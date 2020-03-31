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 Важлива ефективна робота податкового і митного блоків, - новопризначений міністр фінансів Марченко

Вранці 31 березня в Міністерстві фінансів представили новопризначеного міністра Сергія Марченка.

Про це повідомляють в пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Значно посилити фіскальний каркас країни - особливо актуально в період кризи. Ефективна робота податкового та митного блоків важлива, як ніколи. Ключовим критерієм оцінки цієї ефективності буде наповнення бюджету, адже держава має виконувати свої зобов’язання перед громадянами. Особливо перед найменш захищеними", – зазначив міністр під час представлення.

Також читайте: Рада призначила Марченка міністром фінансів

Сергій Марченко також наголосив на необхідності виконання державою своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами. При цьому він вважає, що в перемовинах передовсім важливо захищати інтереси України та її громадян.

Рада призначила Марченка на пост глави Мінфіну в понеділок, 30 березня.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада України з другого разу призначила Сергія Марченка головою Мінфіну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185641
 
   
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Министры уходят и приходят, и лишь Аваков остается навсегда Важна эффективная работа налогового и таможенного блоков, - новоназначенный министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 4979
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косити бабло поки коситься а далі тікати під три чорти...
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Кабмин стал напоминать беговую дорожку.
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И каждый новый участник бездарнее предыдущего.
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Начал не с выдатков, а с налогов. Хреновое начало. Это значит, что в голове ничего нет.
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Сразу в два раза увеличивай фискальный каркас страны.Ты ,порося ,не устал повышение сборов налогов с табачной отрасли искать.
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Напрасно шмаркля с премьером меняют порядочных людей на воров.
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Этих "министров" даже фамилии никто запомнить не успевает!
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Это ******.
С таким министром финансов. Подождём три месяца и будет всё понятно.

Пройдём и это, но как они задрали своей глупостью.
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