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 У Львові експрес-тести виявили коронавірус у двох водіїв

Два нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію у Львові зафіксували під час проведення експрес-тестів. Результати надіслано в лабораторію для підтвердження.

Про це повідомили у Львівській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що обидва випадки захворювання було виявлено у водіїв громадського транспорту. Результати надіслано в лабораторію для проведення ПЛР діагностики.

"Сьогодні станом на 12 годину ми отримали позитивний експрес-тест у наших двох водіїв АТП-1. Ми їх всіх скеровуємо на ПЛР-тестування, бо тоді вже буде 100-відсотковий результат. Люди повністю ізольовані, транспорт йде на повторну дезінфекцію" , - повідомив мер Львова Андрій Садовий.

При цьому мер Львова впевнений, що після проведення тестування кількість випадків захворювання зростатиме.

"Я переконаний, що якщо ми надалі будемо тестувати людей, то кількість інфікованих буде зростати. Часто молоді люди хворобу можуть переносити легко, але біда в тому, що якщо вони інфікують людей старшого віку чи людей, які мають хронічні захворювання, тут вже потрібне інше лікування", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185679
 
 
 Топ коментарі
 
ну это считай уже полгорода потенциально заражены. Теперь уже не нужды в тестах, если чихаешь и ощущаешь себя плохо - сразу исходи из того, что у тебя корона. Сразу самоизоляция и отслеживание самочувствия. Звонок на горячую линию и т.д.
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А тому, ідіоте, що від кору є вакцина і ліки! А від цієї зарази ні вакцини ні ліків НЕМА! І перестань вже тут волати придурку, що то все жарт. Ніякий то не жарт, бо від нього вмирають тисячами на добу. І, до речі, це на до дачу до смертей з інших причин - серцевих. онко і т.д.
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ну это считай уже полгорода потенциально заражены. Теперь уже не нужды в тестах, если чихаешь и ощущаешь себя плохо - сразу исходи из того, что у тебя корона. Сразу самоизоляция и отслеживание самочувствия. Звонок на горячую линию и т.д.
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Конечно корона, из-за небывалых карантинных мер другие менее цепкие орви просто перестали распространяться.
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При короне не чихают... При короне сухой кашель... И без соплей...
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Оце дійсно кепська новина: уявляєте, яку кількість пасажирів могли заразити ці два водія?. Хоча вони, скоріш за все, самі заразилися на маршруті.
Висновок: тетсування людей, що задіяні в сфері обслуговування, треба проводити повсякчасно.
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А триппера у них не обнаружили ?

Люди, вы с ума сошли. Вирус кори в десять раз более заразен эта макарона. Почему вы не вводили ЧС, не закрывали границы и метро все предыдущие годы ?
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А тому, ідіоте, що від кору є вакцина і ліки! А від цієї зарази ні вакцини ні ліків НЕМА! І перестань вже тут волати придурку, що то все жарт. Ніякий то не жарт, бо від нього вмирають тисячами на добу. І, до речі, це на до дачу до смертей з інших причин - серцевих. онко і т.д.
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В нас є вакцини від тубіку і шо? Там статистика страшна, тільки усі мовчать.
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для не совсем сообразительных и для тех кто до сих пор недооценивает опасность коронавируса и считает его "обычным гриппом" привожу как аргумент слова доктора работающего в испанской больнице :

".... от гриппа в среднем в день в Испании умирает 5 человек, а от коронавируса в последние дни в Испании умирало 700-800 чел. в день."


понимаешь ?
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Понимаю. В Испании умирают, в северной Италии умирают. В южной Италии практически не умирают, равно как в Германии и в Швейцарии.
Вы бы выключили телевизор. За точными данными нужно ходить не туда, а в службу внешней разведки.
Какой-то доктор кому-то что-то сказал. Фамилия у него есть ? Ссылка на источник у вас есть ?
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Щаз водители начнут массово увольняться, а они думали возить по 50-80 человек в маршрутке это все шуточки
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А чого андрійко доля не розкриває "надсекретну" інформацію -на яких саме маршрутах їздили ці водії? У Львові експрес-тести виявили коронавірус у двох водіїв - Цензор.НЕТ 2402
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