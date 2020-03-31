 Гадаю, нам щонайменше два місяці доведеться перебувати в карантинному стані, - Аваков

"Ми виходимо з того, що зараз у нас продовжено це до 24 числа, а там "будемо подивитися". Я думаю, щонайменше два місяці все-таки нам доведеться перебувати, як і у всій Європі, в карантинному стані", - сказав Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, Кабмін України на засіданні 25 березня ухвалив рішення продовжити карантин до 24 квітня.
https://kr.depo.ua/ukr/kr/kropivnichan-prosyat-vchasno-platiti-za-***************-vidterminuvannya-platezhiv-feyk-202003311141235
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)
На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється:
4) нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;
5) припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі;
6) примусове виселення із житла та примусове стягнення житла (житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат у квартирах, кімнат, житлових секцій чи блоків у гуртожитках, інших жилих приміщень), що належить на праві приватної власності громадянам України, під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги;
7) примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг із жилих приміщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення.
Т.е. платить как-бы надо, но если не платить, штрафов или отключений в период карантина не будет. Так что пусть кропивничанам тоже в уши не дуют
Жалко, что так дессмысленно цветут деревья и тюльпаны, всходят ландыши... Ничего этого толком нельзя увидеть... Весна 2020.
Просто статью почитайте, "новини про відтермінування оплати за комунальні послуги на два місяці у зв'язку з карантином є недостовірною"
Вполне себе достоверно - даже если во время карантина не платишь, тебя за это не тронут никак. А закончится - тогда и можно будет долги частями плюсом к текущим платежам гасить. Почему нет? Или у поставщиков услуг нет жировой прослойки, чтобы без текущих оплат крутиться? Так и у тех, кто дома сидит - тоже.
Я не сижу - работаю. Но и плачу в срок, не накапливая долги.
ибо эти 2 месяца нам боком выйдут.
А так да, как котят!
Продавчиня зважує наступному покупцеві м'ясо, жили, тельбухи, кістки, волохату шкуру, дошки та цвяхи. Чоловік:
- Це що таке? На дідька мені дошки та цвяхи?
- Чоловіче, ви з дуба ґепнулися? Що, не знаєте - "Зеленську" 5 категорії рубаємо разом з будкою!..
Ужас всё это...
...а тепер у нас перспективи теж не айс
"Мы исходим из того, что сейчас у нас продлено это до 24 числа, а там "будем посмотреть". Я думаю, что как минимум два месяца все-таки нам придется находиться, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", - сказал Аваков,Источник: https://censor.net.ua/n3185700
Я для упоротых чукчей не умеющих буковы осиливать даже черным выделил.
Выше сама статья.
Что ты несешь убогий, у тебя с головой все хорошо?
Тебя походу коронавирус уже посетил и не один раз. только вместо легких мОСК сожрал
А нам?
браво, идиоты, вот это "конструктив" - всё закрыть, а там - "будем посмотреть", без альтернатив..