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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, За кордоном
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 За останню добу в РФ виявлено 500 нових випадків зараження коронавірусом, зафіксовано 17 смертей

За останню добу в Росії зареєстровано 500 нових випадків захворювання на коронавірус нового типу, повідомив оперативний штаб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Ведомости".

Загальна кількість інфікованих зросла до 2337 в 73 регіонах країни. Всього зафіксовано 17 смертей пацієнтів з коронавірусом, 121 хворий одужав.

Нові випадки виявлені в 24 регіонах країни, в чотирьох регіонах за останню добу зафіксували вісім летальних випадків. Зараження коронавірусом вперше зареєстрували в Астраханській і Магаданській областях.

Читайте також: На ранок 31 березня підтверджено 549 випадків COVID-19 в Україні, 13 осіб померли, 8 - одужали, за добу надійшло 378 підозр, - МОЗ

Найбільше нових випадків захворювання COVID-19, викликаного коронавірусом нового типу, виявлено в Москві (387) і Санкт-Петербурзі (48). По 9 випадків виявили в Дагестані і Свердловській області, по 6 - у Бурятії і Мурманській обалсти. У Татарстані і Пензенській області зареєстрували по 5 випадків зараження коронавірусом, в Ленінградській і Ростовській області - по 3. У Башкортостані, Примор'ї, Воронезькій, Астраханській і Тюменській областях виявили по 2 нові випадки захворювання, і по одному випадку в окупованому Криму, Калмикії, Хабаровському і Алтайському краях, Костромській, Самарській, Іркутській і Магаданській областях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185655
 
   
 Топ коментарі
 
Я думав нас від параші вже ніщо не врятує. Але вмішалися араби і коронавірус
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"Догонім і перегонім Амеріку" ще актуально?
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У нас самих проблем не меньше.Еще про ордло давайте статистику.Кудаж нам без них.Они скоро тут хозяевами будут.
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Я думав нас від параші вже ніщо не врятує. Але вмішалися араби і коронавірус
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Вчера мэр мацквы давал инфу что только в мацкве 1000 заболевших...
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неверь, он врал и пугал, руцню вирус неберёт, им гулять ещё и гулять, да попам ручки целовать, потом в бесмертный полк с дидом прибитым на палочке.
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Нормально будують, там і парад победобесія проведуть.
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«Коронавирусная» больница - сейчас стройка номер один в России. По размаху она сопоставима с Крымским мостом: семь тысяч рабочих, больше тысячи единиц техники. Квадратный километр поля на границе с Калужской областью превратился в круглосуточный муравейник. Шоссе перекрыто для сквозного проезда и запружено транспортом, относящимся к стройке. Размах работ и количество людей понятны по огромной стоянке машин, которая заняла поле напротив.

Строительство начали две недели назад, 13 марта, эти фото сделаны вчера вечером. Уже на следующей неделе должны сдавать корпуса под установку оборудования.

Источник : https://russos.livejournal.com/1496254.html
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"Догонім і перегонім Амеріку" ще актуально?
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Может это как то не правильно звучит, но их мне не жалко.
Пусть мрут...
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Почему не правильно? Много на россии возмущавшихся убийством украинцев в их домах? Полтора кацапа,и то с вирусом имперского дерьма. Бумеранг ими запущенный,под всеобщее одобрение стада холопов пусть возвращается им в рыла
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Да, до США они далеко не дотягивают За останню добу в РФ виявлено 500 нових випадків зараження коронавірусом, зафіксовано 17 смертей - Цензор.НЕТ 710
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Надо больше самолетов по всему миру отправить. Сами обдристались, но как голову держат.
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Всё таки уровень паники, не соответствует уровню цифр. Это и Украины касается.
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а чем лечиться будет лаптеногих, вот матушка нефть совсем, совсем ослабла:

Цена российской нефти марки Urals для рынка Северо-Западной Европы упала до минимума с июня 1999 года. Один баррель Urals с поставкой в Роттердам стоит $16,2

За последние сутки в РФ выявлены 500 новых случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 17 смертей - Цензор.НЕТ 5613

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Да, всё уже! Соскочили с нефтяной иглы.
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Польский газовый концерн PGNiG в понедельник, 30 марта, заявил о победе над рaссийским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте компании PGNiG, суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на покупку газа, поставляемого "Газпромом" по Ямальскому контракту, сделав ее более близкой к рыночной. Как заявил председатель правления концерна PGNiG Ежи Квецинский, полученные от "Газпрома" деньги польское предприятие собирается, кроме прочего, инвестировать в диверсификацию систем газоснабжения и развитие энергетичесих систем, не производящих выбросов углекислого газа в атмосферу.

на денги лаптяногих будет душить лаптеногих, вот к чему привели многоходовочки умных лаптеногих, душят за их же деньги.
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через 7 днів рашці прийдеться скорочувати видобуток..
у них ПЕРШИХ закінчуються нафтосховища..
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многоходовочник таки встал так встал с колен, что значит остоновить добычу, это все те вахтовики получит выходные на всегда - доигрались лаптеногие. За останню добу в РФ виявлено 500 нових випадків зараження коронавірусом, зафіксовано 17 смертей - Цензор.НЕТ 7986
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Так. Я же и говорю, соскочили с иглы. Уже на первом месте по поступлению валюты в бюджет, вырвались даже не оружейники, а производители сельхоз продукции. Ножки Путина повезли в Европу. И первые экспортёры в мире зерна. А теперь слава Богу и нефтехимия пошла в гору. И удобрения и ГСМ свои. Всё правильно Вы говорите.
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а у саудівїх "легка нафта" - 13 - 14 доларів..
скидка діє... 10,5 щодо Бренд... ))
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Bloomberg: Через три месяца нефть будет некуда девать, и первой "захлебнется" pоссия За останню добу в РФ виявлено 500 нових випадків зараження коронавірусом, зафіксовано 17 смертей - Цензор.НЕТ 4971
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В чужому глазу сучек бачуть,а в свому бревна не бачуть.
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Investing.com
Около 40% заболевших - это люди в возрасте от 40 до 65 лет и почти 35% - от 18 до 40 лет. Находящихся в зоне риска пожилых людей старше 65 лет - 20%. 10% тех, кто заразился, посещали европейские страны. 17 пациентов скончались, 121 заболевших выздоровели.

все-таки твердження,що щеплення проти туберкульозу(часів союзу) частково спрацювало проти Covid -2019 ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ статистикою України та росії(а також Бразилії)
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Чим сильніше вірус зачепить фашистську Росію , тим менше буде в світі війн , терактів , збитих пасажирських літаків та отруєнь людей по всьому світу .
Надіюсь , в окупованих Криму і ОРДЛО ,вірус взагалі проведе успішну деокупацію .
І то без жодного пострілу .
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Опустись на землю, мечтатель. Деокупацию может произвести только ВСУ
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Мы надеемся, что коронавирус справится и без ВСУ За останню добу в РФ виявлено 500 нових випадків зараження коронавірусом, зафіксовано 17 смертей - Цензор.НЕТ 6252
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Короче красиво соскочили с темы позора во время победобесия.... Так бы к ним никто не приехал, а так не приедут потому что коронавирус....
И с олимпиадой позора не будет...
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"Если бы провалилась россия,то не было бы никакого ни убытка,ни волнения в человечестве"...(с)
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Обнуляє песець піздюка із
кремля

Та гризе дурака, лиш хвісточком виля...
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