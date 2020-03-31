EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  7131  122
Все про:Єрмак Андрій (189) Офіс Президента (292)

 Глава ОП Єрмак сьогодні проведе онлайн-брифінг

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак у вівторок, 31 березня проведе онлайн-брифінг.

Брифінг розпочнеться о 15:00 і триватиме 40 хвилин, його трансляція буде на сторінці ОП, передає Цензор.НЕТ.

Журналістам пропонують ставити запитання Єрмаку в коментарях до анонсу брифінгу на сторінці ОПУ у Facebook. Питання мають бути поставлені у форматі "назва ЗМІ, питання", на їхню реєстрацію відвели дві години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ направила в ДБР рапорт про вчинення Леросом злочину, - адвокат Найєм

"Онлайн-брифінг відбуватиметься максимально відкрито і прозоро. Всі питання, на які відповідатиме керівник Офісу Президента, будуть транслюватися на екрані під час брифінгу", - йдеться в повідомленні.

Глава ОП Єрмак сьогодні проведе онлайн-брифінг 01

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185678
 
 
 Топ коментарі
 
Только увидел фамилию Ермак прочитал глава ОПГ
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Пусть поделится секретом воскрешения его братца,что погиб на донбассе. И как ему даже после смерти удается заниматься коррупцией в Украине.
 показати весь коментар
 
 
Рівень країни Зімбвабве і Гондурасу! Яка нахер може бути Європа! гнида в Європі вже сиділа, а він прес-конференцію буде проводити! Значить Зеленський в долі! Свинарчук номер два!!!
 показати весь коментар
 
 
мендель-швондер подготовила продажных журношлюх.
 показати весь коментар
 
 
самый конченый обманщик зелупа во всей истории захотелось на самолётих покататся ****** отбросил нас на много лет ****** а мог бы закрутить процесы но кадры рещают всё ********
 показати весь коментар
 
 
Главарь ОПГ Ермак-Мудаки

сегодня проведет онлайн-мастер класс"Торговля должностями и национальными интересами""
Особо отличившихся приглашают в Оман-у
 показати весь коментар
 
 
У мене запитання одне, але не до цього бовдура кацапського , а до Зелоха!!
Зелоха, де відсторонення від роботи цього гобліна на час розслідування??? І де ініціатива самого розслідування?
 показати весь коментар
 
 
Хроника одного Президента ...

Ермак потребовал чтобы СБУ возбудило уголовное дело против Лероса. Представляем как ржало СБУ. Но дело возбудило по ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Глухарь полный.

Ермак подал жалобу в ГБР. Бумаги Лероса - в НАБУ. Назревает схватка внутри властных структур Зеленского. Ермак в истерике. Сегодня уже доложил Зеленскому, что за ним следят.

То. что публикуется сейчас под видом "пленок Лероса" - это всего лишь небольшая часть материалов и данных полученных оперативными действиями СБУ в результате еще первого громкого коррупционного скандала, который власть Зеленского замолчала и постаралась укрыть от общества. О чем мы сообщали 2019-10-28 "Зеленый-презеленый, наш Уотергейт. Часть первая."
"... в руки СБУ попало все возможные носители информации которые некоторые дураки носят с собой и используют для записи разговоров с другими дураками. "
Депутат Лерос собрал все документы, видеозаписи, написал заявление и передал их в НАБУ.
Соратнику Баканова ...

Зеленский срочно потребовал к себе Баканова. Баканов ушел прямо с оперативного совещания в СБУ. Причины вызова нам неизвестны.
 показати весь коментар
 
 
Блин мельком глянул; Глава ОП Ермак сегодня проведет ? Хотелось прочитать в СБУ под следствием !!! Ан нет єтот сепар коррупционер будет гавно кацапское в уши лить журналюгам !!! Я надеюсь у него спросят по чем нынче должности ? Баба Юля интересовалась по чем президентская Глава ОП Єрмак сьогодні проведе онлайн-брифінг - Цензор.НЕТ 9333
 показати весь коментар
 
 
Агент ФСБ - Ермак, будет лапшу вешать Зебидлу
 показати весь коментар
 
 
Пророссийскй коррупционер будет втюхивать зе-избирателям, что он няшка.
 показати весь коментар
 
 
скажите, а брат Ермака приходится Ермаку братом ?

а судить надо Лероса или Ермака? Глава ОП Єрмак сьогодні проведе онлайн-брифінг - Цензор.НЕТ 6084
 показати весь коментар
 
 
Оно скажет - не верь глазам своим. Но я как-то больше склонен верить глазам своим.
Мы все видели. И все отмазки уже не помогут
 показати весь коментар
 
 
Алло, это брат Ермака? А почем должность президента?
 показати весь коментар
 
 
Зеленский, похоже решил, что шум от принятия «земельных законов» заставит всех забыть о скандале с братьями Ермаками.
Но это вряд ли. Уж слишком серьезный скандал, который обрушит не только рейтинг Зеленского, но и поставит под вопрос его легитимность как Президента.
Ведь факт того, что одно из самых близких к Зеленскому лиц «барыжил» должностями чуть ли не с момента инаугурации заставляет задуматься о том…
https://ord-ua.com/
 показати весь коментар
 
Будет по-сталински- откажется от папашки масковскаго и брательника воскресшего из мертвых
 показати весь коментар
 
А где хоть одна зе-мразь в этой теме? Глава ОП Єрмак сьогодні проведе онлайн-брифінг - Цензор.НЕТ 805
 показати весь коментар
 
Чи не перець! Ще буде давати прес-конференцію. Йди за своїм корифаном Сівохо. Бери свого покійного брата і в окопи. Тільки потрібно їх закувати, щоб не втекли до своїх. Зброю не давати. Використовувати на "живця".!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору