 П'яний водій збив на смерть жінку на пішохідному переході в Чернівцях, втік з місця ДТП і спалив свою машину. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції Чернівецькій області.

Смертельна автопригода сталася сьогодні приблизно о 7 годині ранку на вулиці Галицький Шлях. Так, водій легковика наїхав на жінку 1992 року народження, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Від травм постраждала померла на місці аварії. Після вчинення цієї ДТП водій втік з місця пригоди.

Як пізніше встановили правоохоронці, порушник поїхав у бік вулиці Заводської.

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"Для ефективнішого реагування, через радіоефір інспектори продублювали всю отриману інформацію та вже за декілька хвилин в радіоефірі прозвучала інформація, що на одній з вулиць горить автомобіль. На місці вже працювала бригада ДСНС", – повідомили у пресслужбі патрульної поліції.



Як зауважили у відомстві, очевидці повідомили, що водій Daewoo Lanos сам підпалив своє авто.

Також у поліції додали, що після того, як правоохоронці вирушили на місце події та опитали очевидців, вдалося встановити особу водія та його місце проживання.

"Спільно з працівниками слідчо-оперативної групи Садгірського відділу поліції прийнято рішення згідно з п.2 ч. 1 ст.38 Закону України "Про Національну поліцію" проникнути до житла, де і затримали громадянина", – повідомила прес-служба.

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Як зазначили в поліції, у водія наявні ознаки алкогольного сп’яніння. Окрім того, співробітники патрульної поліції з’ясували, що перед вчиненням смертельної аварії водій Daewoo Lanos допустив зіткнення ще з одним автомобілем на вулиці Хотинській. Після цієї ДТП водій втік з місця пригоди у бік вулиці Галицький Шлях, де й сталася ДТП із смертельним наслідком.







