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 Політика України, Економіка
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 Очікуємо падіння ВВП на 4,8% в 2020 році, - Шмигаль

Макроекономічний прогноз, на якому будувалися поправки до державного бюджету, передбачає падіння економіки в 2020 році на 4,8% ВВП.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі "Свободи слова" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це збалансований макроекономічний прогноз ... Звичайно, за того прогнозу оптимістичного, який був складений на початок року, коли ми не передбачали епідемії коронавірусу, прогноз був +3,7%, зараз -4,8% ВВП", - повідомив він.

Прем'єр додав, що цей розрахунок узгоджений з міжнародними партнерами.

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"Я не можу назвати його ні оптимістичним, ні песимістичним - це розрахунок", - сказав він.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента Юлія Ковалів допускала падіння ВВП через пандемію коронавірусу на 5% в 2020 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185693
 
 
 Топ коментарі
 
а как же 40% роста? ты же обещаль, зе? Ожидаем падения ВВП на 4,8% в 2020 году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3224
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Прошло только 9 месяцев и спасаем страну от дефолта. Класс как зеленая пошесть нарулила !
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шмыгаль - брыхливое зелёное чмо! еще до коронавируса экономика ушла в жопу
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странно, а зебилам обещали +40% ввп...
И падение началось ЗАДОЛГО до коронавируса..
шмыгаль - ржет с моники зелоха и зебилов... Очікуємо падіння ВВП на 4,8% в 2020 році, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 580
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подскажите, это уже экономический прорыв?! ну наконец-то дождались!
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Прошло только 9 месяцев и спасаем страну от дефолта. Класс как зеленая пошесть нарулила !
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С чего Вы взяли, что спасают? Ведут к дефолту.
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Ничего что во всем мире пандемия от вируса, и во всех странах экономика в минус уходит?
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А ничего что у нас это случилось еще в декабре и что штаб спасения экономики создавали еще до нового года? Какой-такой природный катаклизм помешал зеленым в ноябре-декабре?
И за какие-такие "достижения" разогнали тогда правительство Самоката?
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Та брось, теперь можно всё на вирус валить, он такой разрушительный для экономики. Вангую, что из-за вируса еще как минимум следующие 4 года будет экономика загибаться.
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А до вируса можно было всё валить на войну...А до войны на панду... а до панды на....
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Нет. Сильное замедление у нас пошло с 4-го квартала прошлого года. А с начала этого у нас вроде как падение. Вирусом тогда еще и не пахло.
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Вангую, что из-за вируса еще как минимум следующие 4 года будет экономика загибаться.
В Германии прогноз - падение ВВП в 2020 - до 8%, так что вполне возможно. В 2019 на Украину пришло 12-20 млд долл от гастарбайтеров, это 10-15% ВВП. Как будет с гастами в ближ будущем??? в том числе и изза короны - вдруг будет вторая волна через полгода-год? Если денег от гастов будет вполовину меньше, падение ВВП Украины гарантировано. Или массовые распродажи - земля, порты...
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40% было при Сталине, при дегенерате будет 40% падения
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Шмигаль, замість щоби розраховувати падіння треба думати, як зробити зростання.
Нафіга було йти в прем'єри, якщо ви вмієте лише рахувати падіння?
Є резерви для росту, але ви обманюєте Президента Зеленського, що не можемо зростати.
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але ви обманюєте Президента Зеленського
Боже, який фейспалм.....
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от обманщики!
Згадайте - Гончарук казав : там у Президента пусте місце - треба туди заповнити чимось...тобто, можна і брехні накачати.
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Так, згоден, він і є пусте місце. А Ви так написали, прямо обманюєте Президента Зеленського. Очікуємо падіння ВВП на 4,8% в 2020 році, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7665

Пусте місце не обманюють (обманути можна розумного), а наповнюють.
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Расчеты какие-то делались? Или так, пальцем в небо?
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И ещё, ВВП упал на 0.5% в январе, когда не было никакой эпидемии. Эти 0.5% надо добавить к цифрам Шмыгаля, или уже все включено?
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Эти 0.5% надо добавить к цифрам Шмыгаля, или уже все включено?
Расчет мировой экономики на год вперед спецы сделать не могут, тк совершенно непонятно, что будет с эпидемией в ЕС и особенно - в Штатах, эком политикой Китая, нефтью..... Так что цифири Шмыгаля - среднепотолочные и иначе сейчас никто не скажет. А планировать ему приходится.
Так что "Не стреляйте пока в пианиста...."
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Печальные цифры, но вряд ли в них входит эффект от падения экономики США, который случится неизбежно.
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КОРОНОВИРУС ДЛЯ ЗЕСОПЛЄЙ НАРУКУ - ВСЕ СПИШЕ!! Ще до короновируса почалось падіння!!
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Нічого собі !!!! Вовка говорив, що зарплати будуть, як у Європі, а тепер все падає! Мабуть надурив!
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Поганяло Брехун оманський багато про що говорить.
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Краще би Шмигаль впав на 4,8% ніж впаде ВВП.
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Народ помните новость Зеленского про " Украина на меди економического прорЫва" это наверное он.
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Банда тупых молокососов и 73 проц населения Украины.
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запятую убирать???
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Все буде залежати від того, який збиток нанесе Україні цей новий китайський грип від якого ми зараз на карантині. Пройде пік - тоді й можна вже щось рахувати. Після піку пандемії прогнози треба озвучувати.
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Да распродавайте уже все к **##ям и тушите свет за собой.
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Так уже - землю продадут - и в родные Израили.
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Только не понятно зачем вы сейчас сжигаете золотовалютный запас ради поддержании курса гривни. Долго етот фокус и замыливание глаз не проканает
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Ага, бл****. Коронавирус во всем виноват. А ничего что економика страны и производство стояли еще до епидемии
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мда, выдно период бедности таки закончился и наступил полный пестец - всё как обещал зебубочка, ведь он же не сказал что после того как закончиться забожинье.
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а ведь табачная фабрика таки вовремя покинула корабль зебила.
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Так вроде у нас табак вне закона еще при Пете. Торговля сигаретами прировняна к терроризму. Зачем нам ета зараза в Украине.
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Оптимист у нас премьер, то ли что-то знает, то ли ни чего не понимает.
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Рік тому, 21.04.2019 було зростання+ 4,5%.
Клоуни пообіцяли наріту + 40%.
Шмигаль вже почав про падіння мінус - 4,8%, у 2020 році.
Ніхто не підкаже, а що ж таке, і чому таке трапилось?
Цілий рік без «соєвого баригі мародьора»...
Сопадєніє ?
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Ну добавился соевый барыга со своей шоблой к голосованию идиотов за дерибан украинской земли.
Полегчало?
Гадом как был, так гадом и подохнет
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Нет, барыга.
Хотя, какой он, после такого голосования, барыга? Звичайна жадибна падлюка.
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Алльо, вокзал, базар уходит!
Сосрєдоточься.
«Шмигаль вже почав про падіння мінус - 4,8%, у 2020 році.»
А рік тому, за Порошенка у 2019 було зростання + 4,5%.
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А что за кипишь? Вам то, Ылите нации, чего переживать? Ведь вы почти год утверждали, что 73% зебилов должны страдать, а вас это никаким боком не касается
Сидите теперь на попе ровненько и наслаждайтесь результатами своего саботажа неугодного вам выбора. Как все начиналось с полковника Кривоноса напоминать нужно?
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Ну добавился соевый барыга со своей шоблой к голосованию идиотов за дерибан украинской земли.
Тут не о том было голосование. Зе устроил было бунт на коленях и отправил Пристайко в отставку, несмотря на блиц-налет послов "западных партнеров" в Полтаву, поставил неудобных министров экономики и здравоохранения - и тут же ку-ку большинству в Раде...
Был у Зе выбор - попытаться вернуть хоть часть отданного Порохом суверенитета или "не трать куме силы - иди на дно", продолжить политику Пороха.

Зе слился и стал достойным приемником Пороха по сливу Украины.
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Україна. Весна 2021 року. Вже рік як триває карантин через коронавірус. Біля магазину люди в масках: сьогодні у продажі собачатина 5 категорії. Продавчиня зважує наступному покупцеві м'ясо, жили, тельбухи, кістки, волохату шкуру, дошки та цвяхи. Чоловік:
- Це що таке? На дідька мені дошки та цвяхи?
- Чоловіче, ви з дуба ґепнулися? Що, не знаєте - собачатину 5 категорії рубаємо разом з будкою!..
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Падение не «на» а до «-4,8%», манипулятор хренов
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А на стадіоні так розпинались, що Порох барига, а самі коміки бестолкові.
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А что не так? Порох - барыга, а сами комики - бестолочи.
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При,,барыге,,+4 процента было. Но депилам захотелось веселья.
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Ну +4% если честно не было. Был в целом не плохой ( в процентах) рост ВВП связанный с НИЗКОЙ СТАРТОВОЙ БАЗОЙ после падения ВВП в 2014 году с 180 до 115 млрд долларов.
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подения ВВП, это не тоже что падение экономики на те же проценты - офигеть как прикольно будет, но спектакль где во главе клован таки досмотрю до конца.
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ВВП это грубо говоря - все деньги государства за определенный период времени. Чем больше ВВП тем больше денег в государстве, а больше денег бывает если эконмика растёт. Так как пром производства Украине падает, инвесторы не идут, а тут ещё и заробитчане вернулись, то естественно будет меньше денег. Кстати в Германии тоже ожидают падение ВВП. Про мировой кризис давно говорят, а тут ещё всё совпало с пандемией. И вот для такого времени очень хорошо бы иметь резервы. А вот с резервами у Украины всё очень плохо
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Чем больше ВВП тем больше денег в государстве, а больше денег бывает если эконмика растёт.

Нет, точнее - не обязательно. Дали иностранным спекулям доступ к гривневым ОВГЗ по 20%, обеспечили им профит до 40% годовых в валюте за счет укрепления гривны - пришел спекулятивный капитал, ВВП в этот год выросло, а расплата за этот экономический допинг была перенесена на потом - на каденцию Зе. Эта мышеловка была заряжена ещё в 2018, начала срабатывать в конце 2019, короновирус процесс резко ускорил.
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В общем, наш чемпион пообещал, что он не только приплывет позади всех, но и побьет собственный рекорд по медленности заплыва. Если не утонет.
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В общем, наш чемпион пообещал, что он не только приплывет позади всех, но и побьет собственный рекорд по медленности заплыва. Если не утонет.
Один из прогнозов в Германии - падение ВВП в 2020 до 8%. Коронавирус, мировой кризис, общая неопределенность..... Так что пан премьер взял нечто средне потолочное, спасибо ему - не пообещал светлое будущее.
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Тьую. Это шо?? Плохой министр. Вот прежний министр обещал рост ВВП на 40% и 50 мдрд долларов инвестиции.
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Хроника одного Президента ...

Вчера Шмыгаль получил прогностический анализ 1 квартала 2020 года. Спрятал его от греха подальше и собрал шестерых свои помощников. перед ними была поставлена задача "Как бы так объяснит, чтобы прекратить эту .... с карантином, отправит всех работать и не выглядеть полным идиотом ?"

По просьбе Зеленского "Голос" инициировал отставку Емца. Зеленскому просто неудобно увольнять назначенного три недели назад министра.

попытка Уманского найти деньги для бюджета путем прекращения схем минимизации налоговых и таможенных поступлений, как и следовало ожидать? закончилась решением Зеленского о его отставке. Естественно такие министры коррумпированному насквозь правительству не нужны. Нужны те кто эти схемы поддерживает- глава налоговой службы Верланов ( минус 14% от плана налоговых поступлений на квартал и глава таможенной службы Нефьодов (минус 30% от таможенных сборов на квартал), увольнения которых и требовал Уманский.

24.03.2020 г. Уманский (министр финансов) добился таки да Зеленского и имел с ним получасовую беседу. при том это был скорее монолог Уманского в котором он назвал предлагаемый Шмыгалем план по "стабилизационному фонду" "... идиотизмом чистой воды". Ермака, который тоже присутствовал на разговоре и попытался что то возразить, Уманский ...не совсем в цензурных выражениях попросил помолчать. После этого написал заявление на увольнение и отослал Шмыгалю.
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Говорили вам,дауны,что даже очень хороший актер(кем зеленский не является) не сможет управлять самолетом. Теперь выгребайте последствия своего решения.
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Я наводив зебілам іншу аналогію: хороший актор Ахтем Сеїтаблаєв блискуче зіграв хірурга. Але навряд чи упоротий зебіл ляже до нього на стіл.
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Что-то мне кажется ситуация всё хуже и хуже.
Не то, что бы совсем плохо, но уже хуже, чем при барыге и мародере.
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Ничего страшного. Рост 40% - падение 4,8% = 35,2%.
Догоним и перегоним Омерику!
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ріст чого? То були фантазії папєрєднікав для лохтората.
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Шмаркаль, ти уявляєш, що ти сказав? ти уявляєш що означає для країни така цифра? Та вас винесуть з кабінетів, але чому мені здається що навіть не живими.
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А як же продана земелька? Що, від дефолту не рятує? Ай-яй-яй.
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..4% это через пару месяцев, а до конца года все 30-40...зачем кукарекать, если понятия не имеешь в макроэкономике?...
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А что за кипиш, порохоботы?
Это же 73% ощутят падение ВВП, а истинная Ылита будет в полном шоколаде.
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а вас, зебилов, предупреждали. Очікуємо падіння ВВП на 4,8% в 2020 році, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 262 а вы орали хужинибудит! Очікуємо падіння ВВП на 4,8% в 2020 році, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8357 жрите разом.
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верните Гончарука! тот хоть рост на 40% зелебобикам обещал.
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Так это, аннунаки в Украине вымрут или не? Очікуємо падіння ВВП на 4,8% в 2020 році, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9235
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