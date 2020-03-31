 "Дарниця" реєструє діючу речовину для препарату, яким лікують коронавірус

Препарати з хлорохіном / гідроксихлорохіном застосовується в низці країн, у тому числі і США, для лікування пацієнтів з COVID-19 в межах експериментального лікування, передає УНІАН.

Голова наглядової ради Darnitsa Group Дмитро Шимків зазначив, що компанія очікує від МОЗ активних дій.

"За умови активної участі державних структур усіх рівнів "Дарниця" готова запустити виробництво і гарантує дотримання вимог до якості препарату та ліцензійних процедур", - сказав він.

У понеділок Верховна Рада проголосувала за призначення міністром охорони здоров'я України Максима Степанова, а також ухвалила законопроєкт №3268 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)". Документ надає можливість лікарям використовувати ліки, які не мають відповідних показань у затверджених Міністерством охорони здоров'я інструкціях щодо застосування, але можуть допомагати в лікуванні коронавірусної інфекції.

Раніше доктор Євген Комаровський у своєму блозі закликав керівництво країни прискорити питання отримання дозволу від держрегулятора на проведення досліджень і реєстрацію лікарських засобів. На думку авторитетного лікаря, країна може бути забезпечена хлорохіном від компанії "Дарниця", якщо буде оперативно отримано дозвіл на виробництво.

Станом на вечір 30 березня COVID-19 лабораторно підтверджено у 548 українців, з них 13 випадків - смертельні. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує, що в найближчі тижні кількість хворих може серйозно збільшитися, оскільки з-за кордону повернулося багато українців, серед яких можуть виявитися інфіковані. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу озвучив три сценарії епідемії в Україні, за гіршого з яких коронавірусом заразиться 50% населення країни.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія та вирішення проблем болю.