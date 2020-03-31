 "Є певна втрата часу з погляду підготовки до пандемії", - новий міністр охорони здоров'я Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це він заявив під час знайомства з колективом міністерства.
"Попереду чимало роботи. Перший пріоритет - боротьба з коронавірусом. Я не хочу нікого ні в чому звинувачувати, але є певна втрата часу з погляду підготовки до пандемії. Ми більше не можемо собі дозволити гаяти час. Тому вкрай важливо зараз налагодити комунікацію із закладами охорони здоров’я на місцях. Другий пріоритет - медична реформа. Я вважаю, що цілком можливо провести зміни таким чином, щоб реформою залишилися задоволені як пацієнти, так і лікарі усіх рівнів", - наголосив Степанов.
Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила Максима Степанова міністром охорони здоров'я.
Кандидатуру Степанова ВР підтримала з другого разу. Раніше в понеділок за призначення Степанова проголосували лише 217 парламентаріїв за 226 необхідних.
Степанов з 2008 по 2010 рік був першим заступником голови Одеської ОДА, але після приходу Януковича до влади його звільнили. З 2011 по 2016 рік - очолював "Поліграфкомбінат "Україна". У січні 2017 року Степанов змінив Міхеіла Саакашвілі на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації, але між першим і другим турами президентських виборів був відправлений у відставку.
"Было представлено продолжение реформирования здравоохранения, оно не понравилась нашим главным оппонентам - это исполняющая обязанности Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожает стационарный уровень помощи" - так высказался теперь уже бывший министр здравоохранения в эфире «Громадського» вскоре после оглашения решения о его отставке.
Кроме этого, он упомянул что уже обсуждал свою отставку с президентом Зеленским, но деталей обсуждения не раскрыл
ЗЕ заслабкий,щоб їх "посунути"...
Степанов"підвизався" виключно на управлінських посадах"...
Він закінчив Донецький медичний інстітут. Батько в нього теж лікар.
А сь пані Скалецька медичної освіти не мала, але це вас чомусь не бентежило.
Бабченко..НУсс...Монова.."антіколорадос"...
просто треба визнати правду .
без конкретного бабла -даремний оптимізм...
як "подачка"..щоб прикрити більші ОБОРУДКИ..На мільйони..
а"серйозніші "ліки -тут -ОБЛОМ
Віталій Барабаненко
Як китайці роблять маски нам на експорт. Де гарантія що саме ці маски зараз не продаються за шалені гроші в аптеках під виглядом захисту від вірусу? Ясно що не всі маски там так робляться. Але те, що ми не можемо це ніяк проконтролювати - це факт.
https://twitter.com/i/status/1244697198757117963
Єдине що мені не сподобалось, це як заведена резинка. Я зробив щоб можна було чіляти за вухі)) Вкладку можна зробити з китайських жовтих салфеток. Вони ворсисті.
Це- професійні антиукраїнські тролі, і їх багато, я б сказав, більшість тих, хто пише.
Вони намагаються загавкувати і запльовувати здорові ідеї, конструктивні починання, здорові агресивні імпульси.
Сварки, образи, політична воржнеча, сумніви, зневіра- їхня мета. Вони працюють з почуттями.
ЯКЩО від спілкування у вас виникає почуття розпачу, безсилля, приниження- це як раз такий троль. Не вступай з ним в дискусію, просто заспам його.
На Львівщину Кондитер разом з "Доктором Смерть" залишив 160(з них 120 ще совєтських) апаратів ШВЛ і лікарів без зарплати з 1 квітня 2020 року...
Я не раз писала, что Гончарук типичный шизоид со своим отдельным миром в голове и что его необходимо убирать.
Слава Богу, это произошло.
Зеленський - типовий істероїдний психопат.
Я про це писала ще з початком виборчої компаниії, але мене за це чомусь обзивали порохоботкой, а не бажали замислитись над тим, що цей психотип зовсім не придатен до державної служби.
Я психіатр, якщо що.
Акторами як раз і стають люди істероїдного типу, які потребують захвату від публіки, щоб нормально себе почувати.
Відсутність восторгу породжує озлоблення та депресивний стан, якій зазвичай знімається якимось стимуляторами.
Тому, звичайно, дії та рішення ціх людей непербачувані навіть для них самих і вони не мають права займати посади, де від їх рішень може залежати доля людей чи країни.
А наш мудрий нарід вибрав істероїдного психопата собі у президенти.
Так що один одному розповідати немає чого.
ОСОБЛИВО ТУПИМ.
Фавипиравир? Нет, не слышали....
Где Ляшко и МОЗ? Можно ж было закупить не только тесты и защиту, но и лекарства...
Китайцами в том числе для всего мира разработаны "Рекомендации по предотвращению распространения коронавируса COVID-19", в которых показали очень подробно профилактику и контроль, алгоритм диагностики и лечение (перечень препаратов и средств, показания и дозировки и др.), уход за больными, а также онлайн-консультации по диагностике и лечению.
Перевод на русском языке на 49 страницах в pdf доступен для всех:
www.pravda .com.ua/files/COVID-19-Handbook.pdf (пробел убрать)
Я вижу определенное противоречие в тактике лечения коронавируса нашим МОЗ с тем, что разработали китайцы.
Больных с клинически подтвержденным положительным анализом на коронавирус - надо сразу лечить, а у нас нашим больным МОЗ предлагает самоизолироваться дома (и ждать, когда вирус размножится до тяжелой пневмонии, когда уже ничто (пока не создано новых специфических лекарств) не поможет).
В надежде только на собственный организм пациента.
Надо использовать имеющийся китайский опыт.
А не ждать сотен смертей в надежде на чудо.
Когда уже тяжелая стадия - тогда уже действительно ничего не поможет.
Нет пока специфических лекарств, вытаскивающих пожилого человека в совсем запущенной стадии поражения.
Во сколько мы оцениваем жизнь человека, не леча его на ранней или на стадии средней тяжести?
И кто и где даст гарантию на 3-7 день клинически подтвержденного коронавируса - организм больного сам справится без лекарств - или нет?
Мне кажется, надо срочно по линии МОЗ закупать в Японии этот фавипиравир и лечить им сразу же после подтверждения диагноза.
(Этот препарат не доступен к заказу непосредственно пациентами, его продают только для государственных учреждений)
після 1000 смертей.
після того прийдеться міняти..
рейтинг ЗЕ важливіший...
В надежде только на собственный организм пациента.
Надо использовать имеющийся китайский опыт.
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а ще китайські апарати ШВЛ (ЯКЩО КИТАЙ продасть ВЖЕ)..
В Україні їх офіційно -3500 штук.
за два тижні прийдеться когось відключати..
ЛИШЕ СИИМПТОМАТИЧНА ТЕРАПІЯ.
бубачка ж себя ослиным копытом в эротически выбритую грудь бил еще месяц назад: готовы лучше всех в мире! впереди планеты всей!
за такие разговоры можно и к Баканову... или к Венедиктовой.
ТОМУ по 20 років в політиці,Тимошенко,Порошенко,Бойко,інша
пи...братіяиліта..
Только жить нормально начали, как пришел Порошенко.
І виборці Тимошенко(при котрій взагалі жилося "на пі...єц класно" -Юліна тисяча,ДЕшевий газ,низькі тарифи,таміфлю кожному,машини сільської медицини...))
Некоторые не теряя времени напрасно
защитные маски и респираторы
продавали тоннами!! из Украины