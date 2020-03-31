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 Людей із запаленням легень у Києві почали тестувати на коронавірус, - Кличко

У Києві проводиться тестування на коронавірус людей з діагнозом "запалення легень".

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми почали тестування всіх пацієнтів з діагнозом "запалення легень", бо в багатьох випадках ускладненням перенесеного захворювання є саме ураження легень", - сказав Кличко під час онлайн-брифінгу у вівторок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві виявили 5 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 107 випадків, - Кличко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185673
 
   
 Топ коментарі
 
Как оперативнр сработали! Медаль каждому. !
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Это что - шутка?! Все больные пневмонией должны быть проверены. Что за страна?
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ну,значит статистика умерших уверенно попрет вверх....
а вот статистика заразившихся и выздоровевших-нет.
впрочем,на процесс излечения это никак не повлияет Людей с воспалением легких в Киеве начали тестировать на коронавирус, - Кличко - Цензор.НЕТ 5115
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Только в Киеве, в остальных крупных городах (про села, можно вообще не заикаться) в половине случаев даже не делают экспресс-тесты которые дают только 30% результат
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с января уже мрут у нас от коронавируса. новости ТСН от 20 января посмотрите.
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то уже ушло в небытие...эксгумацией для выяснения никто заниматься не будет
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Как оперативнр сработали! Медаль каждому. !
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Это что - шутка?! Все больные пневмонией должны быть проверены. Что за страна?
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быстро как то, можно было еще с пол года ничего не делать...
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Віталя робить певні успіхи))
Розкажіть йому, будь ласка, що у Європі в осередках захворювання тестували усіх подряд, щоб заздалегідь виявити носіїв та осіб на первинних стадіях захворювання. А потім це робили повторно. Уявляєте, яка кількість тестів була задіяна?
Але про що це я. Нашим чинушам було замало часу, щоб підготуватися: усього два місяці пройшло з моменту, коли Китай оголосив про епідемію.
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Первинні стадії - це ч-з тиждень від початку хвороби?
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Первинна стадія у кожного протікає по-різному. Мається на увазі безсимптомний період.
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ГРВІ на те й гостра, і антитіла з'являються в гострій фазі.
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ну я не дохтур)) Пишу те, що читаю від фіхівців.
Може, Ви й праві
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а вони й самі не знають
Китайці дали інформацію після досліджень, що в одужавших продовжується розповсюдження вірусні від 3 до 8 діб. Тому є рекомендації щодо продовження самоізоляції навіть одужавших людей.
Мене не відпускає думка, що це все ж бойовий вірус, штучно створений, не схожий за показниками тривалості збереження та ураження з іншими
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В них то хворіють тварини, то не хворіють, то знов хворіють, інкубаційний скаче, як схоче...
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чим більше слухати поради ВОЗ, тим більше впевненність в їх неспроможності
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37 дней с начала заболевания выделяется вирус
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в принципе да, если верить врачам, на неделе после должно шо то проклюнуться, шо насторожит человека...
исключения не отменяются, конечно...
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все понятно, именно поетому еще и не сильно гавкаю - делают шо могут по возможности все врачики от нянечки до хирургов... - Емца отсечь, ето не врач...
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как сказал губернатор NY - мы не успеваем пока за етим вирусом, мы тока отвечаем - так войну не выиграть, не будем бить на опережение? проиграем, а как бить пока не знаем как...
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и не тока с воспалением, бо ето уже сильно смахивает на всем досвидания,
температурщиков в первую очередь и быстрее надо все ето делать,
а не после пожара гидрант подключать....
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Людей треба зобов'язати вести щоденники за кожен день, що робили, де були, бо через неділю виявиться що він хворий, а з ким контактував і не пригадає
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НЕ МОЖЕ БУТИ!! Що, прям таки взялися?? ОСЬ ТАК?? ГЕРОЯМ СЛАВА!! А яке відношення запалення легенів ПРОСТЕ має до КОРОНОВІРУСУ?? Може ще й відкапати тих хто ВЖЕ помер від грипу, старості, кровяного тиску, туберкульозу та астми за цей рік?? Якесь разбазарівання грошей, які могли б піти на...популяризацію діяльності Мерії, нові авто, захисний, (шкіряний та хутровий) одяг жінкам керівників Мінздраву КГО...АП та ін....
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