 У Зеленського був вибір: стати останнім президентом або бути відповідальним за Україну, він обрав друге, - Княжицький щодо закону про ринок землі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на сторінці в мережі Facebook нардеп від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.
"У нас фінансова криза з двох причин: нефахове управління влади Зеленського і пандемія. Друге наклалося на перше. Бюджет порожній. Отже, ми або входимо в дестабілізацію, програємо війну, дерибанимо країну між олігархами, або беремо кошти у МВФ. МВФ - єдине джерело на сьогодні. І структура, яка штовхає Україну до європейської ринкової економіки з верховенством права. МВФ вимагав закону про ринок землі за європейською моделлю і унеможливлення розкрадання держави під виглядом повернення банків через корумповану судову систему", - зазначив нардеп.
Княжицький додав: "У Зеленського був вибір: або стати останнім президентом, дати країну на розграбунок олігархам, які привели його до влади , або відчути власну відповідальність за Україну. Він, слава Богу, вибрав друге".
Нардеп також підкреслив, що закон про ринок землі фракція "Європейської Солідарності" підтримала лише після врахування її принципових зауважень.
"МВФ ніколи не казав, якого саме закону він хоче. ЄС хотів закону про ринок за європейською моделлю. Олігархи хотіли розікрасти для спекуляцій державні землі. Відповідальні колеги зі Слуг народу прислухались до аргументів "Європейської Солідарності". Наші умови було прийнято" , - зазначив Княжицький.
Нагадаємо, вночі депутати в Раді на позачерговому засіданні проголосували за законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".
Денис Єрмак отримав від свого брата Андрія Єрмака повноваження продавати посади у вищі ешелони влади країни.
Він продав портфель директора Адміністрації морських портів за 2 мільйони доларів.
А ще розпродав місця в Держгеокадастрі, міністерствах, Укргазвидобуванні, податковій, обласних адміністраціях і навіть у Першому Національному телеканалі.
Вхід у Lift ціною в 220 тисяч долларів
посада губернатора «нікому не потрібної» Тернопільської області.
Посада коштує 2-3 мільйони доларів, але родина Єрмака може зробити вам знижку, якщо будете носити «доляшку» з місцевого бізнесу.
Денис Єрмак має товариські відносини із Хасаном Насраллою, в минулому - секретарем ліванської воєнізованої організації «Хезболла».
В розмові про дороги Іраку, Денис згадав друга свого батька Бориса Михайловича Єрмака, який працював воєнним радником по лінії ГРУ в Афганістані.
ПО сьогоднішній день батько Єрмаків підтримує контакти с керівництвом ГРУ РФ. Він особисто знав керівника відомства Ігоря Коробова. Батько нині проживає у Москві, а син - у Києві ділиться згадками про посиденьки з представниками Хезболли.
За вказівкою Дениса Єрмака, Сергій Шумський працює над введенням на державні тендери (20 мільйонів і вище) Іранської будівельної компанії, яка перебуває під санкціями. Там готові платити Єрмакам відсотки.
Виграш тендерів буде забезпечувати Денис, а от Шумському поставлена задача обійти санкції
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Зеленский продажный клоун
Сцявик , лоллита и артрсь киданули лохоа
Іди в опу гівно порохняве.
Клоун переобулся в воздухе
Буратино был в ударе ,папа Карло его взял,
И поставил генералом, чтоб театром управлял...
Сказал человек который 5 лет непосредственно участвовал в создании этой коррумпированной судебной системы.
Скільки тобі за написання цього лайна платять?
Не треба локшину на вуха вішати - від приняття закону про землю пересічни громадяни України багатшими і заможнішими не стануть, такими стануть земельні спекулянти і олігархи, з цим законом треба було почекати 10 років. доки пересічні українці не почнуть заробляти хоч 800 євро в місяць
Коли перескочив, не кажи "Гоп", поки не подивився куди вскочив.
За продаж землі у військовий час коли Московія воює з Україною і захопила частину ії території всі парламентарі будуть відповідати перед нащадками.
А може це закон щоб узаконити захоплення кацапами землі України(?) Депутати що скажете.
Княжицкому верю. Он не прислуживается - действует по совести.
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Но - надежда умирает последней - может попробует исправить что ещё можно успеть...