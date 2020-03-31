 Доплата лікарям інфекційних відділень становитиме 5-10 тис. грн, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконфренції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.
"На позачерговому засіданні Київрада збільшила фінансування медичних закладів в умовах боротьби з COVID-19. На доплати столичним медикам виділили майже 894 мільйони гривень. Йдеться про всі медзаклади другої ланки охорони здоров'я. Особливу увагу і додаткове фінансування отримають медичні працівники, що працюють і працюватимуть із хворими на коронавірус", - зазначив Кличко.
Доплата лікарям інфекційних відділень, де рятують і рятуватимуть киян від вірусу, становитиме приблизно від 5 до 10 000 гривень. Перші виплати медики столиці отримають вже за квітень.
Також мер Києва подякував столичним лікарям, які в ці тижні, ризикуючи своїм здоров'ям та життям, консультують, лікують і рятують киян.
''Я хочу ще раз звернутися до всіх: не нехтуйте своїм здоров'ям! Як тільки відчуваєте недомагання – телефонуйте сімейному лікарю. Якщо ж почуваєтеся зле – викликайте швидку'', - підкреслив він.
Если бы врачи объявили забастовку и потребовали 4 тыс. баксов в месяц!! То получили бы эти деньги.
Пока рабочие и служащие не начнут забастовками чмурить олигархическую власть - не получат ни копейки.