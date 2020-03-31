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 67 тис. ліжок готові до "першої хвилі" коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко

В Україні підготували 67 тис. ліжок у 240 закладах охорони здоров'я для хворих на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Зараз ми визначили 240 закладів, у яких розгорнуто понад 67 тис. ліжок, які готові приймати хворих на коронавірусну хворобу. Ми маємо певні математичні моделювання і прогнози розвитку і динаміки захворюваності на території нашої країни", - зазначив він.

За словами Ляшка, в Міністерстві охорони здоров'я знають, коли очікувати пікового навантаження на систему охорони здоров'я.

"Тому, коли ми кажемо про "першу хвилю", це 67 тис. ліжок", - сказав він.

Ляшко додав, що є лікарні "другої хвилі", які будуть залучені в разі зайнятості 50% ліжок у лікарнях "першої хвилі".

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що МОЗ робить усе можливе, щоб пікового навантаження на систему охорони здоров'я не відбулося.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": МОЗ має намір залучати провідних інфекціоністів для допомоги лікарям на місцях, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185635
 
 
 Топ коментарі
 
Ліжка без ШВЛ нічого не варті.
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Ага счас. Он вам ничего не должен. И вообще перед порохоботами отчитываться не обязан так как берет цифры с потолка 67 тыс. коек готовы к "первой волне" коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8655
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Список учреждений с кол-вом коек в студию, пожалуста.
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Оце «рекорд!» І сміх, і сльози!
«Дає дрозда» ЗЕленська рать!
За рік аж двох міністрів МОЗу,
Мов рукавички, помінять!

Не всидить й третій, позаяк
В «ЗЕлених» вічний лиш Єрмак.
Його скандали не беруть:
Єрмак - єство «ЗЕлених» й суть!
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лежат василий иванович и петька на пригорке, василий иванович говорит:
- Эх, перебьём белых, построим на вон том холме консерваторию, и на том холме консерваторию, а еще вон на той опушеке - консерваторию
Петька:
- Василий Иванович, зачем столько консерваторий-то?
Василий Иванович:
- Очень я, Петька, консервы люблю
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Я слышал чуть по другому.
В.И. -А сверху на консерватории пулемёт поставим.
П.-А пулемёт то зачем?
В.И.- Чтоб консервы не ****.ли!
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Список учреждений с кол-вом коек в студию, пожалуста.
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Ага счас. Он вам ничего не должен. И вообще перед порохоботами отчитываться не обязан так как берет цифры с потолка
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это из серии: "2 кожаных куртки, 2 портсигара, 3 импортных магнитофона"
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Ліжка й без лікарів нічого не варті.Піде масово епідемія,смертність,перші смерті лікарів- аж бігом побіжать ,може ще медичних волонтерів доведеться набирати.
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А если станет выбор лечить простого мужика или президента? То на кого падет выбор? Хотя справедливей было бы тянуть жребий
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ну, вообще-то, по логике вещей, лечить в первую очередь нужно главнокомандующего...
но если отталкиваться от того, кто у нас главнокомандующий, то следует лечить, конечно же, мужика
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ну про президента я условно. пусть на месте президента будет г-н хорошковский. Суть дела не меняет. Хотя я смотрел все три части падения олимпа с Джерардом Батлером, и там таки да президент США это персона номер 1 и секретная служба обязана отдать свою жизнь ради защиты их главнокомандующего 67 тыс. коек готовы к "первой волне" коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8959
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Виктор делегируйте меня проинспектировать готовность койко-мест, Я вам предоставлю истинную картину, мы же хотим победить заразу Разом.
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кстати только шо почитал книгу от "Иегов".... б*же.... это жесть. ржал как Собчак Ксения..
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дякую, брате, іншого й не сподівайвся прочитати))) справжній християнинець...)
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Врачей цепями приковали? А то ведь сбегают!
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Радует подготовленность Украины к преодолению бедствия.
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По словам Ляшко, в Минздраве знают, когда ожидать пиковой нагрузки на систему здравоохранения.============ хоть бы намекнул, когдаИсточник: https://censor.net.ua/n3185635
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Мы тоже должны знать, какая это по счету волна, а вы нам цифры не даете.
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надо же, а что не поверили таки соседям дикарям, где обявили выходные на неделю или же другим, где трактор и водка лечит от таких проблем, поверили таки цивилизации, ну это тогда хорошо.
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те, що ліжка готові - це звичйно добре... а лікарі? медикаменти? тести? обладнання?
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Обычное вранье тех, кто не может, даже, защитить врачей.
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в два яруси глибиною два метри це воно хотіло сказати...?
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Віталій Барабаненко



Черновицкая область отчаянно борется с Covid-19
Cело Волока Верующие продолжают ходить в церковь на богослужение при этом не стесняются по очереди целовать иконы Напомним Черновицкая обл один из лидеров по количеству заболевших при чем основные очаги приходятся на сёла


https://twitter.com/i/status/1244712958602682372
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С учётом того что вирус чрезвычайно географичен: ударил по северу Италии и по Испании, но обошёл юг Италии и Германию (кстати, по Швейцарии данные есть ? а то может он просто боится банкиров):
если в Украине вспыхнет настоящая эпидемия, то это будет означать что СБУ недоработала, и позволила ввезти в страну бактериологическое оружие.
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Да равномерно он гуляет, сейчас до сел добрался.
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А фотка больничная в статье из какой страны, наверно из Испании, где лечится порохнява шмаркля до сих пор?
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Этот тупой алень собрался больных койками лечить? Койку люди могут и сами из дому притащить! Скоро доктора без костюмов и масок разбежатся, алень ты тупой!
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Этого даже не хватит для тех козлов, которых "впустили".
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