 МОЗ оновило алгоритм стаціонарного лікування заражених COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Згідно з оновленими медичними стандартам надання медичної допомоги хворим на COVID-19, стаціонарне лікування має обов'язково надаватися:

▪️ хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19 у середньому й тяжкому стані, а також у разі ознак пневмонії або дихальної недостатності;

▪️ пацієнтам, незалежно від тяжкості стану, які належать до групи ризику розвитку ускладнень.

До цієї групи ризику належать пацієнти з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії, декомпенсованим цукровим діабетом, з імуносупресивними станами, тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем, нирковою недостатністю, аутоімунними захворюваннями, тяжкими алергічними хворобами, цереброваскулярними захворюваннями в стадії декомпенсації, онкологічними захворюваннями.

"Після прибуття пацієнта до закладу охорони здоров'я проводиться медичне сортування: за тяжкістю захворювання, необхідністю починати заходи медичної допомоги та наявністю ТГРС (тяжкого гострого респіраторного синдрому), пов'язаного з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що залежно від стану хворого та його класифікації спеціалісти надають відповідну медичну допомогу. Всім пацієнтам з COVID-19, які перебувають на стаціонарі, проводять профілактику загальних ускладнень.





"Вагітні жінки з підозрою на COVID-19 мають бути госпіталізовані у спеціалізований стаціонар, уся терапія має проводитися з урахуванням стандартів ведення вагітності", - додали у відомстві.

У МОЗ підкреслили, що відповідні державні положення затверджені Наказом МОЗ України про "Організацію надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)". Вони ґрунтуються на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, оновлених після поширення хвороби за межі Китаю, та є адаптованими до потреб системи охорони здоров'я України.



