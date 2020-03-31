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Все про:Зеленський (4957) Кабмін (4015)

 Гончарук: Звільнення пов'язую з нашою систематичною боротьбою з корупцією

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пов'язує своє звільнення і більшої частини уряду з боротьбою з корупцією.

Про це пише NY Times у своїй статті за 27 березня, посилаючись на інтерв'ю з Гончаруком, передає Цензор.НЕТ

"Наше звільнення я пов'язую, передовсім, з нашою систематичною боротьбою з корупцією", - сказав Гончарук про своє розуміння того, чому його звільнили.

"Ми втручалися у багато корупційних схем людей і не всім це сподобалося", - додав він.

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На думку Гончарука, прихильність Зеленського боротьбі з корупцією нині під сумнівом. Він також вважає, що на президента чинився тиск з метою звільнення уряду через негативне висвітлення роботи Кабміну на належних олігархам телеканалах.

Нагадаємо, 4 березня ВР відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185657
 
 
 Топ коментарі
 
рукожоп-коррупционер - прекрасное сочетание, которое умещается в одно слово "зэбил" Гончарук: Увольнение связываю с нашей систематической борьбой с коррупцией - Цензор.НЕТ 1483
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Хе-хе. Еще один под-зэбильник нукать принялся. Ну понукай, нукач Гончарук: Увольнение связываю с нашей систематической борьбой с коррупцией - Цензор.НЕТ 7409
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А дыра в бюджете в 100 млрд грн откуда?
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рукожоп-коррупционер - прекрасное сочетание, которое умещается в одно слово "зэбил" Гончарук: Увольнение связываю с нашей систематической борьбой с коррупцией - Цензор.НЕТ 1483
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Бот, ну-ка в студию - за кого голосовать надо?
За другого еврея-вора кондитера, котоый тебе платит, верно?
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Хе-хе. Еще один под-зэбильник нукать принялся. Ну понукай, нукач
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Золотые слова. Народ олигархи настроили против двух одинаковых и руки потирают, думают, если не Зеля , так Пэтя - все равно наш. А тупые хохлы хай скубутся, все равно будет по нашему.
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козло/тупо-рылые кацаы думают, что Украинцы делают идолов из каких-то там "петров" или "сидоров". Только 73-процентные малососы молятся на зэбила и сосут х@йло Гончарук: Увольнение связываю с нашей систематической борьбой с коррупцией - Цензор.НЕТ 2354
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Сейчас в Украине - голосуй не голосуй - всё равно получишь лидера определённой национальности )))
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Чому відразу нацист, він звичайний статист.
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рукожопы есть во всех национальностях...только не все национальности выбирают таких "парукавадить"
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Это как в домбасяо голосовали за свой "тяжелый предмет", так и зелебобики выбрали подобных себе.
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Порівняно з Зе лайном, Порох фізик-ядерщик . Зебіл, незабаром річниця (21.04.)"кінця епохи бідності", а твій зе клован ,вчора на ВР розповів,що країна на грані дефолту. І скажи тепер , що в тебе є хоч залишок мізків ?
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А мені здалося, що Гончарук боровся, щоб в державі менше розуму було. Хіба ж так з корупцією боряться?
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Посмотрим как второй зеленый будет бороться.
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А с тем, что ты по твоим же словам «профан» - не связываешь?
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Он был как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная дерзким ездоком.
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Дык, эта... Потрачена на выплату премиальных для "обличителей коррупции"(с) Гончарук: Звільнення пов'язую з нашою систематичною боротьбою з корупцією - Цензор.НЕТ 6676
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Ну падумаеш что дыра в бюджете...зато как пафосно и весело,он рассказывал о скором построении ЗЕкоммунизма!!!!! Гончарук: Звільнення пов'язую з нашою систематичною боротьбою з корупцією - Цензор.НЕТ 5728 А какие перспективы Зебудущего он рисовал,аж дух захватывало!!! Гончарук: Звільнення пов'язую з нашою систематичною боротьбою з корупцією - Цензор.НЕТ 6581 Да уж...такого "барона Мюнхаузена" мы потеряли!!!
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Так вот он какой, самый главный борцун с корупцией!
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Чаво? Коррупцией! Вот это загнул, еше и боролся. Ему бы сказки писать.
А долг по коммуналке Гончарук заплатил или на самокат новый деньги оставил?
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да боролся так сильно шо продали все шо можно было продать, вот вам и кухарка при власти с дипломом из подземного перехода метро.
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За такие слова под суд его за разглашение гостайны о зеленой коррупции . Как Лероса .
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Сміятися при слові "лопата"... Був колись такий "народний академік", Лисенко... Він "прославився" не тільки за спроби виведення сортів багатоколоскової пшениці та гібриду картоплі з помідором (щоб збирать два урожаї з однієї рослини), але й тим, що з його "подачі" у СРСР була знищена школа генетики, яка створювалась Вавіловим, а самого Вавілова згноїли у Саратовському СІЗО... А на ним - і його учнів... Так він після того, як до влади прийшов Хрущов, а його самого вигнали з науки, теж писав, що його "з"їли" вороги справжньої науки...
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ыыыыыыыыыыыыыыыыыы
Плять, там на рожу глянешь и сразу понимаешь - вот это настоящий борец с коррупцией )))))))
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Ты сначала на рожи Шмыгаля и Ермака посмотри. Это и есть коррупция в чистом виде.
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Гончарук ну хотя бы пару конкретных фактов приведи.
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я б на місці корупції від одного його самокату тікав
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бездарь которую к управлению государством подпускать нельзя на пушечный выстрел, ведь сам себе дал оценку что в экономике понятия ноль. а сейчас страдает весь народ, и как еще за его "достижения" не заинтересовались им соответствующие структуры.
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" освещения работы Кабмина на принадлежащих олигархам телеканалах"
Можно подумать есть другие!
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Українців просто водять за ніс, керуючись відомим правилом - розділяй і володарюй. Ставлячи нікчемних лідерів то з одного боку, то з іншого, й розділяючи, хто кращий какократ, і яке гівно ліпше. Поки хоча б значна маленька кучка, яка здатна покінчити з какократією, того не зрозуміє - цей примітивний принцип від найгірших буде дієвий.
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Та ну да, просто ЗЕ сказал - "Боливар не снесё двоих". Ну и .....
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Супер вони наборолисч ,залишивши нас без грошей ,які накопичилися при Пороху ,дай ще з дірою в бюджеті 40 лярдів .
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Лёсик, кто бы тебе рассказал ,что премьер-министр не коррупцией должен заниматься ,а экономикой. Тем более ,что ты в этом нихрена не понимаешь. Отдыхай!
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о, у нас эта самая распространенная причина увольнений наверху ) пора в КЗоТ добавлять
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жду мемуары от великого экономического гения, не понятого современниками
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Леша! Ти був Фунтом... і не з чим ти не боровся. Не базікай...
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Просто ВВП вырос до 40% так быстро, что просто не успевали осваивать деньги, надо было как-то притормозить но, он хотел продолжить и добиться 80% роста, тогда бы бабки просто раздавали на улицах. Вот олигархи и убрали гения.
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Є*ать упороте, ти ж з команди (манди) зе*упи, у вас же бл?ть була більшість всюди, монобільшість у парламенті!!! Я не говорю вже про більшість на ключових посадах.... Ви просрали все.....Тому що ви, всі, прислужники олігарха, ви не слуги народу, а саме, прислужники одного, відомого олігарха, солдатики на шаховій дошці....Як кажуть "не долго музыка играла, не долго фраер танцевал"....Цікаво коли вже проб`ється дно, чи вже пробили??? питання, мабуть, риторичне....
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Пора опять полосатую рубаху одевать и в массовку на Ток Шоу за 200 гривен ходить. Гончарук: Звільнення пов'язую з нашою систематичною боротьбою з корупцією - Цензор.НЕТ 8091
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Т.е. его уволил главный коррупционер в стране?!
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"Приверженность Зеленского борьбе с коррупцией находится под сомнением", - сказал А.Гончарук. Ха-ха-ха! Да весь этот проект "Президент Зеленский" - плод величайшего мошенничества, чудовищная манипуляция стадом избирателей большой страны!
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)))
сейчас будет классическое действие анекдота :

- Не выбирайте Мойшу раввином, у него дочь - проститутка !
- Но Абрам, у меня же только сын есть !!!
- А ты сейчас попробуй всем этим людям докажи это . . .

Только последние примеры :
- плёнки Ермака,
- продажа за гарницу масок (когда ещё не было официального запрета), в которой обвинили друзей Зеленского,
- вот такое интервью Гончарука - меня уволили из-за борьбы с коррупцией (а кто уволил ?)
- проблемы с Коломойским (кадры на Центрэнерго, мировые по Укрнафте, принятие анти-коломойского закона только под давлением МВФ),
- назначение премьером бывшего руководителя предприятия, принадлежащего Ахметову

и за Зелей закрепится ярлык коррупционера и слуги олигархов . . . потому что людям, которые его не любят, нужен негатив для подтверждения своей позиции в глазах общества (не так с пандемией управляется, не так переговоры с русско-фашистскими захватчиками ведёт, не так с управлением экономикой, ну и не так борьбой с коррупцией).

Я его тоже не люблю, я не за него голосовал и оправдывать его косяки не собираюсь. Со многим из "не так" согласен полностью либо частично, с чем-то не согласен. Во многом не поддерживаю его действия, но в чём-то (типа открытия рынка земли) поддерживаю. Но сейчас не об этом - просто констатирую факт, что Зеля сейчас попал в ту самую информационную яму, которую рыл для Порошенко : обливают грязью со всех сторон, иногда заслуженно, иногда нет, но там, где незаслуженно - фиг теперь отмоешься. А ты им всем теперь докажи, что у тебя нет дочери . . . Это и про "Порошенко не хочет закончить войну, потому что наживается на ней", и ещё много про что, что было не так или не совсем так категорично.

Извинился бы перед Порошенко, Владимир Александрович . . .
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А що у вас були шалені результати по боротьбі з корупцією,хтось сидить,ви конфіскували шалені кошти і завалили ними бюджет,ви виявили і розкрили десятки корупційних схем,в чому була ваша боротьба,окрім бла-бла-бла???
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Давай фамилии, пусть родина узнает своих героев-мародеров, Голобородько не в счет
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