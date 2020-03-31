 Ухвалений Радою антикризовий законопроєкт призведе до втрати місцевими бюджетами 12,4 млрд грн, - Кличко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"По суті, це грабіж місцевих бюджетів. Попри позицію президента і прем'єра, яку вони задекларували на зустрічі з мерами, депутати не прислухалися до місцевих громад і прийняли законопроєкт, в якому передбачили несправедливі умови для бізнесу і забезпечили великому бізнесу надприбутки", - зазначив Кличко .

За його словами, у зв'язку з запровадженими змінами до податкового законодавства місцеві бюджети втратять як мінімум 12,4 млрд грн.

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"Тільки втрати бюджету столиці в умовах боротьби з коронавірусом становитимуть близько 1,6 млрд грн", - додав Кличко.

Він підкреслив, що така ситуація призведе до того, що у громад не буде коштів для зарплат медикам, вчителям, соцпрацівникам і співробітникам транспорту.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада України внесла зміни до деяких законодавчих актів, спрямовані на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Ухвалений закон (законопроєкт №3275) вносить зміни до Податкового, Митного і Цивільного кодексів, Кодексів законів про працю, про адміністративні правопорушення, до законів "Про зайнятість населення", "Про банки і банківську діяльність", "Про державне регулювання виробництва і обсягу спирту етилового, коньячного і плодового " тощо.