 Українцям на обсервації робитимуть ПЛР-тести на 5-6-й день: у разі негативного результату відправлятимуть на самоізоляцію додому, - ОП

Про це йшлося на щоденній селекторній нараді Президента Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств, залучених до запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко зазначив, що в ці об’єкти – готелі та санаторії – вже направлені окуляри, костюми та маски, які захистять прибулих гостей.

Додатково обговорили процедуру ротації людей, які прибувають на обсервацію. Було вирішено, що їм робитимуть ПЛР-тести на п’ятий-шостий день після вильоту. За умови негативного результату, тобто відсутності інфікування коронавірусом, людей відправлятимуть на самоізоляцію додому.

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