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 Київські новини, Суспільство
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 Штрафи за масові гулянки і пікніки в зонах відпочинку Києва становитимуть від 1700 до 3400 грн, - Кличко

Під час карантину в Києві за масові гулянки і пікніки на природі штрафуватимуть на суми від 1700 до 3400 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконфренції.

Він зазначив, що стосовно тих, хто влаштовує масові гулянки і пікніки в парках і зонах відпочинку, протоколи має складати поліція.

"Зараз вже підключаються і комунальні служби, працівники благоустрою, муніципальна стража і інші служби. Вони будуть складати протоколи і виписувати штрафи від 1700 до 3400 гривень за порушення правил благоустрою. Тим, кому не дійшло, що в місті введені обмеження", - додав Кличко.

Читайте також: Кличко: Порушникам правил карантину загрожує штраф від 17 до 34 тис., а особливо нетямущим - в'язниця

Нагадаємо, раніше мер Києва заявив, що за перше порушення карантину, самоізоляції чи обсервації будуть штрафувати на 17 тис. гривень, за друге - 34 000 гривень, за третє - кримінальна відповідальність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185686
 
   
 Топ коментарі
 
баран ты, виталя, самый позорный мэр Киева Штрафы за массовые гулянки и пикники в зонах отдыха Киева составят от 1700 до 3400 грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 4364
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Можно назвать короче - "штраф за тупость", или "штраф имени 73%" Штрафы за массовые гулянки и пикники в зонах отдыха Киева составят от 1700 до 3400 грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 2713
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Почему? Леня-космос ему не уступет. Песенки еще пел... Киевляне знают толк в этих идиотах
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при Лёне не было таких перерывов с горячей водой. и запрета гулять весной на детских площадках не было тоже.
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Сначала докажи, что массовые, выбитый мозг
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Можно назвать короче - "штраф за тупость", или "штраф имени 73%"
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Та не - если посмотреть даже тут, кто больше всех возмущен карантинными мерами - это оказываются именно активные поливальщики Зели дерьмом.
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А в лес свинью жарить массово прут почему-то зелебобики
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С чего ты взял? Опрос проводил? Сутя по сообщениям на Цензоре - так это именно петебобикам на карантин плевать.
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А в лес массово прут почему-то зелебобики Штрафи за масові гулянки і пікніки в зонах відпочинку Києва становитимуть від 1700 до 3400 грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 8741
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Дякули свято вірять - залишся великий сивочолий презом, то люта пошесть країну би оминула..
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Сьогодні, коли гуляв із собакою, вперше побачив піший поліцейський патруль на своєму спальному хуторі у Дніпрі
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что-то навеяло (пардон)
***хокку (почти)
гуляли мы с собакой в сквере
везде двуногих есть следы
здесь ели пили и не только
аж неудобно перед псом

Штрафы за массовые гулянки и пикники в зонах отдыха Киева составят от 1700 до 3400 грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 8364

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А за те, що по Києву пробки, бо повно автівок хто буде штрафувати?
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Если автiвки в масках, то за что штрафовать? Штрафы за массовые гулянки и пикники в зонах отдыха Киева составят от 1700 до 3400 грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 3110

Штрафы за массовые гулянки и пикники в зонах отдыха Киева составят от 1700 до 3400 грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 4487
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Це в Лондоні, а я про Київ, де неможливо проїхати.
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У неділю Хрещатик був порожній, Майдан безлюдний. А по "ящику", кажуть, показували масові гуляння на Оболоні та інших спальних районах. Які висновки можна зробити?
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Я не дивлюся ящик із середини 90-х років. За винятком подорожей і звіряток.
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За 19 років роботи інженером на УТ-1 виробився рефлекс реагувати лише на режисерські ляпи та технічні баги. Не кажучи вже про знання секретів пропагандонської кухні для лохів.
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Ти шо, вирішив мене потролити? Канючиш відповіді? Обережно.
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Это ты в собственных мыслях заблудился. Начал и не договариваешь
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Моїй далекій родичці, астроному за фахом, довелося кілька років попрацювати вчителем математики в крисській школі. "Специфіка курортної зони, п'яні гени. 2+2=4 воно розуміє, а a+b=c - гальму. Раджу матері перевести до "спецшколи" - огризається. А батька нема за замовчуванням".
Тому розтрумачую за формулою 2+2=4:

1. Як мешканець центрального району Києва, я ловлю кайф від того що певний контингент з околиць не тусується на вулицях.

2. Зомбоящик - зло.
Сідай, трійка з мінусом.
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Кстати, это не ты где-то в середине 90-х годов тараканов травил в компах у 3д-шников? Все были в шоке. И на ночь им свет вырубал, когда компы под рендером пыхтели?
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Штрафы за массовые гулянки и пикники в зонах отдыха Киева составят от 1700 до 3400 грн, - Кличко



Кличко: Нарушителям правил карантина грозит штраф от 17 до 34 тыс., а особо непонятливым - тюрьма



Штрафов за отсутствие масок и пикники во время карантина нет. С людьми проводят профилактические беседы, - спикер МВД Шевченко

и все это в 1 день, что происходит вообще?
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Щас примут закон о первой ночи- посмотрим как ты потом заговоришь, блюститель законности! Или закон 3-х колосков!
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Сравнил конечно ты неплохо. Геноцид и заботу о идиотах.
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Это предмет. Которым надо разгонять тех, кто во время Всемирной пандемии, шастает по шашлычках, но увы его не используют, все более гуманно.
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вот ты лично сколько готов сидеть без источников дохода фактически под домашним арестом для спасения дураков (зе и прочей властной шоблы)? Штрафы за массовые гулянки и пикники в зонах отдыха Киева составят от 1700 до 3400 грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 6436
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А у нас введен карантин? Нет я без скепсиса. Введен или нет?
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На бумаге, да. Поэтому я и говорю про дубину. Иначе нн понимают.
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Де-факто никакого корантина нема. Де-юре не знаю.
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Виталька, как-то уже пытались запретить массовые встречи людей... и к чему это привело? Правильно, к стремительному размножению магазинов Рошен.
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причем здесь про магазины и Рошен ？
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Тобі заважають магазини Рошен? Хочеш шаурмячні повідкривати?
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За то прямо под опорными пунктами ментов - гуляй не хочу.
Не далее прошлой пятницы песни и пляски продолжались до полуночи.
Ночью немного утихли, кто заснул прямо под лавкой, кто побрел домой, только одинокий спивак остался горлать.
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Начинается беспредел. Пикники штрафовать за нарушение правил благоустройства! Тогда тем кто бегает по утрам- за побег, кто собаку выгуливает- за скотоложство, кто сидит дома- за тунеядство, кто ходит по улицам- за бродяжничество!
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Пробежки по утрам не являются нарушением карантинных мер, если это, конечно не массовые "веселые старты", а одиночные пробежки.
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Предлагайте свои варианты, как еще рабов можно прижать к ногтю!
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меня особенно "умиляют" яжематери и отцыхерои с детьми...
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Не мешайте работать естественному отбору.
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не поймешь этих идиотов - ноют про отсутствие порядка, а когда его наводят, ноют про то что их права нарушают.
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Мабуть Кличко бажає,щоб горіли шини в Київі.
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"выписывать штрафы от 1700 до 3400 гривен за нарушение правил благоустройства Источник: https://censor.net.ua/n3185686" - а пир чём тут ЭТИ штрафы к "благоустройству !?
Бюджет пополняют !?
И что значит "массовые гулянки и пикники на природе Источник: https://censor.net.ua/n3185686" !?
Если "гулянка" или "пикник" в составе своей семьи - то в чём проблема !? Чем это отличается от пребывание этих же людей в одной жил.площади !? Наоборот - люди на свежем воздухе - это даже безопасней и полезней !
Я думаю пора привлекать в уголовной ответственности должностных лиц за злоупотребление властью и превышение должностных полномочий !!!
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Так нет. Ничего пробного. Почему тогда по улицам нельзя ходить? Почему в странах, поражённых вирусом,строжайше запрещены всевозможные тусовки и даже выходы на улицу без необходимости? Это не просто прихоть клычко. Это необходимость,которая пришла к нам от опыта других стран. У нас есть время остановить пандемию, и это просто тупо им не воспользоваться
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"Почему тогда по улицам нельзя ходить" - не путай холодное с горячим !
Улица - это концентрация прохожих.
А пикник на природе - это удаление от людей на природе ! Где свежий воздух и нет концентрации бактерий из-за движения воздуха !
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Тем более, что ВОЗ официально обьявило, что бацила не несёт угрозы на открытом воздухе и не передется по нему !!!
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Катание на транспорте от 10 человек до 50% посадочных место - это норма. а пикник семьи на природе - это нарушение ?!
Премия дарвина вам !
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То ли ещё будет на Пасху.
Сейчас все массово понесутся пасочки святить и иконы облизывать, чтоб 'не заболеть' коронавирусрм.
В Одессе тоже , улицы опустели, но в хорошую погоду все на море выбираются, дети бегают, играют и кроме того несут функцию передатчиков вируса от одной семьи к другой.
Неверие в карантин и вообще медицинский негилизм в условиях пандемии просто опасен.
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Масові гулянки - це більше 10 рил. Пікніки - це ловитимуть ідіотів в парках. Справжніх туристів та шанувальників природи це не зачіпає.
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Смешные штрафы. Пикникующая компания по 200-500 грн скинется и продолжит себе гулять, гогоча на власть.
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Цікаво, що про природний відбір будуть казати ті, хто вийдуть після карантину на вулицю і все ж захворіють на короновірус? Бо лікарі поки що прогнозують, що вірус буде інфікувати принаймні до 2022р. Які штрафи ще навигадують за цей час? Може просто забезпечувати санітарні умови? Кульочки, що вітер ганяє, сміття і пил прибирати?
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О, почалося. Любители набивать брюхо на прЫроде негодуют. Так вам всем и надо
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1700 - 1 бутылка пива, 3400 - 2?
Кто и как устанавливает вилку? Или один просто гуляет, а второй сильно гуляет? Или проезд на красный свет - штраф "от" и "до"... Один ехал на красный, второй на чуть чуть розоватый? Дебилы....
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А что не так? Ну плевать на себя скоту, котрый на пивасик гоп компаниями собираля по всем спальным районам страны, на выходный. Почему из-за них должны продливать карантин для остальных людей? Вот пусть платят штрафы, деньги можно направить на борьбу с короновирусом.
Только, что за штраф такой 3400 грн, за то, что человек хрена клал на всех жителей страны, надо как в европке, пару к евро.

И давай-те не вспоминать сейчас про оленей, которых зеля завез без обсервации, решение тупейшее, но к сожалению принято 73% населения
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по каким законами выкинул бумажку и нах послал Штрафи за масові гулянки і пікніки в зонах відпочинку Києва становитимуть від 1700 до 3400 грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 1877
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никак до дебилов не доходит: на открытом воздухе шансы заразиться - МИНИМАЛЬНЫ!
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