 Кличко: Порушникам правил карантину загрожує штраф від 17 до 34 тис., а особливо нетямущим - в'язниця

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Мер міста зазначив, що особливо нетямущим загрожує кримінальна відповідальність.
"Відповідальність за порушення режиму карантину, самоізоляції або обсервації буде таким. Перше порушення - штраф 17 000 гривень. Друге порушення 34 000 гривень. Тим, хто зовсім не розуміють і порушують правила втретє, - кримінальна відповідальність", - заявив Кличко.
Ты предъявил пулю. Я поинтересовался материалом, не из говна ли. Потому что очень часто на диванах льют пули из говна. Не?
Эльдорадо здесь и сейчас...
Когда и внукам останется....
Когда день на дежурстве - семью 5 лет кормит....
а где ты мусоров видело в Украине??
дитя
иди учи уроки
карантин не каникулы
и пусть тебе мамка или папка жопу вытирает
а то гамно на вентилятор летит
то нужно 170000
а повторно 500000
и будут сидеть дома или где скажут
шо слива в жопе
На сайте КГГА выложен полный список ограничительных мер, который заканчивается сегодня, кстати. Касается предприятий, учреждений и их руководителей.
Каких либо ограничений относительно обычных граждан я там не нашел. (обязательное наличие маски, ограничение выходов наружу...)
fixed
Ты это про граждан или юр лица?
Знаешь, есть такие слова - Конституция, законы....