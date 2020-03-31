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Все про:Мінекономрозвитку (199) Петрашко (6) ринок землі (139)

 Мінекономрозвитку створить робочу групу щодо запуску ринку землі

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України планує створити спеціальну робочу групу щодо запуску ринку сільськогосподарських земель.

Про це повідомив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

"Зараз наше головне завдання - підготуватися до відкриття ринку землі і створити всі необхідні умови для того, щоб фермер отримав доступ до кредитних ресурсів, не допустити рейдерства і встановити такі правила гри, які б дозволили створювати нові робочі місця на землі і розвиватися аграрному сектору. Ми розпочинаємо консультації з аграріями та створюємо спеціальну робочу групу щодо імплементації цього закону", - повідомив міністр.

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Зазначається, що ринок сільськогосподарської землі в Україні має запуститися поетапно. Спершу з 1 липня 2021 року земельні паї дозволять продавати і купувати тільки громадянам України (фізичним особам). Загальна площа землі, якою дозволено буде володіти, становитиме до 100 гектарів. Компанії та юридичні особи зможуть купувати землю з 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, Рада проголосувала закон про продаж землі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185666
 
 
 Топ коментарі
 
Это не рынок это захват земли без войны и сдача нац интересов.
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Это не рынок это захват земли без войны и сдача нац интересов.
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Порохоботы получились тоже не очень. Зеля=порох
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чего на сделаешь. только бы не посадили и не конфисковали.
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дЭбылятко , что зрада лютая не отпускает ? выпей яду , может попустит . Да и воздух без тебя чище станет .
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У зелебєнєй тепер розв"язані руки. Налєтай-навались, покупай живопись.
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Это сейчас самая главная проблема? все слуги уроды Кощеи бессмертные, их семьи?
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Украинские барыги никогда не дадут нормальной цены за землю.Я свою попридержу.Когда костлявая рука голода охватит Землю.А нашим фермерам надо переходить на эконмные варианты полива и обработки почвы,ибо засухи всё больше и больше.И государство должно поощрять.Зимой нужно уменьшать генерацию ГЭС ,и запасать воду в водохранилищах под завязку.Расширять мережу поливных водопроводов на основе пластиковых труб большого диаметра.Поэтому для простых фермеров государство должно строить пластиковые водоводы,как автомагистрали
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На землю они планируют сделать налог, людей специально доводят методично годы, чтобы отжать все за бесценок, а способ в стране без законов и судов они найдут.
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Пролетарий пролетает Мінекономрозвитку створить робочу групу щодо запуску ринку землі - Цензор.НЕТ 5914 Ваучер оказался пшыком, а земля это бабло.Кто за копейки продаст сейчас а кто по реальной цене, позже.Тысячи пайщиков ждут не копеечных подачек от арендаторов а реальных денег.
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історично склалося так, що хто зазіхав на землю українську, той в неї й потрапляв.
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