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Все про:бензин (57) нафта (155) ціни (266) Антимонопольний комітет (191)

 Вартість бензину може бути знижена на 3-5 грн за літр, - АМКУ

За даними аналітичних агентств, ціни на бензин через падіння світових цін на нафту можуть знизитися на 3-5 гривень за літр.

Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на сьогодні триває зниження цін на автозаправках.

"Вітаючи таку реакцію учасників ринку на попередні рекомендації, Комітет водночас отримує дані від аналітичних агентств, які вказують на наявний потенціал до ще більшого зниження ціни. Наприклад, для бензину марки А-95 виправданим може бути зниження іще на 3-5 гривень", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що завтра АМКУ проведе зустрічі з главами найбільших мереж АЗС. Комітет розраховує, що ця зустріч дозволить зробити наступний крок у зниженні роздрібних цін на високооктанові бензини і дизельне паливо до рівня, який відображав би справжню конкуренцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це дуже спустошливо для Росії, вся їхня економіка заснована на цьому", - Трамп про ціни на нафту

Нагадаємо, в понеділок, 30 березня, барель нафти марки WTI подешевшав до 20 доларів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185650
 
 
 Топ коментарі
 
Нефть упала в хренолион раз... А бензин упал на 3 грн.. Занавес.
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да сейчас беня наснижает аж на 20 копеек.
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Нефть во всём мире скоро бесплатно будут раздавать, а у нас думают тока снизить ли цены на безиннемножко или нет мля, зла не хватает, нахер тот амку ваще нужен
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Нефть упала в хренолион раз... А бензин упал на 3 грн.. Занавес.
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Начать надо с того, что в стоимости бензина составляющая самой нефти в разных странах-производителях разная, в среднем не более 30 процентов.
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ну як же тоді пояснити що коли нафта підвищується в ціні в 2 рази, то бензин в 2,5 ? Це десь така ж ситуйовина що із доларом, упав-ціни стоять, виріс-ціни виросли у відповідності до ціни і ще +%, А процент за що ? А поставщики забивають риски від роста послідуючого долара
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Ну это уже претензии к поставщикам топлива. Я как бы говорила о производителях.
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То есть, производитель купил нефть за 3 грн (30%) перегнал через свой самогонньій аппарат(колонку ректификации) и добавилось к цене 7 грн (70% ) , стало 10 грн?
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Не только перегнал. Еще заплатил кучу налогов.
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Какие там налоги, на давальческом сьірье ? А при входящем НДС ? Налоги все платят, поставщики топлива тоже платят . Так какие же такие налоги производители платят, если в их цене бензина доля ценьі нефти только 30% ?
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Какое давальческое сырье? Какой НПЗ в нормальной стране работает по этой схеме?
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Читайте просвещайтесь , ВСЯ нефть на НПЗ в Кременчуге давальческая,
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Читайте, что Вам пишут, я говорилось про НПЗ в нормальных странах, а не про НПЗ, которая под контролем Бени.
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А завод НПЗ в Кременчуге государственньій, значит все налоги пошли государству, так ?? Вартість бензину може бути знижена на 3-5 грн за літр, - АМКУ - Цензор.НЕТ 9651
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Начнем с того, что половина этого НПЗ государству не принадлежит. Ну и заодно посмотрите на какую мощность он вообще загружен и какова доля его продукции на рынке Украины.
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Нет, половина , притом большая, этого НПЗ государству таки принадлежит Вартість бензину може бути знижена на 3-5 грн за літр, - АМКУ - Цензор.НЕТ 5489 Где посмотреть как он загружен, какова его доля на рынке Украины ? И как это влияет на цену дорогого бензина при копеечной нефти ?
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https://consulting.a95.ua/press-center/2020/01/13/ukrainskii-rynok-dt-priblizilsya-k-7-mln-t.html

Тут статья по ДТ, доля в общем балансе рынка в прошлом году составила 11,6%.от необходимого. Там же на сайте поищите статистику по бензину - если интересно. А общая загрузка НПЗ колеблется в пределах 25-30 процентов от мощности. Тоже есть в сети данные, я же не секретарша для любопытных. Ищите и обрящете.
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Нефть, та что упала - это фьючерсы на 2 мес вперёд
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а чего ж тогда в сша бенз подешевел в 2 раза?
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Ну так снижайте, пока только на 1 грн снизили
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да сейчас беня наснижает аж на 20 копеек.
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амеры уже 19 центов за бочку платят, чтобы только кто забрал сырую и хранилища для закачки новой освободил... Стоимость бензина может быть снижена на 3-5 грн за литр, - АМКУ - Цензор.НЕТ 2957
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Сланцевая добыча может приостанавливаться
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так и есть,но им пофигу, у них нефть не "бюджетообразующий" товар..
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может да а может и нет😁😁😁😁такое ощущение что они рулетку раскручивают,не госконтора а детский сад
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http://neftemarket.net/small-wholesale

Бензин 15,65грн. Дизель 16,60 грн.

Только не на заправках наших олигархов... OKKO WOG АВИАС??? на 10 грн дороже))
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Нефть во всём мире скоро бесплатно будут раздавать, а у нас думают тока снизить ли цены на безиннемножко или нет мля, зла не хватает, нахер тот амку ваще нужен
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Бесплатно нет пока, есть нефть с отрицательной стоимостью, поставщик оплачивает транспорт только бери нефть
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Покажете формулу цены. Где то 3-5 это для папусов. Комуналка та вообще из справочника
стеля. Тому и бидни.
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У нас знову впали ціни на заправках , десь на відсотків 30 - 35
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" Вартість бензину може бути знижена на 3-5 грн за літр, - АМКУ", ключове слово МОЖЕ.В результаті народ знову Зе наї%е, а маржа Колоиойші і Ко з продажу нафтопродуктів досягне 40-50%
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А шо там нащет газа, ціна якого до нефті прив'язана ?
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У нас бензин уже дешевше води вуйко гугл вам на допомогу
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Судя по цене на нефть бензин сейчас должен стоить не больше 10 гривень, а не подачки нам кидают и скидку в 3 гривни
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Почему то весь мир воет что кризис и кошмар. А как для меня то сейчас лучшее время развивать економику и страну. Копеечная цена на нефть а значит на бензин ето лучший стимулятор економики. Так как топливо ето самый большой расходник который закладывают в себестоимость продукции
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Зараз якесь мурло прокашляє про "єкономечне равновєсіє"
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В стоимости бензина стоимость нефти составляет менее 30%. Налогов и акцизов более 60%! Ожидать существенного снижения не стоит. Но и 1 грн - не снижение на таком падении цен на нефть. Согласен, что на 5-6 грн - вполне реально снизить.
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Цена на российскую нефть упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media во вторник, 31 марта.
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Стоимость бензина может быть снижена. А может и нет. АМКУ.
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Если заправляться нефтью , то вышло бы по 10 грн за литр
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Цена нефти упала в 5 раз, бензин может подешеветь на 3 грн.

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.....это ж каким надо быть в Украине НЕНАЖЕРЛЫВЫМ ????!!! бренд упала на 60%% !!! ((((суки ........ные !!!
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