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 Кличко: Порушникам правил карантину загрожує штраф від 17 до 34 тис., а особливо нетямущим - в'язниця

Порушникам правил карантину в Києві загрожує штраф у 17 тис. гривень, за повторне порушення - 34 тис. гривень, а за третє - кримінальна відповідальність.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Мер міста зазначив, що особливо нетямущим загрожує кримінальна відповідальність.

"Відповідальність за порушення режиму карантину, самоізоляції або обсервації буде таким. Перше порушення - штраф 17 000 гривень. Друге порушення 34 000 гривень. Тим, хто зовсім не розуміють і порушують правила втретє, - кримінальна відповідальність", - заявив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафів за відсутність масок і пікніки під час карантину немає. З людьми проводять профілактичні бесіди, - речник МВС Шевченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185675
 
   
 Топ коментарі
 
а тем кто пускает зараженных в страну какой штраф?
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А какое наказание предусмотрено на этом свете для тех, кто ввёл карантин, от которого людям в 100 раз больше вреда, чем пользы? Кличко: Порушникам правил карантину загрожує штраф від 17 до 34 тис., а особливо нетямущим - в'язниця - Цензор.НЕТ 3487
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а тем кто пускает зараженных в страну какой штраф?
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я спокоен. Я просто спокойно спросил, не нарушая ничьего покоя. Шо вы все такие дерганные, беспокойные?
Ты предъявил пулю. Я поинтересовался материалом, не из говна ли. Потому что очень часто на диванах льют пули из говна. Не?
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_Тю, да успокойся. Фот из сети, понял, комиссар? Кличко: Порушникам правил карантину загрожує штраф від 17 до 34 тис., а особливо нетямущим - в'язниця - Цензор.НЕТ 364 Правой кнопой на картинке и пункт меню "Информация об изображении". Идёшь на сайт и читаешь: там тебе и материал и пр. сведения. Это несложно, даже ты справишься.
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та я спокоен... с чего ты взял, шо я неспокоен???
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тайопть, я ж те говорю, я спокоен... ты шо, нянькой служишь, ходишь, успокаиваешь? Пуля из чего, а?
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За четвертое нарушение- расстрел. История ничему не учит, опять то же делают. Как тогда все забрали у людей под благовидным предлогом, так и сейчас разоряют миллионы людей
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для мусоров золотое время...
Эльдорадо здесь и сейчас...
Когда и внукам останется.... Кличко: Нарушителям правил карантина грозит штраф от 17 до 34 тыс., а особо непонятливым - тюрьма - Цензор.НЕТ 9866
Когда день на дежурстве - семью 5 лет кормит....
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фраер
а где ты мусоров видело в Украине??
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х..ево с аргументами???
дитя
иди учи уроки
карантин не каникулы
и пусть тебе мамка или папка жопу вытирает
а то гамно на вентилятор летит
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ну судя по барделям, тут-то бістро порядок наведут!!!)))
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судя по той кобыле шо махала бабками возле козацкого
то нужно 170000
а повторно 500000
и будут сидеть дома или где скажут
шо слива в жопе
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Цензор нет специально для таких умных как вы,написал статью про италию. Советую прочитать ее! Не охота чтобы и у нас начинались голодные бунты. Страшнее вируса голод,а он подбирается все ближе и ближе!
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Цензор про голодные бунты в Киталии? А ты не брешешь?
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А какое наказание предусмотрено на этом свете для тех, кто ввёл карантин, от которого людям в 100 раз больше вреда, чем пользы?
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Ознакомиться бы с правилами карантина в Киеве было бы желательно, для начала.
На сайте КГГА выложен полный список ограничительных мер, который заканчивается сегодня, кстати. Касается предприятий, учреждений и их руководителей.
Каких либо ограничений относительно обычных граждан я там не нашел. (обязательное наличие маски, ограничение выходов наружу...)
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Кличко: Нарушителям правил карантина грозит штраф от 17 до 34 тыс., а особо непонятливым - лично п*зды дам.

fixed
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Ну, итальянские мэры, похоже, уже готовы.
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Стукнутый!
Ты это про граждан или юр лица?
Знаешь, есть такие слова - Конституция, законы....
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Ну что пора прыгать в омут с головой, мы виноваты по жизни итак закроют
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Преувеличил,но проблема там явная. И это только говорили про сицилию и юг страны,где много людей работает в теневой экономике. Но принцип соблюдается голод не тетка и там уже не до человечности.
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Цензор писал ,что даже продуктовые магазины в эти регионах взяты под охрану!
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