 Гончарук: Звільнення пов'язую з нашою систематичною боротьбою з корупцією

Про це пише NY Times у своїй статті за 27 березня, посилаючись на інтерв'ю з Гончаруком, передає Цензор.НЕТ
"Наше звільнення я пов'язую, передовсім, з нашою систематичною боротьбою з корупцією", - сказав Гончарук про своє розуміння того, чому його звільнили.
"Ми втручалися у багато корупційних схем людей і не всім це сподобалося", - додав він.
На думку Гончарука, прихильність Зеленського боротьбі з корупцією нині під сумнівом. Він також вважає, що на президента чинився тиск з метою звільнення уряду через негативне висвітлення роботи Кабміну на належних олігархам телеканалах.
Нагадаємо, 4 березня ВР відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком.
За другого еврея-вора кондитера, котоый тебе платит, верно?
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А долг по коммуналке Гончарук заплатил или на самокат новый деньги оставил?
Плять, там на рожу глянешь и сразу понимаешь - вот это настоящий борец с коррупцией )))))))
Можно подумать есть другие!
сейчас будет классическое действие анекдота :
- Не выбирайте Мойшу раввином, у него дочь - проститутка !
- Но Абрам, у меня же только сын есть !!!
- А ты сейчас попробуй всем этим людям докажи это . . .
Только последние примеры :
- плёнки Ермака,
- продажа за гарницу масок (когда ещё не было официального запрета), в которой обвинили друзей Зеленского,
- вот такое интервью Гончарука - меня уволили из-за борьбы с коррупцией (а кто уволил ?)
- проблемы с Коломойским (кадры на Центрэнерго, мировые по Укрнафте, принятие анти-коломойского закона только под давлением МВФ),
- назначение премьером бывшего руководителя предприятия, принадлежащего Ахметову
и за Зелей закрепится ярлык коррупционера и слуги олигархов . . . потому что людям, которые его не любят, нужен негатив для подтверждения своей позиции в глазах общества (не так с пандемией управляется, не так переговоры с русско-фашистскими захватчиками ведёт, не так с управлением экономикой, ну и не так борьбой с коррупцией).
Я его тоже не люблю, я не за него голосовал и оправдывать его косяки не собираюсь. Со многим из "не так" согласен полностью либо частично, с чем-то не согласен. Во многом не поддерживаю его действия, но в чём-то (типа открытия рынка земли) поддерживаю. Но сейчас не об этом - просто констатирую факт, что Зеля сейчас попал в ту самую информационную яму, которую рыл для Порошенко : обливают грязью со всех сторон, иногда заслуженно, иногда нет, но там, где незаслуженно - фиг теперь отмоешься. А ты им всем теперь докажи, что у тебя нет дочери . . . Это и про "Порошенко не хочет закончить войну, потому что наживается на ней", и ещё много про что, что было не так или не совсем так категорично.
Извинился бы перед Порошенко, Владимир Александрович . . .