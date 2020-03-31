 У Зеленського був вибір: стати останнім президентом або бути відповідальним за Україну, він обрав друге, - Княжицький щодо закону про ринок землі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на сторінці в мережі Facebook нардеп від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.

"У нас фінансова криза з двох причин: нефахове управління влади Зеленського і пандемія. Друге наклалося на перше. Бюджет порожній. Отже, ми або входимо в дестабілізацію, програємо війну, дерибанимо країну між олігархами, або беремо кошти у МВФ. МВФ - єдине джерело на сьогодні. І структура, яка штовхає Україну до європейської ринкової економіки з верховенством права. МВФ вимагав закону про ринок землі за європейською моделлю і унеможливлення розкрадання держави під виглядом повернення банків через корумповану судову систему", - зазначив нардеп.

Княжицький додав: "У Зеленського був вибір: або стати останнім президентом, дати країну на розграбунок олігархам, які привели його до влади , або відчути власну відповідальність за Україну. Він, слава Богу, вибрав друге".

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Нардеп також підкреслив, що закон про ринок землі фракція "Європейської Солідарності" підтримала лише після врахування її принципових зауважень.

"МВФ ніколи не казав, якого саме закону він хоче. ЄС хотів закону про ринок за європейською моделлю. Олігархи хотіли розікрасти для спекуляцій державні землі. Відповідальні колеги зі Слуг народу прислухались до аргументів "Європейської Солідарності". Наші умови було прийнято" , - зазначив Княжицький.

Нагадаємо, вночі депутати в Раді на позачерговому засіданні проголосували за законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

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