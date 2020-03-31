 Глава ОП Єрмак сьогодні проведе онлайн-брифінг

Брифінг розпочнеться о 15:00 і триватиме 40 хвилин, його трансляція буде на сторінці ОП, передає Цензор.НЕТ.
Журналістам пропонують ставити запитання Єрмаку в коментарях до анонсу брифінгу на сторінці ОПУ у Facebook. Питання мають бути поставлені у форматі "назва ЗМІ, питання", на їхню реєстрацію відвели дві години.
"Онлайн-брифінг відбуватиметься максимально відкрито і прозоро. Всі питання, на які відповідатиме керівник Офісу Президента, будуть транслюватися на екрані під час брифінгу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
сегодня проведет онлайн-мастер класс"Торговля должностями и национальными интересами""
Особо отличившихся приглашают в Оман-у
Зелоха, де відсторонення від роботи цього гобліна на час розслідування??? І де ініціатива самого розслідування?
Ермак потребовал чтобы СБУ возбудило уголовное дело против Лероса. Представляем как ржало СБУ. Но дело возбудило по ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Глухарь полный.
Ермак подал жалобу в ГБР. Бумаги Лероса - в НАБУ. Назревает схватка внутри властных структур Зеленского. Ермак в истерике. Сегодня уже доложил Зеленскому, что за ним следят.
То. что публикуется сейчас под видом "пленок Лероса" - это всего лишь небольшая часть материалов и данных полученных оперативными действиями СБУ в результате еще первого громкого коррупционного скандала, который власть Зеленского замолчала и постаралась укрыть от общества. О чем мы сообщали 2019-10-28 "Зеленый-презеленый, наш Уотергейт. Часть первая."
"... в руки СБУ попало все возможные носители информации которые некоторые дураки носят с собой и используют для записи разговоров с другими дураками. "
Депутат Лерос собрал все документы, видеозаписи, написал заявление и передал их в НАБУ.
Соратнику Баканова ...
Зеленский срочно потребовал к себе Баканова. Баканов ушел прямо с оперативного совещания в СБУ. Причины вызова нам неизвестны.
а судить надо Лероса или Ермака?
Мы все видели. И все отмазки уже не помогут
Но это вряд ли. Уж слишком серьезный скандал, который обрушит не только рейтинг Зеленского, но и поставит под вопрос его легитимность как Президента.
Ведь факт того, что одно из самых близких к Зеленскому лиц «барыжил» должностями чуть ли не с момента инаугурации заставляет задуматься о том…
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