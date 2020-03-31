 Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців

Згідно із законопроєктом, запуск ринку землі в Україні відбудеться 1 липня 2021 року (у попередній редакції з 1 жовтня 2020 року), передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Основні положення ухваленого законопроєкту № 2178-10:

До 1 січня 2024 року купувати землю зможуть тільки фізичні особи-громадяни України.

Допуск іноземців до купівлі землі на території України буде можливий лише після ухвалення відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі.

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Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності продаватися не будуть. Також ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території, не продаються і не купуються, їх можна тільки передати у спадок.

Концентрація землі в одні руки в перші два роки після запуску земельної реформи обмежена площею 100 га. Якщо концентрація земель в одних руках перевищує цей ліміт, зайва земля конфіскується і продається на торгах. Це обмеження не стосується банків.

З 1 січня 2024 року купувати землю дозволять українським юридичним особам в концентрації не більше 10 тис. га.

Розрахунок за покупку ділянок буде проходити тільки в безготівковій формі.

Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2-х років.

Юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції, забороняється купувати землю навіть за умови проведення референдуму.. Також забороняється купувати землю компаніям, що знаходяться у власності іноземних держав, офшорів, або ж тим, бенефіціара яких неможливо встановити. Крім того, власниками української сільгоспземлі не можуть бути юридичні особи, зареєстровані в країнах, які не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

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Іноземним громадянам забороняється купівля земельних ділянок в 50-км зоні від державного кордону України, незалежно від рішення референдуму.

Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Ця норма буде діяти до 1 січня 2030 року.



Орендарі земель, що працюють на них з правом користування не пізніше ніж з 2010 року, можуть викупити землю на виплат до 10 років за ціною нормативної грошової оцінки таких ділянок і без проведення земельних торгів. Право власності покупець отримує після першого платежу.

У разі, якщо земельна ділянка опиниться у власності особи, якій володіти землею за цим законом заборонено, вона зобов'язана продати ділянку протягом року. Якщо землю протягом цього терміну не продадуть, ділянка підлягає конфіскації.

Законом також передбачено розробку урядом порядку фінпідтримки фермерів і приватних осіб для купівлі земельних ділянок.