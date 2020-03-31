 Через рік після президентських виборів ми змушені рятувати Україну від дефолту, - Порошенко

Про це на брифінгу в парламенті заявив лідер "Європейської Солідарності", п’ятий Президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він наголосив, що фракція "Європейська Солідарність" готова у цій критичній ситуації підставити владі плече. Саме тому фракція підтримала у першому читанні так званий закон про банки, який є принциповим для відновлення співпраці з МВФ.
"Сьогодні зроблено великий крок у тому, щоб відвести від України дефолт. В 2014-2015 роках наша команда захистила країну від дефолту тоді і підставила плече для того, щоб не допустити дефолту зараз. Дефолт – це банкрутство держави, він б’є в першу чергу по малозабезпеченим через механізми інфляції, це тоді, коли галопуючі ціни забезпечують стрімке зубожіння людей. Це зупинка зростання безробіття, це те, щоб залишити інвесторів в Україні, це не допустити знецінення гривні по відношенню до основних світових валют, це захист української держави", – пояснив Порошенко.
"Попри те, що "Європейська Солідарність" є лідером української опозиції, ми готові в умовах пандемії, в умовах загрози держави підставити плече і захистити державу. Сьогодні саме цей випадок, сьогодні ми продемонстрували, що наші слова точно не розходяться з ділом. Дорога ще довга, роботи попереду ще багато, але ми будемо робити все можливе для того, щоб мінімізувати наслідки незграбності і некомпетентності владної команди для українського народу, для України", – наголосив Порошенко.
Лідер "Європейської Солідарності" звернув увагу на те, що ситуація в країні дуже складна і потребує фахових, швидких і системних рішень. "548 українців захворіло на коронавірус. Ще пару тижнів тому їх не було зовсім. 13 українців померли. І ще одна цифра – дефіцит бюджету вже з початку року складає 40 мільярдів гривень. Це означає, що економіка увійшла в круте піке", – зазначив Порошенко.
"Сьогодні рівно рік, який виповнюється з першого туру президентських виборів. Рівно рік тому Україна зростала на 4,5% ВВП. Рівно рік тому були наповнені золотовалютні резерви, великі залишки на казначейському рахунку. І "нові обличчя" за рік зробили неймовірне. Україна знаходиться в стані глибокої економічної кризи, і війну нам доведеться вести на три фронти. Перший фронт – відсіч російські агресії, другий фронт – це відсіч пандемії коронавірусу і третій фронт – це захист економіки, захист малозабезпечених, захист людей, у яких просто фізично не залишається грошей для того, щоб витримати карантин. І для цього потрібна міжнародна допомога. Бо і світову коаліцію, яка за п`ять років була створена нашою командою, за цей рік їм вдалося зруйнувати", – підсумував п’ятий Президент.
Потому что все познается в сравнении.
А в сравнении 5 лет правления Пороха были наивысшим культурно-экономическим подъемом в истории страны.
соевые гниды в киеве ее продавали
ахахаха
Это действительно была вершина культурно-экономического подъема страны.
За 5 лет в условиях войны была создана международная коалиция с удержанием союзников в жестких рамках, восстановлена армия, восстановлена церковь (я не верующий, но признаю это сильным ударом по тандему РПЦ-ФСБ), проводились успешные военные операции, были выиграны международные суды против РФ, был создан экономический запас и выплачена часть кредитов. И все это - результат совместной работы всего общества, в т.ч. Пороха и Турчинова.
Ни при Кравчуке, ни при Кучме, ни при Ющенко, ни при Януковиче, ни при Зеленском не случалось и ни одного из подобных достижений.
Коррупция была, есть и еще долгое время будет стабильным фоном существования всего украинского общества.
Мы говорим о результатах работы с учетом сложности условий.
Кравчук в качестве стартовых условий имел одно из сильнейших государств в Европе, и нивелировал его до нищего состояния.
Кучма в качестве стартовых условий имел нищее государство, и лишь несколько укрепил его экономику за счет нейтралитетных заигрований с ЕС и РФ. Наивысшая заслуга Кучмы - это отсутствие поражений, однако побед при нем не было. Был застой в культурно-экономическом состоянии страны.
Ющенко имел неплохие стартовые условия и стремление достичь позитивного результата, однако допустил много ошибок и не получил никакого результата.
Янукович имея неплохе стартовые условия чуть не завел страну в российский протекторат.
Порох имея войну с более сильным соперником (наихудшее стартовое условие) стабилизировал страну и достиг более 10 конкретных выдающихся исторических побед.
Зеленский имея хорошие стартовые условия (государство способное на равных воевать с РФ и показывать рост экономики) за год довел страну до грани дефолта.
Поэтому Пороха тупо сравнивать не с кем.
Он не просто лучший, он единственный достигший конкретного культурно-экономического подъема политик в истории независимой Украины.
В сравнении с всеми ими обвинения Пороха (человека в окружении которого коррупция была наименьшей, а основная масса дохода от оборудок шла на поддержание безопасности в регионе) в барыжничестве выглядят жалкими и смехотворными.
Люк! Как ты можешь общаться с Ханом Соло и Ландо Калриссианом?! Они ведь "барыги"! Вот, гранд-мофф Таркин из народа вышел и говорит что нужно договариваться с императором Палпатином
Хан Соло и Ландо Калриссиан были героями республики.
Естественно, в моих глазах контрабандист который всеми правдами и неправдами выхватывает из складов агрессора необходимые стране здесь и сейчас для ремонта военной техники редкие детали, пусть даже в разы дороже их номинальной стоимости в мирное время - патриот, который заслуживает награды. А доход который он получил на разнице стоимости - это его честный заработок. Я не совок и не ватник, поэтому я не против того что патриоты зарабатывают.
она жадная тупая
и продажная за 200 грн
соевому барыге и славику - корпоративщику??
кто как думает?
без их 36 голосов вчера в раде в полпервого ночи
укрземля была бы на месте
какие будут мнения??
ахахаха
та ладно,все помнят как страна балансировала на грани дефолта,особенно при яйценюхе и как потрох попрошайничал по всему миру,НО при этом разворовывались все кредиты,даже от МВФ.
на мерсе, недавно купленном твоим ермаком за 150 тыс$
аткуда 150$&&
аттудааа
ахахаха
Порошенко и его команда как раз вытащили Украину из глубочайшего кризиса 2014 - 2015 годов, обусловленного войной с Россией. Это факт.
Хорошая фото. Очень похоже на черный обелиск.
При барыге президенте, постоянно принимали законы под кредиты МВФ иначе дефолты. И полученные кредиты выдавали за мегаперемогу.
Понабрали кредитов при барыге, а теперь пол бюджета уходит на эти кредиты и проценты по ним.
И совет тебе - постарайся впредь не оценивать макрофинансовую политику государства при помощи своего обывательского, безграмотного ума.