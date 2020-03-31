 Очікуємо падіння ВВП на 4,8% в 2020 році, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі "Свободи слова" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Це збалансований макроекономічний прогноз ... Звичайно, за того прогнозу оптимістичного, який був складений на початок року, коли ми не передбачали епідемії коронавірусу, прогноз був +3,7%, зараз -4,8% ВВП", - повідомив він.
Прем'єр додав, що цей розрахунок узгоджений з міжнародними партнерами.
"Я не можу назвати його ні оптимістичним, ні песимістичним - це розрахунок", - сказав він.
Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента Юлія Ковалів допускала падіння ВВП через пандемію коронавірусу на 5% в 2020 році.
И падение началось ЗАДОЛГО до коронавируса..
шмыгаль - ржет с моники зелоха и зебилов...
И за какие-такие "достижения" разогнали тогда правительство Самоката?
В Германии прогноз - падение ВВП в 2020 - до 8%, так что вполне возможно. В 2019 на Украину пришло 12-20 млд долл от гастарбайтеров, это 10-15% ВВП. Как будет с гастами в ближ будущем??? в том числе и изза короны - вдруг будет вторая волна через полгода-год? Если денег от гастов будет вполовину меньше, падение ВВП Украины гарантировано. Или массовые распродажи - земля, порты...
Нафіга було йти в прем'єри, якщо ви вмієте лише рахувати падіння?
Є резерви для росту, але ви обманюєте Президента Зеленського, що не можемо зростати.
Боже, який фейспалм.....
Згадайте - Гончарук казав : там у Президента пусте місце - треба туди заповнити чимось...тобто, можна і брехні накачати.
Пусте місце не обманюють (обманути можна розумного), а наповнюють.
Расчет мировой экономики на год вперед спецы сделать не могут, тк совершенно непонятно, что будет с эпидемией в ЕС и особенно - в Штатах, эком политикой Китая, нефтью..... Так что цифири Шмыгаля - среднепотолочные и иначе сейчас никто не скажет. А планировать ему приходится.
Так что "Не стреляйте пока в пианиста...."
Клоуни пообіцяли наріту + 40%.
Шмигаль вже почав про падіння мінус - 4,8%, у 2020 році.
Ніхто не підкаже, а що ж таке, і чому таке трапилось?
Цілий рік без «соєвого баригі мародьора»...
Сопадєніє ?
Полегчало?
Гадом как был, так гадом и подохнет
Хотя, какой он, после такого голосования, барыга? Звичайна жадибна падлюка.
Сосрєдоточься.
«Шмигаль вже почав про падіння мінус - 4,8%, у 2020 році.»
А рік тому, за Порошенка у 2019 було зростання + 4,5%.
Сидите теперь на попе ровненько и наслаждайтесь результатами своего саботажа неугодного вам выбора. Как все начиналось с полковника Кривоноса напоминать нужно?
Тут не о том было голосование. Зе устроил было бунт на коленях и отправил Пристайко в отставку, несмотря на блиц-налет послов "западных партнеров" в Полтаву, поставил неудобных министров экономики и здравоохранения - и тут же ку-ку большинству в Раде...
Был у Зе выбор - попытаться вернуть хоть часть отданного Порохом суверенитета или "не трать куме силы - иди на дно", продолжить политику Пороха.
Зе слился и стал достойным приемником Пороха по сливу Украины.
- Це що таке? На дідька мені дошки та цвяхи?
- Чоловіче, ви з дуба ґепнулися? Що, не знаєте - собачатину 5 категорії рубаємо разом з будкою!..
Нет, точнее - не обязательно. Дали иностранным спекулям доступ к гривневым ОВГЗ по 20%, обеспечили им профит до 40% годовых в валюте за счет укрепления гривны - пришел спекулятивный капитал, ВВП в этот год выросло, а расплата за этот экономический допинг была перенесена на потом - на каденцию Зе. Эта мышеловка была заряжена ещё в 2018, начала срабатывать в конце 2019, короновирус процесс резко ускорил.
Один из прогнозов в Германии - падение ВВП в 2020 до 8%. Коронавирус, мировой кризис, общая неопределенность..... Так что пан премьер взял нечто средне потолочное, спасибо ему - не пообещал светлое будущее.
Вчера Шмыгаль получил прогностический анализ 1 квартала 2020 года. Спрятал его от греха подальше и собрал шестерых свои помощников. перед ними была поставлена задача "Как бы так объяснит, чтобы прекратить эту .... с карантином, отправит всех работать и не выглядеть полным идиотом ?"
По просьбе Зеленского "Голос" инициировал отставку Емца. Зеленскому просто неудобно увольнять назначенного три недели назад министра.
попытка Уманского найти деньги для бюджета путем прекращения схем минимизации налоговых и таможенных поступлений, как и следовало ожидать? закончилась решением Зеленского о его отставке. Естественно такие министры коррумпированному насквозь правительству не нужны. Нужны те кто эти схемы поддерживает- глава налоговой службы Верланов ( минус 14% от плана налоговых поступлений на квартал и глава таможенной службы Нефьодов (минус 30% от таможенных сборов на квартал), увольнения которых и требовал Уманский.
24.03.2020 г. Уманский (министр финансов) добился таки да Зеленского и имел с ним получасовую беседу. при том это был скорее монолог Уманского в котором он назвал предлагаемый Шмыгалем план по "стабилизационному фонду" "... идиотизмом чистой воды". Ермака, который тоже присутствовал на разговоре и попытался что то возразить, Уманский ...не совсем в цензурных выражениях попросил помолчать. После этого написал заявление на увольнение и отослал Шмыгалю.
Не то, что бы совсем плохо, но уже хуже, чем при барыге и мародере.
Догоним и перегоним Омерику!
Дякуюдужедякую!
Это же 73% ощутят падение ВВП, а истинная Ылита будет в полном шоколаде.