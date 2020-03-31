 Підписання закону про ринок землі поки заблоковано: нардепи зареєстрували проєкти постанов про скасування його ухвалення ВР

Згідно з інформацією на сайті ВР, ініціатором постанови є позафракційний народний депутат Антон Поляков, якого виключено зі складу фракції "Слуга народу" в грудні минулого року, передає Цензор.НЕТ.
Також аналогічну постанову зареєструвала і позафракційний нардеп Оксана Савчук ("Свобода").
Зазначимо, що в разі реєстрації проєкту постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення якогось законопроєкту його підписання спікером ВР стає неможливим до розгляду парламентів зареєстрованої постанови.
Слуги МВФ. Тепер офіційно.
Ось так - АВАКОВ, ОПОЗАЖОПІСТИ, БАБА ЮЛЬКА = БЄНЯ (та інші олігархи?) +КРЕМЛЬ
Глава фракции "Батькивщина" считает, что нынешняя власть вслед за предыдущей "служит не украинскому народу, а глобальным финансовым группам, то есть полностью находится под внешним управлением"
Где ты видел мои субъективные умозаключения?
Я говорю: читайте документ, и не пишите херню по принципу лишь бы пёрнуть что то.
А если туп, то захлопни пасть и слушай что говорят умные люди.
10 : 0 в мою пользу.
Ещё раз доказал что вы тупы.
Фактическое положение дел (не только по вопросам земли) зависит от качества власти.
Вот сейчас у нас как раз власть, которая плюет с высокой горки на все законы. Но ведь ее выбрали те же селяне, которые подставили свои уши под зеленую лапшу, так кто кому доктор?
Тому цей закон хороший.
Ься невозможным..."
Корректоры, если вы читаете тексты, пожалуйста, хотя бы придерживайтесь правил правописания. Язык не виноват, что на данном этапе жизни на нём разговаривает свора запоребриков....
http://www.fio.ru/pravila/orfografiya/-v-glagolnykh-formakh/
по суті:
1. власник, нарешті, може розпоряджатися власністю в повній мірі, бо мораторій на право продажу є обмеженням права власності.
2. компроміс з ЄС унеможливив продаж землі росіянам та учасникам днр/лнр.
Цей закон затверджує вкрадене, тобто робить вкрадене незворотнім. Можна філософствувати, але по факту - це Україна, держава з законами навпаки.
в тому, що власник повинен мати право продажу? в тому, що заборона на продаж землі росіянам та учасникам днр/лнр - це чудово?
де вода?
щодо вашої висловлювання щодо: "в Україні крупні землевласники".
то, наведіть будь ласка прізвища та розміри земельних ділянок.
друге, якщо вони вже є власниками, то яким чином цей закон "затверджує вкрадене"? у власників вже є правовстановлюючі документи, їм нічого "затверджувати" не треба.
третє, паї, які належать людям, частіше всього здані в оренду на різні строки.
до сьогодні один з способів прихованої купівлі-продажу є спадщина.
це коли власник земельного паю складає заповіт на користь особи від якої отримали грошові кошти (й сума цих коштів часто-густо геть не відповідає дійсній вартості землі).
"Україна, держава з законами навпаки", от про що це? ви маєте аргументовану точку зору? ви взагалі розумієтеся на тому про що намагаєтесь тут спілкуватися?
Щодо землевласників - руки-пальці-очі ж бачу маєш - читай.
ти ж цього й досі не зробив, вірно?
1. власник має право розпоряджатися своєю власністю, в тому числі відчужувати шляхом продажу? вочевидь - так.
2. а тепер декілька норм з цього Закону (для тих, хто не захоче прочитати сам):
- хто може набувати право власності: громадяни України; юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади; територіальні громади;
держава.
це погано? як на мене чудово.
ця норма діє до реферундуму, на якому "мудрий нарід" може дозволити скуповувати землю іноземцям.
- іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам заборонено набувати частки у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, членство у юридичних особах (крім як у статутному (складеному) капіталі банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення.
(діє до реферундуму, на якому "мудрий нарід", може цю частину скасувати);
- а як вам наступна норма?
"За будь-яких умов, у тому числі у випадку схвалення на референдумі рішення, визначеного в абзаці восьмому частини першої цієї статті, забороняється набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення:
юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом; особами, які належать або належали до терористичних організацій...".
як на мене це просто кайф.
вам розвіднилось чому опзж, бют, дубинське, бужанське деруть сраки проти цього Закону?
бо кацапи та ордловці не зможуть купувати землю в Україні навіть якщо цей їбучий "мудрий нарід" за це проголосує на референдумі.