 Збільшення оплати праці медиків почнеться з квітня, - ОП

Про це йшлося на щоденній селекторній нараді Президента Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств, залучених до запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Як зазначили в ОП, на нараді було порушено питання захищеності медиків від інфікування, а також надання їм гарантій роботи та відповідної оплати.

"Нам немає коли чекати, медики вже працюють на передовій, і оплата їхньої праці має бути відповідною вже зараз, а не через тиждень чи через місяць", – зазначив Володимир Зеленський.

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"Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що збільшення оплати праці медиків, як і індексація пенсій, почнеться з квітня", - зазначили в ОП.