 Очікуємо падіння ВВП на 4,8% в 2020 році, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі "Свободи слова" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це збалансований макроекономічний прогноз ... Звичайно, за того прогнозу оптимістичного, який був складений на початок року, коли ми не передбачали епідемії коронавірусу, прогноз був +3,7%, зараз -4,8% ВВП", - повідомив він.

Прем'єр додав, що цей розрахунок узгоджений з міжнародними партнерами.

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"Я не можу назвати його ні оптимістичним, ні песимістичним - це розрахунок", - сказав він.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента Юлія Ковалів допускала падіння ВВП через пандемію коронавірусу на 5% в 2020 році.