине.
Все предатели и ублюдки, здоровья вам НЕ желаю...
Його перли:
Андрей Дидовик
Мы переболели семьей, ничего страшного. И ты с ним встретишься или уже встретился, вирус пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома.
30.03.2020 12:05
Андрей Дидовик
Плюнь ему в глаза. Я так всегда в эти дни массовой шизлфрении делал.
30.03.2020 23:24