 Підтверджених ліків від нового коронавірусу немає: АМКУ вимагає припинити рекламу препаратів від COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Поширення пандемії коронавірусу COVID-19 з одного боку мобілізує громади й країни, з іншого – викликає у недоброчесних підприємців бажання заробити в умовах розгубленості й недостатньої поінформованості частини суспільства.

Як наслідок – до Антимонопольного комітету надходять запити громадян щодо реклами препаратів "від COVID-19". Такі "чудодійні" властивості вакцин, ліків, БАДів, дієтичних добавок можна побачити, зокрема, і в рекламних блоках українських телеканалів.

На жаль, ці псевдо-рекламні оголошення (бо справжня реклама все ж інформує про реальні властивості продуктів) можуть ввести споживача в оману, адже згідно офіційної позиції Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров’я України, на сьогодні немає підтверджених ліків від нового коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, Антимонопольний комітет рекомендує виробникам ліків, рекламним холдингам і українським телеканалам утриматися від реклами лікарських засобів, зміст якої стосується лікування та/або профілактики коронавірусу, без належного обґрунтування відповідно до чинного законодавства, зокрема без наявності офіційних рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України.

Тобто АМКУ вимагає від рекламодавців (виробників ліків), рекламних холдингів (тих, хто створює рекламні повідомлення та/або розміщує їх у ЗМІ) та телебачення (найбільшого каналу інформування населення) не створювати й не поширювати рекламу, яка може вводити в оману глядача щодо здатності ліків запобігти, або ж вилікувати COVID-19.

У відомстві також нагадали, що введення в оману споживача є порушенням Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Повні тексти рекомендацій буде розміщено на нашому сайті найближчим часом.