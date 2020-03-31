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 Українцям на обсервації робитимуть ПЛР-тести на 5-6-й день: у разі негативного результату відправлятимуть на самоізоляцію додому, - ОП

В Україні вже готовий 61 заклад для обсервації українців, які прибувають з-за кордону.

Про це йшлося на щоденній селекторній нараді Президента Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств, залучених до запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко зазначив, що в ці об’єкти – готелі та санаторії – вже направлені окуляри, костюми та маски, які захистять прибулих гостей.

Додатково обговорили процедуру ротації людей, які прибувають на обсервацію. Було вирішено, що їм робитимуть ПЛР-тести на п’ятий-шостий день після вильоту. За умови негативного результату, тобто відсутності інфікування коронавірусом, людей відправлятимуть на самоізоляцію додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киян можемо розміщувати на обсервацію в Чорнобильській лікарні на Лісовому масиві, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185694
 
 
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РПЦ-ПЦУ тести щоб попів в сраку цілували...
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Какие конкретно тесты планируют использовать, случайно не те, у которых вероятность обнаружения 30%?
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Уже готово 61 заведение.
Главное, что очень вовремя. Через месяц, наверное будет уже 100500 готовых заведений
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При негативному результаті людину будуть відправляти на самоізоляцію... З тестами, що завозить влада зелених клоунів, доводиться 4 чи 5 робити тестування щоб виявити коронавірус. 27.03.20 15:14 Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров
https://censor.net.ua/ua/news/3184880/********************************************************************************************************
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О, Боги!!! невже у когось мізки є!!! тримати людей 14 днів і платити за їх утримання чи тест після 5 днів - ціна може бути та сама. головне меньше мороки - протестували і хай самі за себе думають.
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Людям еще и повезло, им сделают тесты, будут следить за их здоровьем, вовремя все можно определить. Не то что тем, которые хотят сделать тест, но увы, никто не желает это делать, мол, сидите дома и не рыпайтесь.
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