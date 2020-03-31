EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  10381  247
Все про:банки (375) дефолт (45) МВФ (727) Порошенко (11635)

 Через рік після президентських виборів ми змушені рятувати Україну від дефолту, - Порошенко

Рівно рік тому відбувся перший тур президентських виборів, після яких змінилась влада, а Україну вже доводиться рятувати від дефолту. Запас міцності і зростання, який був закладений в економіці, бездарно розтрачено, а на наслідки недолугого керівництва тепер ще й накладаються ризики, пов’язані зі світовою пандемією коронавірусу.

Про це на брифінгу в парламенті заявив лідер "Європейської Солідарності", п’ятий Президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він наголосив, що фракція "Європейська Солідарність" готова у цій критичній ситуації підставити владі плече. Саме тому фракція підтримала у першому читанні так званий закон про банки, який є принциповим для відновлення співпраці з МВФ.

"Сьогодні зроблено великий крок у тому, щоб відвести від України дефолт. В 2014-2015 роках наша команда захистила країну від дефолту тоді і підставила плече для того, щоб не допустити дефолту зараз. Дефолт – це банкрутство держави, він б’є в першу чергу по малозабезпеченим через механізми інфляції, це тоді, коли галопуючі ціни забезпечують стрімке зубожіння людей. Це зупинка зростання безробіття, це те, щоб залишити інвесторів в Україні, це не допустити знецінення гривні по відношенню до основних світових валют, це захист української держави", – пояснив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продаж держземель заборонено, але надано можливість селянам розпоряджатися своєю землею, - Порошенко

"Попри те, що "Європейська Солідарність" є лідером української опозиції, ми готові в умовах пандемії, в умовах загрози держави підставити плече і захистити державу. Сьогодні саме цей випадок, сьогодні ми продемонстрували, що наші слова точно не розходяться з ділом. Дорога ще довга, роботи попереду ще багато, але ми будемо робити все можливе для того, щоб мінімізувати наслідки незграбності і некомпетентності владної команди для українського народу, для України", – наголосив Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" звернув увагу на те, що ситуація в країні дуже складна і потребує фахових, швидких і системних рішень. "548 українців захворіло на коронавірус. Ще пару тижнів тому їх не було зовсім. 13 українців померли. І ще одна цифра – дефіцит бюджету вже з початку року складає 40 мільярдів гривень. Це означає, що економіка увійшла в круте піке", – зазначив Порошенко.

"Сьогодні рівно рік, який виповнюється з першого туру президентських виборів. Рівно рік тому Україна зростала на 4,5% ВВП. Рівно рік тому були наповнені золотовалютні резерви, великі залишки на казначейському рахунку. І "нові обличчя" за рік зробили неймовірне. Україна знаходиться в стані глибокої економічної кризи, і війну нам доведеться вести на три фронти. Перший фронт – відсіч російські агресії, другий фронт – це відсіч пандемії коронавірусу і третій фронт – це захист економіки, захист малозабезпечених, захист людей, у яких просто фізично не залишається грошей для того, щоб витримати карантин. І для цього потрібна міжнародна допомога. Бо і світову коаліцію, яка за п`ять років була створена нашою командою, за цей рік їм вдалося зруйнувати", – підсумував п’ятий Президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185651
 
   
 Топ коментарі
 
Зебіли в чому брехня? Через год после президентских выборов мы вынуждены спасать Украину от дефолта, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9542 Незабаром річниця ,як "кінець епохи бідності ", а по факту ваше Зе непорозуміння вчора на ВР повідомив про загрозу дефолту. разом зробили зтупорилили? Через год после президентских выборов мы вынуждены спасать Украину от дефолта, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6121
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Да, Петька, твої "косяки", покажуться "детским лепетом" в порівнянні з КОСЯКАМИ як його прозвали, бубочки.....
 показати весь коментар
 
 
Порох прав на 100%.
Потому что все познается в сравнении.
А в сравнении 5 лет правления Пороха были наивысшим культурно-экономическим подъемом в истории страны.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
пока козаки на фронте укрземлю защищали,

соевые гниды в киеве ее продавали

ахахаха
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ваше высказывание сарказм?
 показати весь коментар
 
Нет, не сарказм.
Это действительно была вершина культурно-экономического подъема страны.
За 5 лет в условиях войны была создана международная коалиция с удержанием союзников в жестких рамках, восстановлена армия, восстановлена церковь (я не верующий, но признаю это сильным ударом по тандему РПЦ-ФСБ), проводились успешные военные операции, были выиграны международные суды против РФ, был создан экономический запас и выплачена часть кредитов. И все это - результат совместной работы всего общества, в т.ч. Пороха и Турчинова.
Ни при Кравчуке, ни при Кучме, ни при Ющенко, ни при Януковиче, ни при Зеленском не случалось и ни одного из подобных достижений.
 показати весь коментар
 
 
Заранее обращаю внимание - прошу не опускаться до разговоров о коррупции.
Коррупция была, есть и еще долгое время будет стабильным фоном существования всего украинского общества.
Мы говорим о результатах работы с учетом сложности условий.
Кравчук в качестве стартовых условий имел одно из сильнейших государств в Европе, и нивелировал его до нищего состояния.
Кучма в качестве стартовых условий имел нищее государство, и лишь несколько укрепил его экономику за счет нейтралитетных заигрований с ЕС и РФ. Наивысшая заслуга Кучмы - это отсутствие поражений, однако побед при нем не было. Был застой в культурно-экономическом состоянии страны.
Ющенко имел неплохие стартовые условия и стремление достичь позитивного результата, однако допустил много ошибок и не получил никакого результата.
Янукович имея неплохе стартовые условия чуть не завел страну в российский протекторат.
Порох имея войну с более сильным соперником (наихудшее стартовое условие) стабилизировал страну и достиг более 10 конкретных выдающихся исторических побед.
Зеленский имея хорошие стартовые условия (государство способное на равных воевать с РФ и показывать рост экономики) за год довел страну до грани дефолта.
Поэтому Пороха тупо сравнивать не с кем.
Он не просто лучший, он единственный достигший конкретного культурно-экономического подъема политик в истории независимой Украины.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если ты барыгу считаешь лучшим то давай ещё Щербицкого вспомни
 показати весь коментар
 
 
Кучма барыжил на два фронта. Ющенко и Тимошенко барыжили на нефти и газу. Кравчук разбарыжил мощнейшую в регионе экономику. Янукович продал Крым и чуть не продал страну. Зеленский открыто продает страну агрессору.
В сравнении с всеми ими обвинения Пороха (человека в окружении которого коррупция была наименьшей, а основная масса дохода от оборудок шла на поддержание безопасности в регионе) в барыжничестве выглядят жалкими и смехотворными. Через рік після президентських виборів ми змушені рятувати Україну від дефолту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9208
Люк! Как ты можешь общаться с Ханом Соло и Ландо Калриссианом?! Они ведь "барыги"! Вот, гранд-мофф Таркин из народа вышел и говорит что нужно договариваться с императором Палпатином Через рік після президентських виборів ми змушені рятувати Україну від дефолту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9208
 показати весь коментар
 
 
Как сторонник галактической республики и враг агрессивной империи, я готов поддерживать взаимовыгодные отношения со всеми прореспубликанскими контрабандистами и мошенниками в регионе.
Хан Соло и Ландо Калриссиан были героями республики.
Естественно, в моих глазах контрабандист который всеми правдами и неправдами выхватывает из складов агрессора необходимые стране здесь и сейчас для ремонта военной техники редкие детали, пусть даже в разы дороже их номинальной стоимости в мирное время - патриот, который заслуживает награды. А доход который он получил на разнице стоимости - это его честный заработок. Я не совок и не ватник, поэтому я не против того что патриоты зарабатывают.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Наивысший экономический подъём за всю историю страны ? Такое можно написать в трёх случаях : 1 - сильный жар и, как следствие, - затуманенное сознание и бред; 2 - психическое расстройство и, как следствие, - неадекватное восприятие окружающей действительности; 3 - слабое культурное развитие и, как следствие - банальная скука, заполняемая троллингом...
 показати весь коментар
 
 
Когда нечего по сути возразить, дураки переходят на личность
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Когда дураки несут откровеннейшую ахинею, то вступать в предметный спор с ними могут только недалёкие люди. Вполне допускаю, что вы не дурак, а просто неудачно выразились употребив термин "наивысший культурно-экономический подъём в истории страны". Про культурный подъём можно спорить, но экономика - это точная наука и она выражается в цифрах. А цифры эти совершенно не сочетаются с вашим утверждением. Мне просто откровенно лень поднимать эти цифры. Но, я могу полезть в статистику и наглядно доказать вам, что фразы "наивысший экономический подъём" и "правление Порошенко", не то, что не сочетаются, а являются, скорее, антиподами. Но в этом случае вы публично признаете себя дураком. Без всяких оговорок. Без ссылок на войну, потери территорий, "Януковича, который "Камазами" вывез миллиарды долларов и т.д. Договорились ? Чтобы не было потом отмазок, дескать, подъём - это категория онтосительная, означающая лишь вектор развития.
 показати весь коментар
 
 
дійсно, з тими, ( і з тобою, зебілом, зокрема) хто несе ахінею - вступати в дискусію не буду. Скористаюсь кнопкою "спам".
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Вовремя предать - это не предать, а предвидеть. (с) Парошенко
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не Петручо этот кризис размажет и тебя и рыжего и бородатого и всех остальных тебе подобных и конечно зелю. Забавно грабили, вывозили бабло за бугор, недвижимости там накупили, детей там учили, лесились, жили там - думали бога за бороду держите?? А вишь как! Подыхать вместе с нами придеться!))) Жлобы тупые! Смерть она всех ровняет.
 показати весь коментар
 
 
Нет этот кризис размажет тебя! А Ахметов и Коломойский просто из твоих друзей за пайку себе наймут частных армий! Поэтому они за дефолт!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты дебил!!! Какие армии? Долбодятел с каких доходов нанимать будут? Все производство ляжет если ты тупое не понимаешь что на носу Великая депрессия мирового масштаба то какого хрена лезишь со своими коментами? Закрой свое хлебало и почитай экономическую аналитику! Авось поумнеешь! Обеднеют и куда более побогаче и поумнее люди чем эта гопота из постсовковой подворотни.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
И у меня руки в отличии от тебя не под клавиатуру заточены я чётко помню рецепт выживания. Начало 90-х не прошло зря.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
И да дефолт будет и не только в Украине. Можете с пол годика потешить себя иллюзиями но он будет.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Сывочолый нарцисс всё никак из роли отца нации выйти не может. Крепко ломает его от отсутствия внимания и недостатка трибун на которых он упражнялся в актёрском мастерстве, тестируя на подневольной массовке свои идиотские ужимки и бестолковую жестикуляцию.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
массовка не подневольная,

она жадная тупая

и продажная за 200 грн
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Все люди разные, но в большинстве своём малоимущие, что и вынуждает их продаваться за гроши, торгуя лицами на всяких митингах и ток-шоу. Но будучи президентом и обладая неисчерпаемым админресурсом, Пэдро всегда свозил толпы бюджетников на свои мероприятия, особенно в период предвыборной агитации.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ну что полетит зеленка в рожу
соевому барыге и славику - корпоративщику??
кто как думает?

без их 36 голосов вчера в раде в полпервого ночи
укрземля была бы на месте

какие будут мнения??

ахахаха
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
все при своем и при своих ! Народ глотнет , а держиморды устроят банкет и придумают . как еще прижать к ногтю говно-нарИд .Нужно сразу понимать , что реально СН , ЕС - это русофилы . воры . мошенники . Корыто всех уравнивает . а секта дальше блеет и просит причащения в рот .РОТФРОНТ .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
через год после выборов!!!! - вот на чем порох делает акцент, типа надо было его выбирать)))
та ладно,все помнят как страна балансировала на грани дефолта,особенно при яйценюхе и как потрох попрошайничал по всему миру,НО при этом разворовывались все кредиты,даже от МВФ.
 показати весь коментар
 
 
иди балансируй

на мерсе, недавно купленном твоим ермаком за 150 тыс$

аткуда 150$&&

аттудааа

ахахаха
 показати весь коментар
 
 
Чому проросійська мразота кляне Пороха? Бо партія ЄС внесла важливі поправки які не дадуть одичалим скупити українську землю)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ещё через год, эта же рожа будет подсчитывать сколько Зеленский набрал у МВФ и как продал землю...Кто-то сомневается?
 показати весь коментар
 
 
Порошенко полностью прав, собственно, просто были перечислены факты, к которым пришла Украина за год.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а до этого он так нареформировал, что вот так вышло
 показати весь коментар
 
 
Реформы были и шли в правильном направлении. На "папередников" свалить собственное убожество вам не удасться.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кто бы нас от тебя спас барыги и пришедшего из-за тебя комика?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
реформа- доллар с 8 до 28, на субсидиях 80% населения, это реформа? цены выше европейских, а зарплаты,,,,,
 показати весь коментар
 
 
Доллар вырос с 8 до 28, вообще-то, из-за агрессии России, потери территорий и 20% ВВП. Чудес не бывает, во время войны это неизбежно. Субсидии? "Дешевые тарифы бывают только в мышеловке", то есть с дешевыми тарифами никогда не будут высокие зарплаты. 80% на субсидиях - это ложь, в разы меньше. Цены далеко не выше европейских, не ври, сравни цены и на продукты, на проезд, на недвижимость и тому подобное.
Порошенко и его команда как раз вытащили Украину из глубочайшего кризиса 2014 - 2015 годов, обусловленного войной с Россией. Это факт.
 показати весь коментар
 
 
С законом о рынке земли и законом о банках свое плечо Петя подставил,бесспорно.За это большое спасибо.Но вот только большая тебе Петя ганьба,что при твоем презитентстве,ты достойных людей,своих политических противников с говном смешал.Это я о Садовом и Гриценко говорю.Как результат,маемо тэ що маемо.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Он их с дерьмом мешал чтобы люди вошли в обман и думали что у страны нет выбора среди политиков . Только кондитер или х.йло . Так зарождается авторитаризм .НО не вышло .Вот он и бесится
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Каждое его слово - лицемерия и брехня
Хорошая фото. Очень похоже на черный обелиск.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Вже його ніхто не просить а він все спасає і спасає. )))
 показати весь коментар
 
 
В чем главное различие межу командами Порошенко и Зеленского? В том, что команда Порошенко из кризиса страну выводит, а Зеленского - вводит.
 показати весь коментар
 
 
поки Порох знову не сяде у Президентське крісло, у України немає майбутнього!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
поки Порох знову не сяде НА ПАРАШУ, у України немає майбутнього!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У порохоботов память как у рыбок.
При барыге президенте, постоянно принимали законы под кредиты МВФ иначе дефолты. И полученные кредиты выдавали за мегаперемогу.
Понабрали кредитов при барыге, а теперь пол бюджета уходит на эти кредиты и проценты по ним.
 показати весь коментар
 
Очередной пук. Кредитов понабирали больше всего при Тимошенко и Януковиче, см. статистику. Кредиты от МВФ, которые брались при Порошенко НИКОГДА не проедались, а использовались очень грамотно для стабилизации финансово-банковской системы, для стабилизации гривны. Это видно невооруженным взглядом, какой была гривна за последние три года. В итоге государственный внешний долг Украины УМЕНЬШИЛСЯ, то есть, был более чем 70% от ВВП, а стал чуть больше 40% ВВП.
И совет тебе - постарайся впредь не оценивать макрофинансовую политику государства при помощи своего обывательского, безграмотного ума.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вот шо бывает когда свинью вместо лопатой по рылу и в свинарник, садят за стол и спрашивают ее мнение. Кнура уже давно вши на зоне дожидаются за его художества. Уж кому кому но только не этой сволочи разпатякивать о судьбах человечества.
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору