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 Ухвалений Радою антикризовий законопроєкт призведе до втрати місцевими бюджетами 12,4 млрд грн, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що ухвалений Верховною Радою "антикризовий" закон (№3275) призведе до втрати місцевими бюджетами 12,4 млрд грн, з яких Київ втратить 1,6 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"По суті, це грабіж місцевих бюджетів. Попри позицію президента і прем'єра, яку вони задекларували на зустрічі з мерами, депутати не прислухалися до місцевих громад і прийняли законопроєкт, в якому передбачили несправедливі умови для бізнесу і забезпечили великому бізнесу надприбутки", - зазначив Кличко .

За його словами, у зв'язку з запровадженими змінами до податкового законодавства місцеві бюджети втратять як мінімум 12,4 млрд грн.

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"Тільки втрати бюджету столиці в умовах боротьби з коронавірусом становитимуть близько 1,6 млрд грн", - додав Кличко.

Він підкреслив, що така ситуація призведе до того, що у громад не буде коштів для зарплат медикам, вчителям, соцпрацівникам і співробітникам транспорту.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада України внесла зміни до деяких законодавчих актів, спрямовані на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Ухвалений закон (законопроєкт №3275) вносить зміни до Податкового, Митного і Цивільного кодексів, Кодексів законів про працю, про адміністративні правопорушення, до законів "Про зайнятість населення", "Про банки і банківську діяльність", "Про державне регулювання виробництва і обсягу спирту етилового, коньячного і плодового " тощо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185681
 
 
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Отлично.За все в жизни надо платить.Народ по полной заплатит за своего презика.
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Зе-крысы сейчас начнут в Оман выводить лярды прикрываясь сезонным гриппом не зря этот ***** туда втихаря летал!
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Ну, меньше стекляных мостов в никуда построят.
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Ухвалений Радою антикризовий законопроєкт призведе до втрати місцевими бюджетами 12,4 млрд грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 8976 в никуда, это как? На велике например очень удобно на Подол и быстро добираться Ухвалений Радою антикризовий законопроєкт призведе до втрати місцевими бюджетами 12,4 млрд грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 8976
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Геня -сепаратист сортиры строит по 20 млн за штуку.Извращенец.
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Ну а как вы хотели, тут два печальных фактора:
1) большой бизнес депутатам плотит,
2) избиратели на местах не понимают, шо надо путём нанесения телесных повреждений средней тяжести объяснять своему депутату в регионе, шо он не туда распределил средства
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Все идет по плану. Катимся в пропасть ударными темпами. Ну ничего - видимо, только так здешний народец можно привести в чувство...
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Ото нехер было мусоропроводы заваривать.
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