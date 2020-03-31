 У КМДА роз`яснили порядок в'їзду в Київ під час карантину. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті Київради.

Так, повідомляється, що до 24 квітня включно запроваджено заборону на в'їзд автобусів міжобласного та міжміського сполучення. Заборона не поширюється на легкові автомобілі, окремий порядок передбачено Кабміном для службових і орендованих автобусів.

Крім цього, водіям і пасажирам транспортних засобів буде вибірково проводитися температурний скринінг. У разі погіршення ситуації контроль температури буде обов'язковим.

У разі виявлення ознак захворювання громадяни направляються на лікування або самоізоляцію. Особи, які прибули з країн, де були зафіксовані захворювання на коронавірус, мають залишити контактні дані і пройти двотижневу самоізоляцію.

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Також зазначається, що громадяни мусять мати при собі паспорт у всіх громадських місцях.





