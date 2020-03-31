 67 тис. ліжок готові до "першої хвилі" коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Зараз ми визначили 240 закладів, у яких розгорнуто понад 67 тис. ліжок, які готові приймати хворих на коронавірусну хворобу. Ми маємо певні математичні моделювання і прогнози розвитку і динаміки захворюваності на території нашої країни", - зазначив він.
За словами Ляшка, в Міністерстві охорони здоров'я знають, коли очікувати пікового навантаження на систему охорони здоров'я.
"Тому, коли ми кажемо про "першу хвилю", це 67 тис. ліжок", - сказав він.
Ляшко додав, що є лікарні "другої хвилі", які будуть залучені в разі зайнятості 50% ліжок у лікарнях "першої хвилі".
Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що МОЗ робить усе можливе, щоб пікового навантаження на систему охорони здоров'я не відбулося.
«Дає дрозда» ЗЕленська рать!
За рік аж двох міністрів МОЗу,
Мов рукавички, помінять!
Не всидить й третій, позаяк
В «ЗЕлених» вічний лиш Єрмак.
Його скандали не беруть:
Єрмак - єство «ЗЕлених» й суть!
- Эх, перебьём белых, построим на вон том холме консерваторию, и на том холме консерваторию, а еще вон на той опушеке - консерваторию
Петька:
- Василий Иванович, зачем столько консерваторий-то?
Василий Иванович:
- Очень я, Петька, консервы люблю
В.И. -А сверху на консерватории пулемёт поставим.
П.-А пулемёт то зачем?
В.И.- Чтоб консервы не ****.ли!
но если отталкиваться от того, кто у нас главнокомандующий, то следует лечить, конечно же, мужика
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Віталій Барабаненко
Черновицкая область отчаянно борется с Covid-19
Cело Волока Верующие продолжают ходить в церковь на богослужение при этом не стесняются по очереди целовать иконы Напомним Черновицкая обл один из лидеров по количеству заболевших при чем основные очаги приходятся на сёла
https://twitter.com/i/status/1244712958602682372
если в Украине вспыхнет настоящая эпидемия, то это будет означать что СБУ недоработала, и позволила ввезти в страну бактериологическое оружие.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/7/7f/Lapse-l.jpg