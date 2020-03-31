 Людей із запаленням легень у Києві почали тестувати на коронавірус, - Кличко

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми почали тестування всіх пацієнтів з діагнозом "запалення легень", бо в багатьох випадках ускладненням перенесеного захворювання є саме ураження легень", - сказав Кличко під час онлайн-брифінгу у вівторок.

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