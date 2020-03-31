 Штрафи за масові гулянки і пікніки в зонах відпочинку Києва становитимуть від 1700 до 3400 грн, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконфренції.

Він зазначив, що стосовно тих, хто влаштовує масові гулянки і пікніки в парках і зонах відпочинку, протоколи має складати поліція.

"Зараз вже підключаються і комунальні служби, працівники благоустрою, муніципальна стража і інші служби. Вони будуть складати протоколи і виписувати штрафи від 1700 до 3400 гривень за порушення правил благоустрою. Тим, кому не дійшло, що в місті введені обмеження", - додав Кличко.

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Нагадаємо, раніше мер Києва заявив, що за перше порушення карантину, самоізоляції чи обсервації будуть штрафувати на 17 тис. гривень, за друге - 34 000 гривень, за третє - кримінальна відповідальність.