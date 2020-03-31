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 12 жителів Дніпропетровщини з підозрою на коронавірус проходять обстеження, - ОДА

Сьогодні нових випадків COVID-19 в області не виявили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

12 мешканців Дніпропетровщини перевіряють на коронавірус. 66 вже пройшли обстеження, з них 9 отримали позитивний результат.

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За словами директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Валерія Сердюка, вчора ввечері в області виявили ще один випадок коронавірусу, всього їх 9.

"Четверо людей з COVID-19 лікуються в Дніпровській міській лікарні №21, ще стільки ж – в інфекційній лікарні Кривого Рогу. Один пацієнт в стані середньої важкості, решта – в задовільному. Одна людина вже одужала", - повідомив Сердюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185654
 
 
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