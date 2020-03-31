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 Український воїн підірвався на російській протипіхотній міні в зоні ООС: стан важкий

Сьогодні, 31 березня в районі населеного пункту Катеринівка на Луганщині під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець дістав травму внаслідок підриву на протипіхотній міні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Його стан оцінюється як важкий.

За попередніми даними, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.

"Застосування таких боєприпасів вкотре підтверджує, що російські окупанти відверто нехтують вимогами Міжнародного гуманітарного права у веденні бойових дій", - зазначили в штабі.

Читайте також: Один український воїн загинув, ще троє зазнали поранень та один бойової травми на Донбасі. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Український воїн підірвався на російській протипіхотній міні в зоні ООС: стан важкий 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185636
 
 
 Топ коментарі
 
Смерть рашистским оккупантам и нашим полицаям!
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скоты совковые. от совка миру дано только возможно 1% полезного. а все прочее - мины, вирусы, химоружие, бомы и прочие "калаши"(да и то украденные)
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...с одной поправкой: "их прислужникам-полицаям"...
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Смерть рашистским оккупантам и нашим полицаям!
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...с одной поправкой: "их прислужникам-полицаям"...
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А противопехотная мина МОН-50 у Антоненко по делу Шеремета откуда взялась? Раз они запрещены? Почему не сказать правду? Постоянное вранье - это гибридная война?
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скоты совковые. от совка миру дано только возможно 1% полезного. а все прочее - мины, вирусы, химоружие, бомы и прочие "калаши"(да и то украденные)
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на том и стоял режим...а еще на глинчнных ногах...
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Противопехотніе мины запрещены Оттавской конвенцией, но Россия, США, Китай и
некоторые др. страны её не подписали. Вот они и палят их, где хотят.
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Но под буквой будапештского мемо они ж подписались? И шо толку? Та подписька, шо писька... хочешь, направо в гульфике перекатил, хочешь - налево...
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Меморандум -- в переводе " памятная записка". Это не документ, он
ни к чему не обязывает. Это просто бумага" о намерениях" - предложить
Украине разоружиться , при помощи подписавшихся.
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thanks cap... в нашем случае он обязывает к соблюдению условий подписания. Увы, без четко прописанных санкций за несоблюдение. Ведь любого рода обязательства без контрмер из-за неисполнения - простая бумажка сродни туалетной... все равно, что пальчиком погрозить. ***** это усвоил очень давно и прет теперь, шо бульдозер по помидорам... турки вот чуток мозги вправили...
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А Україна не тільки підписала, але й знищила всі арсенали під наглядом фахівців ООН! І це ще один доказ присутності московії на Донбасі для міжнародного співтоваривства. Бо сєпари не могли найти протипіхотні міни у шахтах чи захопити десь на нашому складі - у нас їх нема, зате у кацапів мін повно...
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Проект по уничтожению противопехотных мин ПМН был "пилотным" в преддверии ратификации Украиной "Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении" (Оттавская конвенция). Страны - доноры проекта (основные средства предоставила Канада) через Агентство по техническому обслуживанию и снабжению НАТО (NAMSA) профинансировали в размере $800 тыс. проект по уничтожению 404,9 тыс. мин всех типов ПМН на Донецком казенном заводе химических изделий.
На торжества по случаю завершения проекта прибыл генсек НАТО Джордж Робертсон, подтвердив своим визитом намерения альянса помочь Украине избавиться и от других типов мин, в том числе ПФМ. В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, и в первом же отчете, представленном МИД Украины в ООН по форме 7, обнаружилось, что мины ПМН в Украине все еще есть. Согласно официальной формулировке 950 мин ПМН и 1 тыс. мин ПМН - 2 хранятся на складах "для тренировок и исследовательских целей".
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Москалику, а скільки їх знищили після 2005 року? 15 років пройшло!
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А причому тут МЗС, коли це справа міністерства оборони?
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Закон о земле надо непременно принимать во время войны, карантина и ночью в масках как настоящие воры и бандиты. Потому что воруют землю у народа вопреки Конституции.
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Треба росіянам за це віддіячити. За одного нашого хай наші воїни їхніх 10 положать! Бий російських загарбників!
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чтобі біл мір нужна слухать дамбаз...парішилі слугі нарота
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Одні життя віддають за країну,друга мерзота при владі,розпродує країну.
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нахрен этот цирк, нахрен этот Зеленский?
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сивУху с ярмаком на разминирование. Хоть какая то польза.
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...надо ещё раз заглянуть в глаза ненасытному кремлёвскому крокодилу...а заглянуть в глаза крокодилу можно, только один раз, потому что после этого ваш взгляд уже будет скользить по его пищеводу…
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