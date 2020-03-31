 За останню добу в РФ виявлено 500 нових випадків зараження коронавірусом, зафіксовано 17 смертей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Ведомости".
Загальна кількість інфікованих зросла до 2337 в 73 регіонах країни. Всього зафіксовано 17 смертей пацієнтів з коронавірусом, 121 хворий одужав.
Нові випадки виявлені в 24 регіонах країни, в чотирьох регіонах за останню добу зафіксували вісім летальних випадків. Зараження коронавірусом вперше зареєстрували в Астраханській і Магаданській областях.
Найбільше нових випадків захворювання COVID-19, викликаного коронавірусом нового типу, виявлено в Москві (387) і Санкт-Петербурзі (48). По 9 випадків виявили в Дагестані і Свердловській області, по 6 - у Бурятії і Мурманській обалсти. У Татарстані і Пензенській області зареєстрували по 5 випадків зараження коронавірусом, в Ленінградській і Ростовській області - по 3. У Башкортостані, Примор'ї, Воронезькій, Астраханській і Тюменській областях виявили по 2 нові випадки захворювання, і по одному випадку в окупованому Криму, Калмикії, Хабаровському і Алтайському краях, Костромській, Самарській, Іркутській і Магаданській областях.
Строительство начали две недели назад, 13 марта, эти фото сделаны вчера вечером. Уже на следующей неделе должны сдавать корпуса под установку оборудования.
Источник : https://russos.livejournal.com/1496254.html
Пусть мрут...
Цена российской нефти марки Urals для рынка Северо-Западной Европы упала до минимума с июня 1999 года. Один баррель Urals с поставкой в Роттердам стоит $16,2
на денги лаптяногих будет душить лаптеногих, вот к чему привели многоходовочки умных лаптеногих, душят за их же деньги.
у них ПЕРШИХ закінчуються нафтосховища..
скидка діє... 10,5 щодо Бренд... ))
Около 40% заболевших - это люди в возрасте от 40 до 65 лет и почти 35% - от 18 до 40 лет. Находящихся в зоне риска пожилых людей старше 65 лет - 20%. 10% тех, кто заразился, посещали европейские страны. 17 пациентов скончались, 121 заболевших выздоровели.
все-таки твердження,що щеплення проти туберкульозу(часів союзу) частково спрацювало проти Covid -2019 ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ статистикою України та росії(а також Бразилії)
Надіюсь , в окупованих Криму і ОРДЛО ,вірус взагалі проведе успішну деокупацію .
І то без жодного пострілу .
И с олимпиадой позора не будет...
кремля
Та гризе дурака, лиш хвісточком виля...