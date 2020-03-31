 Гадаю, нам щонайменше два місяці доведеться перебувати в карантинному стані, - Аваков

"Ми виходимо з того, що зараз у нас продовжено це до 24 числа, а там "будемо подивитися". Я думаю, щонайменше два місяці все-таки нам доведеться перебувати, як і у всій Європі, в карантинному стані", - сказав Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Кабмін України на засіданні 25 березня ухвалив рішення продовжити карантин до 24 квітня.

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