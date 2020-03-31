 "Є певна втрата часу з погляду підготовки до пандемії", - новий міністр охорони здоров'я Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це він заявив під час знайомства з колективом міністерства.

"Попереду чимало роботи. Перший пріоритет - боротьба з коронавірусом. Я не хочу нікого ні в чому звинувачувати, але є певна втрата часу з погляду підготовки до пандемії. Ми більше не можемо собі дозволити гаяти час. Тому вкрай важливо зараз налагодити комунікацію із закладами охорони здоров’я на місцях. Другий пріоритет - медична реформа. Я вважаю, що цілком можливо провести зміни таким чином, щоб реформою залишилися задоволені як пацієнти, так і лікарі усіх рівнів", - наголосив Степанов.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила Максима Степанова міністром охорони здоров'я.

Кандидатуру Степанова ВР підтримала з другого разу. Раніше в понеділок за призначення Степанова проголосували лише 217 парламентаріїв за 226 необхідних.

Степанов з 2008 по 2010 рік був першим заступником голови Одеської ОДА, але після приходу Януковича до влади його звільнили. З 2011 по 2016 рік - очолював "Поліграфкомбінат "Україна". У січні 2017 року Степанов змінив Міхеіла Саакашвілі на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації, але між першим і другим турами президентських виборів був відправлений у відставку.

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