 Штрафи за масові гулянки і пікніки в зонах відпочинку Києва становитимуть від 1700 до 3400 грн, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконфренції.
Він зазначив, що стосовно тих, хто влаштовує масові гулянки і пікніки в парках і зонах відпочинку, протоколи має складати поліція.
"Зараз вже підключаються і комунальні служби, працівники благоустрою, муніципальна стража і інші служби. Вони будуть складати протоколи і виписувати штрафи від 1700 до 3400 гривень за порушення правил благоустрою. Тим, кому не дійшло, що в місті введені обмеження", - додав Кличко.
Нагадаємо, раніше мер Києва заявив, що за перше порушення карантину, самоізоляції чи обсервації будуть штрафувати на 17 тис. гривень, за друге - 34 000 гривень, за третє - кримінальна відповідальність.
***хокку (почти)
гуляли мы с собакой в сквере
везде двуногих есть следы
здесь ели пили и не только
аж неудобно перед псом
Тому розтрумачую за формулою 2+2=4:
1. Як мешканець центрального району Києва, я ловлю кайф від того що певний контингент з околиць не тусується на вулицях.
2. Зомбоящик - зло.
Сідай, трійка з мінусом.
Кличко: Нарушителям правил карантина грозит штраф от 17 до 34 тыс., а особо непонятливым - тюрьма
Штрафов за отсутствие масок и пикники во время карантина нет. С людьми проводят профилактические беседы, - спикер МВД Шевченко
и все это в 1 день, что происходит вообще?
Не далее прошлой пятницы песни и пляски продолжались до полуночи.
Ночью немного утихли, кто заснул прямо под лавкой, кто побрел домой, только одинокий спивак остался горлать.
а ты, боксер отбитый, иди нахер
Бюджет пополняют !?
И что значит "массовые гулянки и пикники на природе Источник: https://censor.net.ua/n3185686" !?
Если "гулянка" или "пикник" в составе своей семьи - то в чём проблема !? Чем это отличается от пребывание этих же людей в одной жил.площади !? Наоборот - люди на свежем воздухе - это даже безопасней и полезней !
Я думаю пора привлекать в уголовной ответственности должностных лиц за злоупотребление властью и превышение должностных полномочий !!!
Улица - это концентрация прохожих.
А пикник на природе - это удаление от людей на природе ! Где свежий воздух и нет концентрации бактерий из-за движения воздуха !
Премия дарвина вам !
Сейчас все массово понесутся пасочки святить и иконы облизывать, чтоб 'не заболеть' коронавирусрм.
В Одессе тоже , улицы опустели, но в хорошую погоду все на море выбираются, дети бегают, играют и кроме того несут функцию передатчиков вируса от одной семьи к другой.
Неверие в карантин и вообще медицинский негилизм в условиях пандемии просто опасен.
Кто и как устанавливает вилку? Или один просто гуляет, а второй сильно гуляет? Или проезд на красный свет - штраф "от" и "до"... Один ехал на красный, второй на чуть чуть розоватый? Дебилы....
Только, что за штраф такой 3400 грн, за то, что человек хрена клал на всех жителей страны, надо как в европке, пару к евро.
И давай-те не вспоминать сейчас про оленей, которых зеля завез без обсервации, решение тупейшее, но к сожалению принято 73% населения