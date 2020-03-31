 СБУ направила в ДБР рапорт про вчинення Леросом злочину, - адвокат Найєм

"Сьогодні з моїх джерел стало відомо, що Головне управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України надіслало до Державного бюро розслідувань рапорт, щодо вчинення Гео Леросом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Цей рапорт СБУ надіслала в ДБР у понеділок зранку, тобто на наступний день після заяви керівника Офісу Президента України, яку він опублікував у неділю із словами "рекомендую підготуватись…". Мета, думаю, зрозуміла", - заявив Найєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На виборах ми говорили виборцям, що викривачі хабарників отримають 10% від хабаря, а Леросу - пропонують від 5 до 8 років в'язниці, - "слуга народу" Гурін

"Гео готовий до будь-яких слідчих дій, які передбачені процесуальним законодавством. Єдине… спадає на думку, що це не збіг обставин, що ДБР та СБУ протягом двох днів завели дві справи проти Гео Лероса. Нагадайте, хто призначає керівників цих двох правоохоронних органів?" - резюмував Найєм.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.