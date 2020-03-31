 Український воїн підірвався на російській протипіхотній міні в зоні ООС: стан важкий

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Його стан оцінюється як важкий.

За попередніми даними, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.

"Застосування таких боєприпасів вкотре підтверджує, що російські окупанти відверто нехтують вимогами Міжнародного гуманітарного права у веденні бойових дій", - зазначили в штабі.

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