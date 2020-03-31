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Все про:СБУ (5446) Найєм Масі (82) ДБР (970) Єрмак Андрій (189) Лерос Гео (45)

 СБУ направила в ДБР рапорт про вчинення Леросом злочину, - адвокат Найєм

Цей рапорт СБУ направила в ДБР у понеділок вранці, тобто наступного дня після заяви керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака зі словами "рекомендую підготуватися...".

"Сьогодні з моїх джерел стало відомо, що Головне управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України надіслало до Державного бюро розслідувань рапорт, щодо вчинення Гео Леросом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Цей рапорт СБУ надіслала в ДБР у понеділок зранку, тобто на наступний день після заяви керівника Офісу Президента України, яку він опублікував у неділю із словами "рекомендую підготуватись…". Мета, думаю, зрозуміла", - заявив Найєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На виборах ми говорили виборцям, що викривачі хабарників отримають 10% від хабаря, а Леросу - пропонують від 5 до 8 років в'язниці, - "слуга народу" Гурін

"Гео готовий до будь-яких слідчих дій, які передбачені процесуальним законодавством. Єдине… спадає на думку, що це не збіг обставин, що ДБР та СБУ протягом двох днів завели дві справи проти Гео Лероса. Нагадайте, хто призначає керівників цих двох правоохоронних органів?" - резюмував Найєм.

СБУ направила в ДБР рапорт про вчинення Леросом злочину, - адвокат Найєм 01

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

СБУ направила в ДБР рапорт про вчинення Леросом злочину, - адвокат Найєм 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185656
 
   
 Топ коментарі
 
Бубочка снимает новый сериал "Спасти нерядового Ермака."
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На жаль, СБУ так і залишилася гнилою конторою на побігеньках у високопосадовців. Лейтенант Баканов жжот!
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Беда в том , что Енакиевский птеродактель сбежал раньше , чем что-то большое успел продать - по крайней мере легально .
А вчера новая сорос-калолиция продала 72% украинской земли иностранным банкам ...
С одной стороны может ***** потеряет интерес к Украине , бо нахер ему будет нужна земля , заложенная всем мировым банкам , да ещё народ , который будет отстреливать орков на каждом углу . Не зря ж его ручная "Опа" так из трико выпрыгивала .
С другой стороны , кто из украинцев захочет тут остаться и быть батраками на своей земле ?!
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Я в принципе поддерживаю этот закон, но сегодняшних реалиях с бардаком везде хз как он будет работать. Один хер земля сейчас фактически и так продана. Только её никто не покупал официально. За РФ тоже согласен. Если ОПА против чего-то против значит это хороший закон.
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Какой-то казус белли в семье Найемов ...
Муси спрашивает , кто назначил глав ДБР и СБУ и сам себе отвечает , что тот же , кто назначил его брата Мустафу в наблюдательный совет оборонпрома т.е. "на сладенькое" , как любит выражаться тот , кто любит назначать !
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И почему у меня все эти Наемы-Шабунины-Леросы и прочие не вызывают ни положительных эмоций, ни сочувствия? Ребята, может это ваша расплата за сделанное? Время собирать камни...........
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Не, Лерос норм. По крайней мере, раскапывает это зеленое болото. Уже за это респект.
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Может поумнел за год........... хотя в таком возрасте не думаю. Это был его выбор - теперь пусть с ним живет.
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Я хз, что с ним было год назад, но сейчас вижу - молодец.
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Как бы там ни было, ну этот хоть показал, что представляет из себя болото янелоха оманского, особенно окружение из коллаборантов, барыг, продажных шкур!
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Это верно. Я просто говорила о другом. А о том, что у паяца другого окружения быть не может, год назад не понимали только оболваненные зрители. Если Лерос не является глупцом, то должен понять, что он один из создателей того, что сейчас происходит. Поэтому сочувствия и не вызывает.
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Я понимаю, что твоя задача - отмазывать бубочку. Но вот причем тут "не доверяю Леросу"? Он просто запись опубликовал, и всё. Причем тут доверие? На записях брат Ермака? Да!Говорит своим голосом? Да! Так что можно не доверять кому угодно, а на записи брат Ермака, и точка!
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Новичок на форуме? Иначе такое про меня и бубочку никто тут бы в здравом уме не написал. СБУ направила в ДБР рапорт про вчинення Леросом злочину, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 7422 И где я говорила о том, что "не доверяю Леросу"?
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..а какие эмоции Уважаемая Irada у Вас вызывал Богдан и сейчас Ермак? Вы не согласны, что сегодняшние действия Лероса вполне адекватные и должны принести определённую пользу, хотя бы в деле вскрытия такой консервы, как Ермак!? Время собирать камни уже прошло! Сейчас надо уже знать, кто заслуживает ударов собранными камнями....
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С этим согласна - вполне адекватные действия. Насчет пользы - улыбнуло, если честно. Так и останется бурей в стакане воды вся эта история. Посмотрите тенденцию в СМИ. У нас резко исчезла коррупция. Антикоррупционеры сопят в свои две дырочки и сидят по норам. Заказы, выполненные за прошлые 5 лет еще долго дадут им возможность жить в достатке, а за бесплатно этот народ не трудится. Никто даже не задается вопросом - где те миллиарды, которые якобы воровали пАпередники, почему - если уже год не воруют якобы, у нас в бюджете дыра. ГДЕ деньги??? Неужели клятый Порох до сих пор крадет? Если нет, то получается, что воровать стали больше........ или же нам лет СМИ врали и воровства не было. А что про эмоции - то их уже давно нет, никаких...... кроме отвращения.
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..ну Уважаемая... маленькая буря в стакане делала и полезные и бесполезные взрывы! Хотя любой взрыв обращает на себя внимание! У меня надежда, что для Ермака это будет убийственная буря... и к этому идёт! Только кто сменит...? И сменит ли?.... Ну и борьба с коррупцией никуда не исчезала. Она была только теоретической и совсем не практической. И так было и так будет! Ну а насчёт отвращения... Так это не только у Вас. У меня например отвращение , что приходится жить в кругу людей, где большинству абсолютно безразлично, что творится в стране,какая власть на улице, какой флаг над мэрией и которые живут в собственной коробочке-улитке. И это основательно убивает веру и желание. И надежд на изменения никаких. ((((
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Пока борешься - надежда есть. Просто нужно не переставать стрелять (зачеркнуто) бороться.
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У нас страна потребителей, верящих в волшебника из голубого вертолета. Все хотят к примеру хорошую страховую медицину, но при этом упаси боже платить налоги. Работают или по-черному или оформлены на минималку. При этом именно они-то громче всех требуют.
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Не-не, только не выгорайте, будьте вместе.
"Они не все одинаковые".
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Так справи проти Єрмаків немає??? Значить Зе в долі!
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Ну, что вы, право, удивляетесь? Зеленский и "слуги народа" шли во власть под лозунгом борьбы с коррупцией, а не с зе-коррупцией. Зе-коррупция - она правильная, хорошая и направлена на "окончание эпохи бедности" хотя бы у отдельных "слуг народа".
Впрочем, и с просто коррупцией у них бороться как-то не очень получается.
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А Ермак почему не готовится? А кто назначал на эти должности руководителей ГБР и СБУ? Как можно верить в такое правосудие? Уже наблюдаем цирк по обвинению в убийстве Шеремета волонтеров и атошника!
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ну что нужно подовать заявления в обвинении в коррупции и злоупотреблени служебным положением на следователя возбудивших дело и следователя СБУ написавших эту бредятину.
Довести дело до бреда и всё это перевести в публичную сферу - пусть вся страна читает и обсуждает. И к стати на Ермака старшего так же - пацан публично сказал, пацан сделал злоупотребил своими служебными полномочиями пусть теперь также отвечает.
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О, і лейтенант чортів наслухався. Зрозуміло, що СБУ і ДБР захищають малоросів. А де рапорт на перевірку злочинів в адміністрації президента? Що якісь покійники беруть участь в призначенні людей на державні посади?
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