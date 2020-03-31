 У Польщі коронавірусом інфіковано понад 2 тисячі осіб, померла - 31

Про це повідомляє "Польське радіо", передає Цензор.НЕТ.
За даними міністерства, в зв'язку з епідемією коронавірусу були госпіталізовані 1 900 осіб. Понад 106 тисяч осіб перебувають на карантині, ще понад 163 тисяч людей були відправлені на карантин після повернення до Польщі. Понад 52 тисячі поляків перебувають під епідеміологічним наглядом.
Заступник глави Адміністрації президента Польщі Павло Муха зазначив, що кількість заражених поки нижче, ніж попередні оцінки.
"Ми намагаємося за можливості загальмувати зростання кількості заражених. Напевно, через два тижні буде легше відповісти, на якому етапі ми перебуваємо", - додав Муха.
Він закликав поляків додержуватись обмежувальних заходів, запроваджених урядом.
Блін, ми - йдемо по шляху поляків після 2014-го... З великим запізненням, і все ж таки...
12:01, 31 марта 2020В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса. В общей сложности по состоянию на 31 марта в стране выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом
Хоча тут, в провінційному прикордонному містечку з Німеччиною, помітив, що люди загартовані побільше, чим ми. На холодному вітрі без шапок, в осінніх курточках, на протягах працюють цілий день.
Вся хєрня в тому що, абсолютна більшість переносить хвробу безсимптномно і в загальну статистику вони не попадають бо, не тестуються. Говорити про реальну статистику можна тільки при тотальному тестуванні. Але тоді співвідношення одужалих до загиблих доведе що, весь цей шухєр був висмоктаний з, скажімо: з пальця.
https://svpressa.ru/world/article/259822/
https://www.ar25.org/article/reakciya-politykiv-na-koronavirus-groteskna-absurdna-y-duzhe-nebezpechna-nimeckyy-profesor
https://www.ar25.org/article/bezposeredno-vid-koronavirusa-v-italiyi-vmerlo-troye-lyudey-polovyna-naselennya-vzhe-maye
https://www.youtube.com/watch?v=mA9v69DpK7s&app=desktop
Вот выдержка из одного из его опусов
Как долго будем мы принимать тиранический диктат американских правителей? С каждым днем становится все хуже. И, похоже, что «лидеры» западного мира (да, это так!) все больше и больше прогибаются под американскую машину убийств. Ни Европейский союз, ни все главы его государств-членов, ни сионо-англосаксонцы, ни Япония - никто не смеет встать и выкрикнуть «НЕТ! Больше никаких ваших гегемонистских злодеяний!» Но все они склоняются до земли, чтобы угодить криминальной империи, правящей миром по-варварски. Представьте себе: так называемый мировой лидер приглашает вас в чужую страну, чтобы помочь в посредничестве между различными фракциями, вы это предложение принимаете, и когда вы прибываете в аэропорт, он вас убивает. Затем он улыбается и хвастается в полном удовлетворении, что отдал приказ убивать - убивать дистанционно, с использованием беспилотника. Это гораздо хуже, чем внесудебное убийство, потому что против вас никогда не выдвигалось никаких обвинений - кроме лжи.
Именно так и происходит с широко любимым, блестящим и харизматичным иранским генералом Касемом Сулеймани. И это то, что бессовестно отрицают жалкие миньоны Трампа - такие, как госсекретарь Майк Помпео и военный министр Марк Эспер.
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_gennaio_10/milano-terapie-intensive-collasso-l-influenza-gia-48-malati-gravi-molte-operazioni-rinviate-c9dc43a6-f5d1-11e7-9b06-fe054c3be5b2.shtml?refresh_ce-cp