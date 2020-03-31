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 Київські новини, Суспільство
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 Доплата лікарям інфекційних відділень становитиме 5-10 тис. грн, - Кличко

Доплата лікарям інфекційних відділень, які рятують киян від коронавірусу, становитиме від 5 тис. до 10 тис. гривень. Перші виплати медики столиці отримають вже за квітень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконфренції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"На позачерговому засіданні Київрада збільшила фінансування медичних закладів в умовах боротьби з COVID-19. На доплати столичним медикам виділили майже 894 мільйони гривень. Йдеться про всі медзаклади другої ланки охорони здоров'я. Особливу увагу і додаткове фінансування отримають медичні працівники, що працюють і працюватимуть із хворими на коронавірус", - зазначив Кличко.

Доплата лікарям інфекційних відділень, де рятують і рятуватимуть киян від вірусу, становитиме приблизно від 5 до 10 000 гривень. Перші виплати медики столиці отримають вже за квітень.

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Також мер Києва подякував столичним лікарям, які в ці тижні, ризикуючи своїм здоров'ям та життям, консультують, лікують і рятують киян.

''Я хочу ще раз звернутися до всіх: не нехтуйте своїм здоров'ям! Як тільки відчуваєте недомагання – телефонуйте сімейному лікарю. Якщо ж почуваєтеся зле – викликайте швидку'', - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185663
 
   
 Топ коментарі
 
Оклады судей медикам назначь, Виталий!
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месный судья. 30 минимумов или 40-50тис грн. работа очень опасная. врачу к 8 добавили 7 и в бой с коронавирусом в одних трусах. щедро.
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Вот он ещё, не понимает, что это насмешка над медиками? Попадёт в Александровку, запоёт иначе!
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А тот врач, что спасет в это время от инфаркта, получит свои 5 тыс гривен.
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Не надо повышать оклады инфекционистам и младшему персоналу во время эпидемии?
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Надо всем врачам повышать. У обычного гриппа самые опасные осложнения миокардит и перикардит. Тех, что переболеют коронавирусом кто лечить будет? А старые пациенты никуда не испарятся, их тоже лечить надо.
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Всем врачам повышать зарплату должно государство, а не мэр города.
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месный судья. 30 минимумов или 40-50тис грн. работа очень опасная. врачу к 8 добавили 7 и в бой с коронавирусом в одних трусах. щедро.
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так зелох же обещал космические надбавки врачам-инфекционистам! шо опять пошутил?
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Читаю комментарии и не могу понять - что снова Кличко сделал не так? Это выделенные из городского бюджета деньги - не из государственного.
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Убили профсоюзы, вот и бесправие.
Если бы врачи объявили забастовку и потребовали 4 тыс. баксов в месяц!! То получили бы эти деньги.
Пока рабочие и служащие не начнут забастовками чмурить олигархическую власть - не получат ни копейки.
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Тяжело оказывается медработнику работать на зарплату! Это не то,что взятки в карман складывать! Бедняжки,они так клятву Гиппократа блюли...
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приїжджай волонтером в інфекційне відділення, - покажи як треба працювати )))
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А ты,что,меня знаешь,баран? Ты знаешь,какие у меня знакомства? Или ты думаешь я не видел горы коробок с конфетами и переполненные бары коньяка? Засунь свой поганый язык себе под хвост,и не воняй на Цензоре! Или на вахту заступил? Смотрю,ты первенький гавкаешь в новых ветках.
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Та розстріляти цих паразитів )) Канхвети з коняком! Зажиріли! ))) Народ тупий як валянок. Суки. Коли медицина стане страховою, а страховка буде коштувати по собівартості лікування, тоді лікар тобі цю пляшку запхає в зад і скаже йти на касу. І це вже невдовзі.
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Необязательно,что народ тупой.Просто они народ в такие условия ставят,что бедным людям некуда деться! Простой пример со мной.В прошлом году мне нужно было сдать маркеры на печень.Сдал,и мне говорят через 10 рабочих дней,то есть через две недели! Кто захочет столько ждать? Я вышел оттуда,пошел в частную клинику и за деньги сдал анализы.Получил их через три часа. И мне осталось,уже потом через две недели,просто сравнить анализы. Или вот,недавно,пришел и там молодая ростом не более 1,65м. и весом наверное больше 150 кг. Что я сразу думаю? Я думаю,что если она не может себе здоровье обеспечить,то как она меня будет лечить,ведь она же не за одну ночь набрала 100 кг.? Тем более она продержала меня час,потом сказала что не знает где анализы! Я,на следующий день пришел,просто забрал анализы и ушел... А у кого нет денег для частных клиник? Вот так они выкручивают людям руки. А наша министр здравоохранения,-всех учит как себя вести в условиях эпидемии,так же требует СТИМУЛИРОВАНИЯ врачей,-и ее тут же снимают в магазине,без маски,без перчаток и чешет себе лицо.
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Давайте все-таки почнемо з того, що зараз - це не зарплата. Це цирк. І це триває вже багато років. Кого ви сподіваєтеся мати в системі? І яку медицину? Ви вірите в чудеса?
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Это не моя проблема и не моя забота,-они согласились играть по кремлевским правилам,вот пусть они и решают.
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)) Ну-ну. А буде твоя. Накупиш гору канхвет і коняка і заживеш сам зі собою. Казковий ви дятел, шановний.
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Ты что,ИДИОТ? Где я писал,что я когда-то давал взятки? Я видел эти горы у врачей взяточников! А мне если надо будет,то пойду в частную клинику,БАРАН!
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Стесняюсь спросить:а больные с коронавирусом сами пешком в больницу идут или их "скорая" госпитализирует?
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1.Так 5 или 10? Есть БОЛЬШАЯ разница! 2.А МЕДСЕСТРАМ и САНИТАРКАМ - сколько?
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А им зачем,-все ровно завтра-послезавтра слягут.Главное,чтобы РУКОводящим кадрам.
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Ні, панове. Якщо лікарю держава платить 200 зелених, то це означає, що медицини нема взагалі. Це просто профанація медицини. Тому рятуйтеся як можете. За такі гроші вас і ветеринар не буде лікувати. Хабарі лікарям - це відмазка дурнуватого жлоба. Лікар на ці подачки реанімацію не обладнає. Це лише на не здохнути з голоду. ******* медицина - це дуже дорого. Дуже.
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У молдавашок своє розуміння медицини )))
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