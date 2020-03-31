 Гончарук: Звільнення пов'язую з нашою систематичною боротьбою з корупцією

Про це пише NY Times у своїй статті за 27 березня, посилаючись на інтерв'ю з Гончаруком, передає Цензор.НЕТ

"Наше звільнення я пов'язую, передовсім, з нашою систематичною боротьбою з корупцією", - сказав Гончарук про своє розуміння того, чому його звільнили.

"Ми втручалися у багато корупційних схем людей і не всім це сподобалося", - додав він.

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На думку Гончарука, прихильність Зеленського боротьбі з корупцією нині під сумнівом. Він також вважає, що на президента чинився тиск з метою звільнення уряду через негативне висвітлення роботи Кабміну на належних олігархам телеканалах.

Нагадаємо, 4 березня ВР відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком.