 Український воїн підірвався на російській протипіхотній міні в зоні ООС: стан важкий

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
Воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Його стан оцінюється як важкий.
За попередніми даними, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.
"Застосування таких боєприпасів вкотре підтверджує, що російські окупанти відверто нехтують вимогами Міжнародного гуманітарного права у веденні бойових дій", - зазначили в штабі.
некоторые др. страны её не подписали. Вот они и палят их, где хотят.
ни к чему не обязывает. Это просто бумага" о намерениях" - предложить
Украине разоружиться , при помощи подписавшихся.
На торжества по случаю завершения проекта прибыл генсек НАТО Джордж Робертсон, подтвердив своим визитом намерения альянса помочь Украине избавиться и от других типов мин, в том числе ПФМ. В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, и в первом же отчете, представленном МИД Украины в ООН по форме 7, обнаружилось, что мины ПМН в Украине все еще есть. Согласно официальной формулировке 950 мин ПМН и 1 тыс. мин ПМН - 2 хранятся на складах "для тренировок и исследовательских целей".
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