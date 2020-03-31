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Все про:ВР (7406) земельна реформа (154) ринок землі (139) Поляков_Антон (23)

 Підписання закону про ринок землі поки заблоковано: нардепи зареєстрували проєкти постанов про скасування його ухвалення ВР

Проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради від 31 березня про ухвалення в цілому як закон законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№ 2178-10)" зареєстрований у парламенті.

Згідно з інформацією на сайті ВР, ініціатором постанови є позафракційний народний депутат Антон Поляков, якого виключено зі складу фракції "Слуга народу" в грудні минулого року, передає Цензор.НЕТ.

Також аналогічну постанову зареєструвала і позафракційний нардеп Оксана Савчук ("Свобода").

Зазначимо, що в разі реєстрації проєкту постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення якогось законопроєкту його підписання спікером ВР стає неможливим до розгляду парламентів зареєстрованої постанови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - депутатам: нам дуже важливий меморандум із МВФ, дві головні умови - закон про землю і про банки

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185639
 
   
 Топ коментарі
 
тобі не вгодиш.... може почитаєш що підписали?
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а ему нас рать. пытается Пороха топить. Нардепы зарегистрировали проекты постановлений об отмене принятия Радой закона о рынка земли: его подписание пока заблокировано - Цензор.НЕТ 6842
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мне вот чистно интересно, как так получилось, что в Украине не было ранее рынка сельхоз земли (земля не продавалась официально), но деятели вроде бахматюка, ахметова, тигипко, каломоского и прочие имеют в своем распоряжении сотни тысяч гектаров. или все таки эти персонажи скупали за три копейки у селян паи?!
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Нова коаліція "Шмарклявий ПЄС",все одно переможе,бо Кловун та Кондитер це сила))
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тобі не вгодиш.... може почитаєш що підписали?
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а ему нас рать. пытается Пороха топить. Нардепы зарегистрировали проекты постановлений об отмене принятия Радой закона о рынка земли: его подписание пока заблокировано - Цензор.НЕТ 6842
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Это невлзможно - Порох не тонет
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Особливо зелений порох))
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Щоб прочитати та зрозуміти - треба мати мізки. Але у нього чого нема - того немає.
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Московским провокаторам здесь не место. В спам.
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в спам, так в спам. Але - всіх зебілів, не лише касапів.
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А зебилов надо тыкать носом в кучу дерьма которую они наделали и приговаривать : Слушайте когда вам говорят умные люди.
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Та не . Сила это Батькивщына в позе - 69 с ЗАЖОПом . !! .
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Почалися торги - комусь з нардепів мабуть не доплатили за голосування. Нардепы зарегистрировали проекты постановлений об отмене принятия Радой закона о рынка земли: его подписание пока заблокировано - Цензор.НЕТ 5701
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Вопрос уже решён. Тема закрыта. Как минимум до Конституционного Суда. Теперь некоторые политические будут зарабатывать очки на борьбе с ветряными мельницами.
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вам мало решения европейского суда по правам человека? он четко сказал что мораторий на продажу земли нарушает права человека, хозяина той земли.
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и мои права тоже! Мне срочно нужно 10 га на законных основаниях.
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на каких это основаниях? иди и пиши заяву на землю, кто тебя держит?
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по какой купчей? продажа земли запрещена?)))) а денег у тебя даже на труселя нет))
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Мне, если честно, тема с "земельным законом" интересна только увлекательными политическими процессами, вокруг неё происходящими. Очень далёк от сельского хозяйства и земледелия. А по той информации, которой владею, то изначально скорее За рынок, чем Против. Так что мой пост исключительно о политике. И то, что будут депутатские обращения в КС, тут к гадалке не ходи.
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это обращение в кс будет чистой воды пиар. конституцию нарушают как раз те кто запрещает продажу частной собственности граждан
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Согласен до слова "пиар". Далее затрудняюсь в оценках. Не юрист.
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по этому поводу есть решение суда ЕСПЧ, а это покруче чем наш КС
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Лідер партії «Національний Корпус», засновник полку Азов Андрій Білецький,
Слуги МВФ. Тепер офіційно.
Ось так - АВАКОВ, ОПОЗАЖОПІСТИ, БАБА ЮЛЬКА = БЄНЯ (та інші олігархи?) +КРЕМЛЬ
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Українська хероїня руЦЦскіх сайтов - " Тимошенко заявила, что Зеленский готов продать украинскую землю за доллары от МВФ
Глава фракции "Батькивщина" считает, что нынешняя власть вслед за предыдущей "служит не украинскому народу, а глобальным финансовым группам, то есть полностью находится под внешним управлением"
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лягти під ***** для Аввковців та Юльки то не зовнішнє правління
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Ну да, ну-да, шо бабла подкинули за Землю так ты курицы раскудахалась. Да же не сообразила, хотя чем, смешала врагов в одну кучу
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Виявляється усі , хто шушукався з Коломойським перед виборами (ЮЛЯ, АВАКОВ з нацжонами ...) -не вороги
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Я так розумію,шо Зеленський тепер патріот,і незалежний від Коломойського та кремля президент?
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Звертайтеся до народу.Народ разблокуе все,разом з відірваними головами депутатів,котрі голосовали за продаж землі.
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А ты уверен что депутаты проголосовали продаж земли или кремлёвскую зарплату тут отрабатываешь.
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Нет, не проспал. Просто понимаю что они приняли, а ты нет.
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Они приняли законопроект #2178-10. Всё остальное твои субъективные умозаключения. В реальности пока не в полной понимают, что они приняли, даже те кто его написал.
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Когда вы научитесь общаться?
Где ты видел мои субъективные умозаключения?
Я говорю: читайте документ, и не пишите херню по принципу лишь бы пёрнуть что то.
А если туп, то захлопни пасть и слушай что говорят умные люди.
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Ты, припадочная истеричка, ещё кого-то общению учишь?) В чём твой ум, придурок? В том, что кнопаешь людям односложные высеры, разоблачая агентов кремля? Ложись спать, чучело.
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Есть! Достал! У ЗЕбота жопа загорелась.
10 : 0 в мою пользу.
Ещё раз доказал что вы тупы. Підписання закону про ринок землі поки заблоковано: нардепи зареєстрували проєкти постанов про скасування його ухвалення ВР - Цензор.НЕТ 9661
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а нарид у нас мудрый?))) даже некоторые читать умеют))
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В нас не "время" а ЧАС. Пшол вон в буду! Нардепи зареєстрували проєкти постанов про скасування ухвалення Радою закону про ринок землі: його підписання поки заблоковано - Цензор.НЕТ 1116
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когда страна в такой экономической запятой, не время языковым спорам!
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иди на наличный курс валют глянь. мудрый нарид побежал баксы скидывать. наверное все хотят себе шматочок земли и два раба за гривни скупить. Нардепи зареєстрували проєкти постанов про скасування ухвалення Радою закону про ринок землі: його підписання поки заблоковано - Цензор.НЕТ 8865
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мне вот чистно интересно, как так получилось, что в Украине не было ранее рынка сельхоз земли (земля не продавалась официально), но деятели вроде бахматюка, ахметова, тигипко, каломоского и прочие имеют в своем распоряжении сотни тысяч гектаров. или все таки эти персонажи скупали за три копейки у селян паи?!
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скупили мало, в основном аренда гос земель за 2 копейки))
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Сам себе противоречишь. Если не было официальной продажи, значит оформляли официальную аренду, а это совсем не покупка "за три копейки" и по окончании договора аренды право собственности переходит опять к арендодателю.
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Пысы: вернее право собственности все время остается за арендодателем.
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ага... Бахматюк з Ахметовим після закінчення оренди віддадуть комусь свою землю... ой насмішили...
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Мы обсуждаем юридические аспекты, а не фактическое положение дел, это разные вещи.
Фактическое положение дел (не только по вопросам земли) зависит от качества власти.
Вот сейчас у нас как раз власть, которая плюет с высокой горки на все законы. Но ведь ее выбрали те же селяне, которые подставили свои уши под зеленую лапшу, так кто кому доктор?
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Не отдать не могут. После завершения аренды, первоочередное право на ареду остается за арендателем.
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Приблизно 2га 3-5тис/рік мінімум на 5років з можливістю продовжити контракт, а якщо не здавав то платив податок на землю 1тис/рік. Фактично ти не можеш повернути контроль над землею, такі контракти роблять.
Тому цей закон хороший.
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Вот для этого нгужен аудит сельхозземель. И не плохо было бы провести аудит всего хозяйства Украины. А то зеленые набрались за год 7 миллиардов долларов кредитов. А всего долг Украины за последние года составляет 120 миллиардов. Вот и прикиньте под какие залоги нам давались доллары. Но самое странное, что опять таки во всем виновата Тимошенко. Это она все украла.
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Где тумбочка Тимошенко, откуда она деньги на проживание берет? Я тоже хочу.
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В том то и весь прикол. Скупали неофициально, под видом липового долга, завещания, долгосрочной аренды на 49 лет и еще какой то муйни. А теперь рынок все гнойники может вскрыть и тогда придется шелкопёрым или по новой оформлять куплю-продажу по закону с согласия законных владельцев земли или их нужно будет, не дай бог конечно, "обнулять"...
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коломойка похоже всі ботоферми скупив щоб похоронити свого буратінку)
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причому й російські припутінські ЗМІ теж
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Срочно подписывайте. мне нужно купить 10-20 га сельхозугодий.
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Викладіть список цих нардепів. Країна має бачити, хто реальний ворог Українського народу!
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"....подписание спикером ВР становитЬся невозможным..."
Корректоры, если вы читаете тексты, пожалуйста, хотя бы придерживайтесь правил правописания. Язык не виноват, что на данном этапе жизни на нём разговаривает свора запоребриков....
http://www.fio.ru/pravila/orfografiya/-v-glagolnykh-formakh/
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Цей закон щодо продажу землі повинен був пройти через референдум.
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референдум типу 73 відсотки наріду за Коломойського?
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Двічі гівноканал би з цим завданням добре справився
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Ні. Потрібен цей проект закону винести на референдум. Якщо народ підтримає, то претензій нема. Депутати такий закон без народу не мають права приймати.
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чего это? а все остальные законы значит имеют право принимать? нафиг тогда их избирать и содержать?
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Ну что, петики и зебобики, говорил я вам, что тот, что другое - лайно? А вы не верили.
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Зеленський тепер УСЬО, нова коаліція Юля-Аваков буде брати владу темою землі
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Аваков не світитиметься - нацжони поработають
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Ти просто маячиш. Що хотів сказати по суті? Що вкрадуть - мають право тепер продати. Офіційно тепер.
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ви впевнені, що здатні сприймати інформацію? хто, що вкраде?

по суті:

1. власник, нарешті, може розпоряджатися власністю в повній мірі, бо мораторій на право продажу є обмеженням права власності.
2. компроміс з ЄС унеможливив продаж землі росіянам та учасникам днр/лнр.
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Це вода. Ти скажи - звідки в Україні крупні землевласники, якщо є мораторій?
Цей закон затверджує вкрадене, тобто робить вкрадене незворотнім. Можна філософствувати, але по факту - це Україна, держава з законами навпаки.
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в чому ви вбачаєте воду?
в тому, що власник повинен мати право продажу? в тому, що заборона на продаж землі росіянам та учасникам днр/лнр - це чудово?
де вода?
щодо вашої висловлювання щодо: "в Україні крупні землевласники".
то, наведіть будь ласка прізвища та розміри земельних ділянок.
друге, якщо вони вже є власниками, то яким чином цей закон "затверджує вкрадене"? у власників вже є правовстановлюючі документи, їм нічого "затверджувати" не треба.

третє, паї, які належать людям, частіше всього здані в оренду на різні строки.
до сьогодні один з способів прихованої купівлі-продажу є спадщина.

це коли власник земельного паю складає заповіт на користь особи від якої отримали грошові кошти (й сума цих коштів часто-густо геть не відповідає дійсній вартості землі).
"Україна, держава з законами навпаки", от про що це? ви маєте аргументовану точку зору? ви взагалі розумієтеся на тому про що намагаєтесь тут спілкуватися?
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Ти думаєш, для того, щоб бачити, як сільради й чиновники відписують собі шмати землі, треба багато знати? Не марудь клавіатуру. Твої тексти пусті, в них нема конкретики.

Щодо землевласників - руки-пальці-очі ж бачу маєш - читай.
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я думаю, що для того аби висловлювати думку з приводу того чи іншого закнодавчого акту треба, як мінімум, його прочитати.
ти ж цього й досі не зробив, вірно?
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хто-небудь прочитав цей Закон перед тим, як висловлюватись? ознайомтеся й поділіться з чим саме ви не згодні?

1. власник має право розпоряджатися своєю власністю, в тому числі відчужувати шляхом продажу? вочевидь - так.
2. а тепер декілька норм з цього Закону (для тих, хто не захоче прочитати сам):
- хто може набувати право власності: громадяни України; юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади; територіальні громади;
держава.
це погано? як на мене чудово.
ця норма діє до реферундуму, на якому "мудрий нарід" може дозволити скуповувати землю іноземцям.
- іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам заборонено набувати частки у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, членство у юридичних особах (крім як у статутному (складеному) капіталі банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення.
(діє до реферундуму, на якому "мудрий нарід", може цю частину скасувати);
- а як вам наступна норма?
"За будь-яких умов, у тому числі у випадку схвалення на референдумі рішення, визначеного в абзаці восьмому частини першої цієї статті, забороняється набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення:

юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом; особами, які належать або належали до терористичних організацій...".

як на мене це просто кайф.
вам розвіднилось чому опзж, бют, дубинське, бужанське деруть сраки проти цього Закону?
бо кацапи та ордловці не зможуть купувати землю в Україні навіть якщо цей їбучий "мудрий нарід" за це проголосує на референдумі.
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Прикол в том что приняли закон о продаже земли с манипуляциями и нарушениями
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Проекты они зарегистрировали,теперь будут срывать проведение рады или блокировать трибуну.Долбоебы.
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