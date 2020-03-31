 67 тис. ліжок готові до "першої хвилі" коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Зараз ми визначили 240 закладів, у яких розгорнуто понад 67 тис. ліжок, які готові приймати хворих на коронавірусну хворобу. Ми маємо певні математичні моделювання і прогнози розвитку і динаміки захворюваності на території нашої країни", - зазначив він.

За словами Ляшка, в Міністерстві охорони здоров'я знають, коли очікувати пікового навантаження на систему охорони здоров'я.

"Тому, коли ми кажемо про "першу хвилю", це 67 тис. ліжок", - сказав він.

Ляшко додав, що є лікарні "другої хвилі", які будуть залучені в разі зайнятості 50% ліжок у лікарнях "першої хвилі".

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що МОЗ робить усе можливе, щоб пікового навантаження на систему охорони здоров'я не відбулося.

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