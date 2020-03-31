 Учора під час виконання бойового завдання від кулі снайпера терористів загинув український воїн Володимир Мовчанюк, - Вінницька ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

"Молодший сержант Володимир Сергійович Мовчанюк, 1983 р. н., загинув під час виконання бойового завдання в районі н. п. Первомайське Ясинуватського району Донецької області. Куля снайпера обірвала життя бійця 30 березня", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовець проживав у с. Андрушівка Погребищенського району Вінницької області, служив за контрактом із травня 2015 року. Не одружений.

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Попередньо поховання бійця планується в рідному селі Андрушівка, дата уточнюється.

"Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

У Вінницькій ОДА також нагадали, що в ході проведення антитерористичної операції та під час здійснення заходів об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях загинуло 160 вінничан,померли від ран і хвороб 73 учасники бойових дій, безвісти зникли – двоє.

"Низько схиляємо голови перед їхнім подвигом!" - додали у відомстві.