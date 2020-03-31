 У Львові експрес-тести виявили коронавірус у двох водіїв

Про це повідомили у Львівській міській раді, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що обидва випадки захворювання було виявлено у водіїв громадського транспорту. Результати надіслано в лабораторію для проведення ПЛР діагностики.
"Сьогодні станом на 12 годину ми отримали позитивний експрес-тест у наших двох водіїв АТП-1. Ми їх всіх скеровуємо на ПЛР-тестування, бо тоді вже буде 100-відсотковий результат. Люди повністю ізольовані, транспорт йде на повторну дезінфекцію" , - повідомив мер Львова Андрій Садовий.
При цьому мер Львова впевнений, що після проведення тестування кількість випадків захворювання зростатиме.
"Я переконаний, що якщо ми надалі будемо тестувати людей, то кількість інфікованих буде зростати. Часто молоді люди хворобу можуть переносити легко, але біда в тому, що якщо вони інфікують людей старшого віку чи людей, які мають хронічні захворювання, тут вже потрібне інше лікування", - сказав він.
Висновок: тетсування людей, що задіяні в сфері обслуговування, треба проводити повсякчасно.
Люди, вы с ума сошли. Вирус кори в десять раз более заразен эта макарона. Почему вы не вводили ЧС, не закрывали границы и метро все предыдущие годы ?
".... от гриппа в среднем в день в Испании умирает 5 человек, а от коронавируса в последние дни в Испании умирало 700-800 чел. в день."
понимаешь ?
Вы бы выключили телевизор. За точными данными нужно ходить не туда, а в службу внешней разведки.
Какой-то доктор кому-то что-то сказал. Фамилия у него есть ? Ссылка на источник у вас есть ?