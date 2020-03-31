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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 Усі об'єкти для обсервації мають бути повністю готовими і комфортними для людей, - Зеленський

В Україні вже готовий 61 заклад для обсервації українців, які прибувають з-за кордону.

Про це йшлося на щоденній селекторній нараді Президента Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств, залучених до запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Президент звернув увагу на те, що умови на об’єктах для обсервації мають бути комфортними для людей.

"Усі пункти мають бути перевірені, там повинні бути необхідні умови для ізоляції й обов’язково – для комфортного проживання", – наголосив Глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медична система України не витримає, якщо понад 5% населення одночасно захворіють COVID-19, - Зеленський

Усі обєкти для обсервації мають бути повністю готовими і комфортними для людей, - Зеленський 01

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зазначив, що пасажиропотік знизився вдвічі, і черг на кордоні вже немає.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що в умовах карантину зменшилася кількість злочинів та дорожньо-транспортних пригод.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185682
 
 
 Топ коментарі
 
Только бла...бла...бла.....должны. трындеть не мешки ворочать...кто, где когда подготовил? Параллельная Украина в балдах новой власти продолжается.
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ой-вей, не надо ваших майсів.
Вже зараза розповзлася по теренах України, ваші обсєрвації до тухеса
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помиляєтеся, треба казати - мамма рімма))
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Саме чудодійне... - що ЗЕ знає багато гарних лозунгів....
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ой-вей, не надо ваших майсів.
Вже зараза розповзлася по теренах України, ваші обсєрвації до тухеса
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Солдатские брезентовые палатки и буржуйки.Дневальный мед брат в азк
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Таки, да. Другими методами, туристов не остановить.
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Только бла...бла...бла.....должны. трындеть не мешки ворочать...кто, где когда подготовил? Параллельная Украина в балдах новой власти продолжается.
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Все правильно.А люди-это зеля и квартал с ермаками.
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Все объекты для обсервации должны быть полностью готовыми и комфортными для людей, - Зеленский - это тот случай когда слова ни к чему не обязывают. (Собака лает - ветер носит)
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а маски должны были быть без скотских накруток... Все объекты для обсервации должны быть полностью готовыми и комфортными для людей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 166но они оказались несознательные какие-то.... Все объекты для обсервации должны быть полностью готовыми и комфортными для людей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 166
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вот вроде и правильно сказал... да только пандемия уже с декабря прошлого года...
дорога ложечка к обеду...а украденная золотая - всегда!
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Дякуємо, дужже дякуємо, спасітєль чілавєков.
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Это надо было делать сразу, теперь уже поздно, теперь целуй каждого приехавшего лично, природа сама решит, стоит такому идиоту жить или нет.
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Ты ж Кончезаспу обещал Володя!
Из всего обещанного,...вернул только заробитчан.
И гЫде твои анализы с стадиона?
Твои зЭленыЙе шота совсем приуныли!
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Сонце должно вставати на сході. Всім ясно? Я провірю!
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"должны быть" ))))))
капитан очевидность ))) или клоун???
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Та бестолку эти "объекты для обсервации" после того, как "под личное обязательство" заспутили в страну десятки тысяч, половина из которых - конченые долба%бы, которые и не думают себя в чем-либо ограничивать.
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А за чей счёт эта забота о людях? Обойдётся этот банкет в копеечку, а в бюджете дыра и нарастать будет
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Ну от евакуйованих поселилил в готель Козацький (3+ зірки), в самому центрі міста. Не в общагу задрипану. А їм не подобається... Ол-інклюзів їм подавай, чи шо?
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Шо-то соя после вчерашнего голосования по земле какая-то инертная при слове "Зеленский". Поддайте парку. Или кураторы не велят?
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Зима должна быть снежной, а лето - солнечным. Кто не согласен - тот порохобот.
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Есть больница в Хусте. Там говорят очень комфортно
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Должен спутница Ермак и мановением руки вылечить всех нуждающейся. А еще должны быть накормлены все люди одной буханкой хлеба.
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как в вип палатах??
как небыл президентом
так и не стал....
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Клоун, мародёр и шепелявый пивец уделали лохов
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ЗЕпредатель ,землю продал, а сейчас можно заняться болтовней о борьбе с коронавирусом ? Не стесняйся привлекать своих новых дружбанов Порошенко и шавку Вакарчука !
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И обязательно должна продаваться шаурма, и пианино стоять!!!
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Предложение Зеленского о размещении карантинных больных в гостиницах - это банальная попытка спасти приватный бизнес в кризисный период за счет государства. Мы государство бедное, потому деньги нужно беречь. Есть масса принадлежащих государству объектов которые можно использовать для этого и бесплатно. Например - здания монастырей на территории Киева. В одном монастыре Киево-Печреской лавры можно легко и удобно (там отдельные кельи, разместить около 600 человек. Они все равно стоят полупустые. Кроме того уход за больными, помощь страждущим - это и есть социальная функция церкви. На всякий случай. В качестве аргумента можно напомнить руководству КПЛ разъезжающих на "Мерседесах" с охраной, о долге за коммунальные услуги в 112 млн. гривен накопившемся за последние 6 лет (это БЕЗ пени).
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