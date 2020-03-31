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 У Зеленського був вибір: стати останнім президентом або бути відповідальним за Україну, він обрав друге, - Княжицький щодо закону про ринок землі

Голосування за закон про банки і закон про землю чітко показує, хто за європейську Україну, а хто за олігархічну або проросійську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на сторінці в мережі Facebook нардеп від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.

"У нас фінансова криза з двох причин: нефахове управління влади Зеленського і пандемія. Друге наклалося на перше. Бюджет порожній. Отже, ми або входимо в дестабілізацію, програємо війну, дерибанимо країну між олігархами, або беремо кошти у МВФ. МВФ - єдине джерело на сьогодні. І структура, яка штовхає Україну до європейської ринкової економіки з верховенством права. МВФ вимагав закону про ринок землі за європейською моделлю і унеможливлення розкрадання держави під виглядом повернення банків через корумповану судову систему", - зазначив нардеп.

Княжицький додав: "У Зеленського був вибір: або стати останнім президентом, дати країну на розграбунок олігархам, які привели його до влади , або відчути власну відповідальність за Україну. Він, слава Богу, вибрав друге".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців

Нардеп також підкреслив, що закон про ринок землі фракція "Європейської Солідарності" підтримала лише після врахування її принципових зауважень.

"МВФ ніколи не казав, якого саме закону він хоче. ЄС хотів закону про ринок за європейською моделлю. Олігархи хотіли розікрасти для спекуляцій державні землі. Відповідальні колеги зі Слуг народу прислухались до аргументів "Європейської Солідарності". Наші умови було прийнято" , - зазначив Княжицький.

Нагадаємо, вночі депутати в Раді на позачерговому засіданні проголосували за законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Читайте: Продаж держземель заборонено, але надано можливість селянам розпоряджатися своєю землею, - Порошенко

У Зеленського був вибір: стати останнім президентом або бути відповідальним за Україну, він обрав друге, - Княжицький щодо закону про ринок землі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185699
 
   
 Топ коментарі
 
Дай Бог Украине пережить клоуна
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У Зеленского был выбор, - продолжать свой шоу-бизнес или пойти на выборы президента. Он, к сожалению, выбрал второе.
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какая нахер ответственность за Украину...?
страх за свою жизнь заставил его пойти на этом этапе против Бени...
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Буба казав: "Весна прийде садити будемо". Тільки не уточнив коли і кого.

Денис Єрмак отримав від свого брата Андрія Єрмака повноваження продавати посади у вищі ешелони влади країни.
Він продав портфель директора Адміністрації морських портів за 2 мільйони доларів.
А ще розпродав місця в Держгеокадастрі, міністерствах, Укргазвидобуванні, податковій, обласних адміністраціях і навіть у Першому Національному телеканалі.

Вхід у Lift ціною в 220 тисяч долларів
посада губернатора «нікому не потрібної» Тернопільської області.
Посада коштує 2-3 мільйони доларів, але родина Єрмака може зробити вам знижку, якщо будете носити «доляшку» з місцевого бізнесу.

Денис Єрмак має товариські відносини із Хасаном Насраллою, в минулому - секретарем ліванської воєнізованої організації «Хезболла».
В розмові про дороги Іраку, Денис згадав друга свого батька Бориса Михайловича Єрмака, який працював воєнним радником по лінії ГРУ в Афганістані.
ПО сьогоднішній день батько Єрмаків підтримує контакти с керівництвом ГРУ РФ. Він особисто знав керівника відомства Ігоря Коробова. Батько нині проживає у Москві, а син - у Києві ділиться згадками про посиденьки з представниками Хезболли.

За вказівкою Дениса Єрмака, Сергій Шумський працює над введенням на державні тендери (20 мільйонів і вище) Іранської будівельної компанії, яка перебуває під санкціями. Там готові платити Єрмакам відсотки.
Виграш тендерів буде забезпечувати Денис, а от Шумському поставлена задача обійти санкції
https://t.me/s/dermakua
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Ну а где он не прав, у зеленой жопы было два выбора, либо катиться в полный звиздец, либо слушать МВФ и Запад, пусть даже перед страхом за свою жизнь, но он был вынужден сделать правильный выбор.
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Конечно вынужден. Ты ведь тоже жопу подтираешь вынуждено. Не ругали бы родители ты бы и не подтирал. Как делает большинство кацапов!
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Zebobicus, сходи-ка верховному памперсы проверь.... )
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Княжицкий поживился
Зеленский продажный клоун
Сцявик , лоллита и артрсь киданули лохоа
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из куска говна пытаются слепить патриота...., а на самом деле все гораздо прозаичнее - зекодла уже пилы затачивает......
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МВФ им ничего не даст. Они знают, что деньги из бюджета перекочуют в карман Бени.
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куда они перекочуют, лично для меня, не имеет никакого значения....
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Пробачити можна все. Крім Зради.
Іди в опу гівно порохняве.
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от тока не надо ля ля - прокацапский осел, сопливый трус и клоун в Украине есть.... - больше никого.
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Да, но его выгнали в апреле прошлого года и оно сейчас ничто
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гуляй, кацапе - - не выношу портяночную вонь....
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Зеленский молодец!
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Княжицкий , поцелуй Зеленского в жопу , можешь вместе с Пепой .
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Зеленский слыгался с порошенком

Клоун переобулся в воздухе
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А я вижу, как порохло лег под власть)))
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"порохло" продолжает иметь и твого пуйла, беню ну и зелю в придачу
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вони вже давно змовилися як розводити недоумкуватих, аполітичних гоїв
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Княжицкий оселЗачем ему прирывать задницу барыге от уничтожения им и Гонтаревой банковской системы Украины! На мусорку!
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Жалкие, вонючие подтирки из ЕС помогли протащить ЗЕпредателю закон о розпродаже земли !
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А у тебя земля есть? По глазам вижу что нету! Так купишь!
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Голосування показує хто за європейсько-олігархічну Україну, а хто за расєйсько-олігархічну
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Я писал выше что Порошенко за богатую и счастливую Украину посколько богатеет Украина богатеет и Порошенко. Ты похоже украинский националист объясни мне тогда почему риторика о рынке земли у националистов и жопоюлеблоковцев (кремлёыских подстилок) одинаковая? Это что заблуждение или сознательная работа на кремль?
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Неправильно прочитав ваш комент. Але Європою теж керують міжнародні ліберально-буржуазні, корпоративно-олігархічні структури. Це теж шлях у прірву
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дай Бог,щоб Україна і її народ теж впала в ту ж саму прірву,що німці з французами і т.д..
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А в чем демократия и лиьерализм это шаг в пропасть? Если посмотреть то демократические страны выигрывают у тоталитарных режимов! Назови мне хоть одну страну где при толитарном режиме жили хорошо?
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Какую ответственность? Он никому ничего не должен. Он это уже говорил в самом начале своей каденции. Всем надо готовится к импичменту.
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Появилось сочетание ПОРОХОЗЕБИЛЫ. Кого теперь будут топить? ВОВА + СЛАВА + ПЕТЯ = КЛОУНЫ. Петя со Славой вступили в 95 квартал.
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появилось словосочитание "рыготюльки", которых надо уничтожить разом с зелей- все остальное твои больные фантазии У Зеленського був вибір: стати останнім президентом або бути відповідальним за Україну, він обрав друге, - Княжицький щодо закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 8683
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Да беня ему отмашку дал, беня. Находятся еще идиоты, которые думают, что зеленка самостоятельный игрок...
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Беня своё наличными получит из бюджета страны. А МВФ снова лоханётся если деньги даст.
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МВФ никогда не лоханется.он свои проценты заберет
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Да беня ему отмашку дал, беня. Находятся еще идиоты, которые думают, что зеленка самостоятельный игрок...

Буратино был в ударе ,папа Карло его взял,
И поставил генералом, чтоб театром управлял...
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После нынешней власти страна опять превратится в разоренное гнездо. А вот новая пара аистов может и не прилететь....(с)
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...Вот вам и ширка- 21 уже года!..недолго музыка играла...земля, а точнее бабки нехилые на ней наварить теперь можна и некоторые другие шкурные свои вопросы порешать и пофигу все! ..ну где *** тот Пиночет бродит?!..они хер забили на нарид лоханутый, бабки-все! нарид-мусор!...эти неполных 2 лярда обещанных МВФом никакую погоду в экономике не сделают, если и дадут их даже то это, что слонику дробинка ..тут 50 и более лярдов вливать нужно и урядников подобрать квалифицированных..но кому это нужно на территории для загребания бабла? ..а кнюжицкие и иже с ними напоют дифирамб , потомственные холуи, те еще лизуны.. У Зеленського був вибір: стати останнім президентом або бути відповідальним за Україну, він обрав друге, - Княжицький щодо закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 7854
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Даже читать эту хрень не собираюсь...ибо когда у очередного свино-говнюка отбирают корыто, оно становится павлином с куриной жопой!
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порохоботи отстрочили з проглотом у зєлєйобіків
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...и предотвращения хищения государства под видом возврата банков через коррумпированную судебную систему -

Сказал человек который 5 лет непосредственно участвовал в создании этой коррумпированной судебной системы.
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Так не вдалося ж очолити, ото й палає!)
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Які жахи розповідають жополизи аби виправдати злодійство господарів.
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Почитав до половини і зробив висновок що, тупішого брехуна знайти дуже важко. Що не фраза то, тупе кліше без будь якої хфантазії.
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Цей закон про землю потрібно було прийняти ще на початку 90-х.Совкодрочери трохи покричать та в кінці кінців замовкнуть.
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Земля це товар . Просто по факту - товар . Хто цього не визнає - живе в гімні і ніщіті , поки не визнає . Бо тоді збільшується капіталізація країни і ніщіта відступає .
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всі вони, хто вище, над тобою висрались - дебіли. Та ні - зебіли... Хоча і ні... Вони всі - тюльчині зажопи у *****.
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Виталий Дармиц Заводи теж стали товаром,ось тільки народу краще від того не стало.
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Капіталізація ? Це закінчення ЕПОХИ БІДНОСТІ ? У Зеленського був вибір: стати останнім президентом або бути відповідальним за Україну, він обрав друге, - Княжицький щодо закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 5804
Скільки тобі за написання цього лайна платять?
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Голосование за закон о банках и закон о земле четко показывает, кто за европейскую Украину, а кто за олигархическую или пророссийскую. Источник: https://censor.net.ua/n3185699

Не треба локшину на вуха вішати - від приняття закону про землю пересічни громадяни України багатшими і заможнішими не стануть, такими стануть земельні спекулянти і олігархи, з цим законом треба було почекати 10 років. доки пересічні українці не почнуть заробляти хоч 800 євро в місяць У Зеленського був вибір: стати останнім президентом або бути відповідальним за Україну, він обрав друге, - Княжицький щодо закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 455
У Зеленського був вибір: стати останнім президентом або бути відповідальним за Україну, він обрав друге, - Княжицький щодо закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 6887
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Княжицкий, не кажи "Гоп", поки не перескочив!
Коли перескочив, не кажи "Гоп", поки не подивився куди вскочив.
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Княжицький- тупе брехло без креативу в голові, якого поставили вішати лапшу на вуха бидлу.
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Та ні, клоун як рив собі могилу, так і риє, тільки вже глибшу
За продаж землі у військовий час коли Московія воює з Україною і захопила частину ії території всі парламентарі будуть відповідати перед нащадками.

А може це закон щоб узаконити захоплення кацапами землі України(?) Депутати що скажете.
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Когда что-то продают,хлеб,землю,Родину,то ни у продавца ни у покупателя гражданство и национальность не спрашивают.
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Княжицкому верю. Он не прислуживается - действует по совести.
.
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чтобы не возникло вопросов - зе-ишака терпеть ненавижу за то, что привёл к власти 73% последних гнид и подонков.
Но - надежда умирает последней - может попробует исправить что ещё можно успеть...
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хотя - не думаю что оно из правильности выбрало второй сценарий - просто тупо зассало за свою и родных шкуры...
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що воно меле ...закон про продаж землі ініціювала прорашка?..
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А до этого Княжицкий был в нарыфронте Яценюка,соратника Пети,который так стену и не построил и 7 лярдов где-то подевались,вот мог сеня и вернуть натыренные эти 7 лярдов в бюджет,и не надо было бы землю продавать и клянчить у МВФ,а если б ещё в конце 19 года зелень и Нафтогаз коболевский,человека шоколадного не отказались от суда с газпромом на 12 миллиардов бакинских,вообще была бы сказка с бюджеттом,вобщем ющенковские противсixи,приведшие в 10 году овоща,который позвал пуйла в 14 году ввести рашкинских вояк продолжают свою "миссию"!
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