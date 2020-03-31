 Вартість бензину може бути знижена на 3-5 грн за літр, - АМКУ

Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на сьогодні триває зниження цін на автозаправках.

"Вітаючи таку реакцію учасників ринку на попередні рекомендації, Комітет водночас отримує дані від аналітичних агентств, які вказують на наявний потенціал до ще більшого зниження ціни. Наприклад, для бензину марки А-95 виправданим може бути зниження іще на 3-5 гривень", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що завтра АМКУ проведе зустрічі з главами найбільших мереж АЗС. Комітет розраховує, що ця зустріч дозволить зробити наступний крок у зниженні роздрібних цін на високооктанові бензини і дизельне паливо до рівня, який відображав би справжню конкуренцію.

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Нагадаємо, в понеділок, 30 березня, барель нафти марки WTI подешевшав до 20 доларів.