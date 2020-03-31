 Підписання закону про ринок землі поки заблоковано: нардепи зареєстрували проєкти постанов про скасування його ухвалення ВР

Згідно з інформацією на сайті ВР, ініціатором постанови є позафракційний народний депутат Антон Поляков, якого виключено зі складу фракції "Слуга народу" в грудні минулого року, передає Цензор.НЕТ.

Також аналогічну постанову зареєструвала і позафракційний нардеп Оксана Савчук ("Свобода").

Зазначимо, що в разі реєстрації проєкту постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення якогось законопроєкту його підписання спікером ВР стає неможливим до розгляду парламентів зареєстрованої постанови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - депутатам: нам дуже важливий меморандум із МВФ, дві головні умови - закон про землю і про банки