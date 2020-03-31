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 Штрафів за відсутність масок і пікніки під час карантину немає. З людьми проводять профілактичні бесіди, - речник МВС Шевченко

За відсутність медичних масок і шашлики під час карантину поки не штрафуватимуть, але таку можливість припускають.

Про це повідомив hromadske речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що медичні маски є лише рекомендацією від влади, а за їх відсутності поліція може лише провести профілактичну бесіду.

"Профілактичні бесіди - це один з головних інструментів дотримання вимог карантину, який безумовно використовують органи правопорядку", - розповів Шевченко.

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Що стосується пікніків у зонах відпочинку і скверах, за це теж ніхто не буде штрафувати. Але в МВС не виключають таку можливість у майбутньому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185668
 
 
 Топ коментарі
 
я теж проводив профілактичні бесіди з роз'ясненням, чому не слід голосувати за Зеленського
і шо - вони послухали?
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Штраф, дубинка и разъяснения работают гораздо лучше, чем просто разъяснения.
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рАсия к карантину готова ! Штрафов за отсутствие масок и пикники во время карантина нет. С людьми проводят профилактические беседы, - спикер МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 3281
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я теж проводив профілактичні бесіди з роз'ясненням, чому не слід голосувати за Зеленського
і шо - вони послухали?
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Вчора бачив як двоє пенсів перли мішок цукру кравчучкою.
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оштрафуйте тогда П. Пантелеева из КГГА за распространение лживой информации
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Штраф, дубинка и разъяснения работают гораздо лучше, чем просто разъяснения.
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Пуля очень многое меняет в голове даже если попадает в задницу.Аль Капоне.
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А зі мною не проводили в Приваті бесіду, просто не пустили. Маски, до речі, пошила на всю сім"ю. Але, за звичкою, в той день не взяла з собою.
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за пикники не стоит штрафовать, вирус всё разложит по полочкам - умные выживут а глупый, ну что с него взять.
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дайте суки маски по адекватній ціні а потім штрафуйте маланці хрєнові...
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Тільки що бачив на вулиці патруль з трьох поліцаїв, але до людей не чіплялись.
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Не мешайте естественному ходу эволюции, ментодятлы !
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Не чіпайте їх, це Зебіли. У них все па-пріколу.
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