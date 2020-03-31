 Мінекономрозвитку створить робочу групу щодо запуску ринку землі

Про це повідомив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

"Зараз наше головне завдання - підготуватися до відкриття ринку землі і створити всі необхідні умови для того, щоб фермер отримав доступ до кредитних ресурсів, не допустити рейдерства і встановити такі правила гри, які б дозволили створювати нові робочі місця на землі і розвиватися аграрному сектору. Ми розпочинаємо консультації з аграріями та створюємо спеціальну робочу групу щодо імплементації цього закону", - повідомив міністр.

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Зазначається, що ринок сільськогосподарської землі в Україні має запуститися поетапно. Спершу з 1 липня 2021 року земельні паї дозволять продавати і купувати тільки громадянам України (фізичним особам). Загальна площа землі, якою дозволено буде володіти, становитиме до 100 гектарів. Компанії та юридичні особи зможуть купувати землю з 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, Рада проголосувала закон про продаж землі.