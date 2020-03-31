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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 У Польщі коронавірусом інфіковано понад 2 тисячі осіб, померла - 31

Міністерство охорони здоров'я Польщі повідомило про 77 нових випадків зараження коронавірусом. Всього в країні інфіковано 2132 людини, 31 з них померла.

Про це повідомляє "Польське радіо", передає Цензор.НЕТ.

За даними міністерства, в зв'язку з епідемією коронавірусу були госпіталізовані 1 900 осіб. Понад 106 тисяч осіб перебувають на карантині, ще понад 163 тисяч людей були відправлені на карантин після повернення до Польщі. Понад 52 тисячі поляків перебувають під епідеміологічним наглядом.

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Заступник глави Адміністрації президента Польщі Павло Муха зазначив, що кількість заражених поки нижче, ніж попередні оцінки.

"Ми намагаємося за можливості загальмувати зростання кількості заражених. Напевно, через два тижні буде легше відповісти, на якому етапі ми перебуваємо", - додав Муха.

Він закликав поляків додержуватись обмежувальних заходів, запроваджених урядом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185684
 
 
 Топ коментарі
 
НУЖНО СРОЧНО НАГЛУХО ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦУ С БАЛАРУСЬЮ, ПОТОМУ ЧТО ТАМ ДАЖЕ НЕТУ КАРАНТИНА.
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В Украине будет не меньше если проверить всех кого сейчас лечат от пневмонии.
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Білорусь нехай робить що хоче, а Україні треба закрити кордон. Статистика при диктаторах це фентезі.
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то шо там - наростає?
Блін, ми - йдемо по шляху поляків після 2014-го... З великим запізненням, і все ж таки...
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Данные от других соседей:

12:01, 31 марта 2020В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса. В общей сложности по состоянию на 31 марта в стране выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом
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НУЖНО СРОЧНО НАГЛУХО ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦУ С БАЛАРУСЬЮ, ПОТОМУ ЧТО ТАМ ДАЖЕ НЕТУ КАРАНТИНА.
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Это Беларусь должна закрыть границу от Украины.
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Білорусь нехай робить що хоче, а Україні треба закрити кордон. Статистика при диктаторах це фентезі.
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Почему ты еще не там? Под-хло идет верным путем,бульбашей слишком много .Х-ло усатое думает ,что оно самое умное в мире.
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Какой там карантин? Они водочку-баньку и в поле. И никакого карантина
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В Украине будет не меньше если проверить всех кого сейчас лечат от пневмонии.
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Ну що ж одне радує, що показники не такі як в Італії. Є надія що серед тих хто приїхав звідтіль не так вже і багато інфікованих.
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Реально інфікованих дуже багато але через нехватку тестів мала кількість підтверджених захворювань. Якщо взяти на круг то, в березні смертність від грипу та пневмоній в половину менше ніж минулого року.
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Смертність, як і в більшості європейських країн 1-1,5 відсотки.
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Тільки що з Бедрьонки. В основному пенсіонери, маски ні на жодній людині не бачу, руки перед входом не дезинфікують, рукавичками мало хто користується. Розумію, що є думка про нольову корисність маски, але ці пенси думають, що вони безсмертні.
Хоча тут, в провінційному прикордонному містечку з Німеччиною, помітив, що люди загартовані побільше, чим ми. На холодному вітрі без шапок, в осінніх курточках, на протягах працюють цілий день.
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Та ще й сплять в зимку з відкритими кватирками.
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Матиматика тут досить проста, якщо вважати що, непротистовані громадяни не мають коронавірусу, а рахувати тільки померлих і тих у кого тест дав позитивний результат. То, смертність буде дуже висока.
Вся хєрня в тому що, абсолютна більшість переносить хвробу безсимптномно і в загальну статистику вони не попадають бо, не тестуються. Говорити про реальну статистику можна тільки при тотальному тестуванні. Але тоді співвідношення одужалих до загиблих доведе що, весь цей шухєр був висмоктаний з, скажімо: з пальця.
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СВпресса - редкая ватная российская помойка. А Питер Кёниг (автор статьи по Вашей первой ссылке) - мутный тип, поющий дифирамбы Ирану вообще и Сулеймани в частности.
Вот выдержка из одного из его опусов
Как долго будем мы принимать тиранический диктат американских правителей? С каждым днем становится все хуже. И, похоже, что «лидеры» западного мира (да, это так!) все больше и больше прогибаются под американскую машину убийств. Ни Европейский союз, ни все главы его государств-членов, ни сионо-англосаксонцы, ни Япония - никто не смеет встать и выкрикнуть «НЕТ! Больше никаких ваших гегемонистских злодеяний!» Но все они склоняются до земли, чтобы угодить криминальной империи, правящей миром по-варварски. Представьте себе: так называемый мировой лидер приглашает вас в чужую страну, чтобы помочь в посредничестве между различными фракциями, вы это предложение принимаете, и когда вы прибываете в аэропорт, он вас убивает. Затем он улыбается и хвастается в полном удовлетворении, что отдал приказ убивать - убивать дистанционно, с использованием беспилотника. Это гораздо хуже, чем внесудебное убийство, потому что против вас никогда не выдвигалось никаких обвинений - кроме лжи.
Именно так и происходит с широко любимым, блестящим и харизматичным иранским генералом Касемом Сулеймани. И это то, что бессовестно отрицают жалкие миньоны Трампа - такие, как госсекретарь Майк Помпео и военный министр Марк Эспер.
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Так, и на каком месте сейчас смерть от коронавируса в Италии среди других причин?
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Только в Польше при горячке любому смертному делают тесты а в Укр депутатам и по блатам.
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Думаю в прошлом году их умерло от короны столько же.
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