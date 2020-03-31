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 Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців

На позачерговому засіданні Верховної Ради в ніч з 30 на 31 березня народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт про відкриття ринку землі.

Згідно із законопроєктом, запуск ринку землі в Україні відбудеться 1 липня 2021 року (у попередній редакції з 1 жовтня 2020 року), передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Основні положення ухваленого законопроєкту № 2178-10:

До 1 січня 2024 року купувати землю зможуть тільки фізичні особи-громадяни України.

Допуск іноземців до купівлі землі на території України буде можливий лише після ухвалення відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі.

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Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності продаватися не будуть. Також ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території, не продаються і не купуються, їх можна тільки передати у спадок.

Концентрація землі в одні руки в перші два роки після запуску земельної реформи обмежена площею 100 га. Якщо концентрація земель в одних руках перевищує цей ліміт, зайва земля конфіскується і продається на торгах. Це обмеження не стосується банків.

З 1 січня 2024 року купувати землю дозволять українським юридичним особам в концентрації не більше 10 тис. га.

Розрахунок за покупку ділянок буде проходити тільки в безготівковій формі.

Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2-х років.

Юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції, забороняється купувати землю навіть за умови проведення референдуму.. Також забороняється купувати землю компаніям, що знаходяться у власності іноземних держав, офшорів, або ж тим, бенефіціара яких неможливо встановити. Крім того, власниками української сільгоспземлі не можуть бути юридичні особи, зареєстровані в країнах, які не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також читайте: Продаж держземель заборонено, але надано можливість селянам розпоряджатися своєю землею, - Порошенко

Іноземним громадянам забороняється купівля земельних ділянок в 50-км зоні від державного кордону України, незалежно від рішення референдуму.

Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Ця норма буде діяти до 1 січня 2030 року.

Орендарі земель, що працюють на них з правом користування не пізніше ніж з 2010 року, можуть викупити землю на виплат до 10 років за ціною нормативної грошової оцінки таких ділянок і без проведення земельних торгів. Право власності покупець отримує після першого платежу.

У разі, якщо земельна ділянка опиниться у власності особи, якій володіти землею за цим законом заборонено, вона зобов'язана продати ділянку протягом року. Якщо землю протягом цього терміну не продадуть, ділянка підлягає конфіскації.

Законом також передбачено розробку урядом порядку фінпідтримки фермерів і приватних осіб для купівлі земельних ділянок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185648
 
   
 Топ коментарі
 
Куба, КНДР, Конго, Венесуела, Таджикістан, Україна - так цей список виглядав ще вчора🤦‍♂️
Тепер нас у цьому списку просунутих заможних розвинутих демократичних країн немає‼️
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Після розпродажу землі Україна стала найвеличнішою країною світу. І небувалий потік українців, що останні тижні повертаються в Україну тому беззаперечний доказ.
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Дерибан матиме далекосяжні наслідки, як і Будапештський меморандум.
спасибі зебілам, педрі і соросятам
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Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га. Если концентрация земель в одних руках превышает этот лимит, лишняя земля конфискуется и продается на торгах. Это ограничение не касается банков.

Последнее предложение ключевое. Через банки в 2024 году земля попадет к латифундистам
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конечно ! Лазеек тысячи , но лохи рады и этого не понимают .
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Было бы правильно, если бы банки могли продавать землю, которая им досталась за неуплату кредита, ТОЛЬКО частным лицам или коммунам или государству. А так это красивый развод
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все это х**ня с нормой о покупке земли только гр. Украины. Кто будет проверять жидов коломойшу, рабиновича и прочих у которых по 10 паспортов? на**й такой закон.
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И вообще, сначало землю нужно раздать всем гражданам в равной доле, а затем пусть они решают продавать ее или нет.
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Ринок землі однозначно має бути, це ознака цивілізованої держави з ринковою економікою, АЛЕ:
ринок має бути цивілізованим. Порівняємо з Польщею наш закон
фізичні особи 100 Га тут ми однакові, але для чого обмеження для сім'ї?
Юридичні особи! Польща 500 Га - Україна 10 000 Га. Ось тут саме цікаве, думаю багатьом зрозуміло чому така відмінність.
Чому така розбіжність? Якщо турбуєтесь про народ, зробіть ті ж самі 100 Га на 1 працівника. Утримує корпорація 1000 працівників, виплачує їм з/п, будь - ласка вам 10 тис Га. Гарантія робочих місць для селян, надходжень в бюджет, і прозорої роботи.
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Написав свій коментар під дописом OLGA 1cb0b678, де дописувачка перелічувала країни, де заборонено продавати землю, список досить маніпулятивний та не повний. Я прокоментував даний коментар, та зазначив, що він не повний, та доповнив цей список "відсталою" країною Ізраїль. Мій коментар було видалено. Хочу зазначити, що я нікого не ображав, не дописувачку OLGA 1cb0b678, не тим більше державу Ізраїль, одну з найбільш розвинутих та гегемоних країн теперішнього світу, де продаж землі законодавчо заборонений. Зрозуміло, слово "відсталий" мною було застосовано в лапках. Питання до Цензор.нет, це що цензура? Якщо це цензура, то потрібно міняти назву на цензор.Є. Маю надію, що я помилився і то була прикра техпомилка...
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у нас от этой толерастии к евреям, одни проблемы. что не улюдок то гражданин еврейский и с ихним паспортом в кармане... так что называй их как есть...
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Братва.Не разгоняйте зраду,не ищите подводных камней там где их нет.В Законе прямо написано-имеет право на выкуп,но там нет ни одного слова о том что я ОБЯЗАН продать свой пай.
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тут некому это объяснять …. заряженные на зраду думать априори не могут .
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В законе прописано положение, где "П-Аш" при приобретении не может быть больше, чем при последующей продаже? И кто это будет контролировать?
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Згадай скільки за останні роки було випадков РЕЙДЕРСТВА землі у фермерів України, не агрохолдингів, а середніх фермерів.

Скільки разів за останній час у фермерів захватували елеватори, ферми, автопарки з комбайнами, тракторами і автівками тітушня в масках ?
Скинути інфу на декілька сторінок ? Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 5654
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А если двойное,тройное гражданство-кем он считается - иностранцем или как?
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Це тепер можна буде купувати землю у пайовиків?
Я взагалі не розумію дебільний принцип роздачі паїв. Земля належить всьому народу: і сільському, і міському.
В нас же вийшло так: в селі був радгосп, а не колгосп, тому землю людям нікому не розпалювали, хоча багато людей пропрацювали все життя на ній.
В другому селі колгосп. Землю розпалювали, бабка отримала пай і передала у спадок дітям, які хоч і жили в селі, але ніколи в колгоспі не працювали, а їздили на роботу в місто.
Яка тут справедливість? Хтось надурняк отримав землю і продасть її, іншим дуля з маком.
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До 1 января 2024 года покупать землю смогут только физические лица-граждане Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3185648

А олігархи і спекулянти не можуть пенсіонеру дати грошей на покупку землі чи взагалі купити ії по паспорту іншої людини/ бомжа?

Дитяче белькотіння Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 6633
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Необходимо фамилии всех, кто проголосовал за рынок земли, вписать в книгу позора. А когда придет новая украинская патриотическая власть, то этих людей еще необходимо жестко преследовать как врагов и предателей народа. А с ними и нынешнего президента, премьеров, а также других, кто продвигал и агитировал за этот закон. А также всяких журналюг, аналитиков, политолгов, блогеров и т.д. кто агитировал за этот закон.
Похоже, что у нас у власти организованная преступная группировка.
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И как так, что во фракции Вальцмана, среди проголосовавших, только один против. В процентном отношении против меньше даже чем у слуг урода. В тому числі ЗА проголосувала колоритно ряжена, така вже патріотка галичанка с двома десятками намист на шиї.
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А фракція патріота галичанина Вакарчука, де Юрчишин був одним з командирів майдану, ЗА проголосувала повним складом. Тут легко пояснити. Партію Голос фінансував найбільший рантьє України - Драгон Кепітал. В тому числі співробітник цієї кампанії інвестиційний банкір Фурса (який є ярим прибічником продажу землі). У фракції Голосу депутатами є декілька співробітників цієї торгашеської кампанії. Ця кампанія це рантьє. Тому вони явно хочуть нагріти руки на куплі продажу землі. А за рахунок кого нагріти руки - нас з вами народ України. І їм в цьому допоможе Вакарчук. В тому числі своїм голосуванням за цей закон.
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Народ о чем вы спорите ? Я просто ржу , Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 1886 Вы забываете , что Украина ,это не правовое государство Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 6162 Все будет до банального просто,паяльник в попу и частные армии Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 4001 И через пару лет , Всей землей будут владеть 5-10 семей Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 8811 и проект Украина можно будет закрыть
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Граждане Украины это вообще смешно Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 988 ,ну к примеру у меня три гражданства , в том числе и Украины Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 4226 Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 4226
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Правильно зрозумів з нового "земельного" закону - старі арендатори сельхоз землі тепер можуть ії придбати після першого платежу ? А бувший власник землі іде лісом судячи по всьому, тим паче якщо в нього агрохолдінг аредував землю Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 441
Селянин отримає чек по пошті і далі живе без землі (?)
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Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 4607 злой укроп 60d3d2f7 Не обязан Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 1713 А если к вам , например, приедет человек 100 бандитов и вставят паяльник в попу, как в 90-е Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 2088 Я посмотрю ,что вы запоете Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 4902
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До "недоговірних" фермерів і селян будуть такі гості судячи по всьому -

Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 1704
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Himikus@MrHimikus





Як би блюзнірськи це не звучало, як літом 2014 від неминучого п''дєца і цілком ймовірної втрати країни нас "врятував" ціною своєї гибелі МН-17, так і сьогодні від неминучого п''дєца нас "рятує" COVID-19.
Не будь пандемїї, ніяких законів на вимогу МВФ ми б ніколи не діждались
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А з чого ви взяли що питання про ринок землі хвилює МВФ ?
МВФ хвилює робота держави, ріст ВВП щоб держава відала борги МВФ без проблем, а яким боком закон про продаж землі (який запрацює в 2021) до віддачі боргу МВФ ?
Мізками думаєте? Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 3182
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Брєд, у нас без усяких законів віджимали землю у фермерів, чому це повинно припинитись після приняття земельного зкону, чи рейдери бояться порушити закон і Рюкзакевича? Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 7234

Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 6732
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Земля это не только кукурузное поле. Земля это Украина. Украину продавать недопустимо. Только продажа ПОЛЬЗОВАНИЯ тем кто на земле работает. Но в любом случае, никакой продажи земли при этой власти аферистов. И никаких компромиссов с ними.
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